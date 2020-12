BB-Sini sivuutettiin syksyllä työstään asianajotoimistosta: myy nyt firman huonekaluja somessa

Big Brotherista seuranneen julkisuuden takia Sini joutui jättämään työnsä lakifirmassa toistaiseksi.

Big Brotherista tuttu asianajaja Sini, 33, sai syksyllä aikaan ennennäkemättömän kohun. Hän poistui BB-talosta sen jälkeen, kun hänen aviomiehensä oli jättänyt avioerohakemuksen.

Porilaisesta Sinistä tuli yksi syksyn puhutuimmista tosi-tv-julkkiksista. Sinin osallistuminen tosi-tv-ohjelmaan nosti myös hänen työpaikkansa julkisuuteen, minkä takia hän joutui jäämään sivuun työstään asianajotoimistosta.

Kyseinen lakitoimisto on Sinin avioeroa hakeneen miehen omistama.

Yrityksen sivujen mukaan Sini on poissa toistaiseksi ja palaa töihin aikaisintaan ensi keväänä.

Nyt Sini on kuitenkin päättänyt auttaa yritystä. Hän on ryhtynyt myymään Instagram-tilillään yrityksen vanhoja kalusteita. Sinin mukaan asianajotoimisto haluaa päästä eroon vanhoista tuoleista ja sohvasta.

Myynti-ilmoituksessaan hän on käyttänyt mielikuvitustaan ja poseeraa näyttävästi kalusteiden kanssa.

– Urani alussa eräs kokeneempi satakuntalainen asianajaja (valmistunut oikiksesta ehkä joskus toisen maailmansodan aikaan, eos ja evvk) kehotti minua "seuraamaan tarkkaan, mitä kokeneemmat tekevät ja toimia samalla tavalla", Sini pohjustaa päivityksessään.

– Heikki Lampela esikuvanani päätin myynti-ilmoitusta laatiessani laittaa myyntikuvissa itseni likoon. Tässä olkaa hyvä, hän kirjoittaa.

Voit katsoa päivityksen muut kuvat klikkaamalla kuvan reunassa näkyvää nuolta.

Päivitys riemastutti Sinin seuraajia, jotka riensivät kommentoimaan kuvaa.

– Rakastan näitä myyntikuvia, eräs seuraajista hehkuttaa.

– No nyt, täräyttää toinen hymiöiden kera.

Kyseinen asianajotoimisto tiedotti Sinin sivuuttamisesta syyskuussa.

– Toimistomme on päätynyt julkisuuteen työntekijämme tosi-tv-sarjaan osallistumisen vuoksi. Tilanne on toimistomme kannalta ikävä. Asianajotoimisto Liljeqvistin toiminta jatkuu kuitenkin täysin normaalisti. Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että saavat asiantuntevaa ja luotettavaa palvelua jatkossakin, yritys kertoi IS:lle välittämässään tiedotteessa.

– Asianajajamme Sini Liljeqvist on toistaiseksi sivussa tehtävistään, eikä osallistu toimiston työn arkeen. Sini tai toimistomme edustajat eivät kommentoi asiaa tämän enempää. Pyydämme työrauhaa kaikille osapuolille ja erityisesti toivomme median kunnioittavan läheistemme ja työntekijöidemme yksityisyyttä.

Sini on ollut julkisuudessa melko vaitonainen, mitä tulee hänen Big Brother -talossa viettämäänsä aikaan sekä elämäänsä tosi-tv-kokemuksen jälkeen. Sini kuitenkin painotti OMG!-nimisessä podcastissa, ettei hän kaikesta huolimatta kadu Big Brother -taloon lähtemistä.

– En todellakaan kadu BB-taloon lähtemistä. Se on ollut kokemuksena niin mahtava ja sieltä on saanut niin ihania tyyppejä elämään. Mutta kadun kyllä joitakin sanomisiani ja tekemisiäni siellä, että olisin kyllä voinut olla hiljaa ja jättää jotakin tekemättä. Mutta kokonaisuutenaan on kyllä ollut ihan mahtava kokemus, en vaihtaisi pois, hän totesi.