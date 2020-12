Mitä kuuluu Frasier-sarjan tähdille? Päihdeongelmia, salasuhteita, parrasvaloista katoamista....

Rakastettu Frasier teki sarjan näyttelijöistä supertähtiä. Fanit ovat toivoneet kiihkeästi sarjalle jatkoa, mutta toistaiseksi sarjan jatkosta ei ole varmuutta.

Amerikkalaista Frasieria on ylistetty erääksi kaikkien aikojen parhaista komediasarjoista eikä suotta. Vuosina 1993-2004 esitetty Frasier palkittiin peräti 37 Emmy-palkinnolla, ja sarja oli sekä yleisön että kriitikoiden lemmikki.

Supersuosittua sarjaa tehtiin 11 tuotantokautta. Frasier päättyi toukokuussa 2004 siihen, kun radiopsykiatri Frasier Crane (Kelsey Grammer) jätti työpaikkansa ja muutti Seattlesta Chicagoon rakkautensa Charlotten (Laura Linney) perässä.

Sarja teki Frasieria esittäneestä Grammerista tv:n kovapalkkaisimman tähden ja nosti sarjan näyttelijäkaartin tähdiksi. Osa heistä on pysytellyt parrasvaloissa sarjan päättymisen jälkeen. Osa taas on jättänyt julkisuuden kokonaan.

Kelsey Grammer

Kelsey Grammer esitti Frasierissa viiniä ja oopperaa rakastavaa radiopsykiatria Frasier Cranea.­

Seattlen suosikkiradioääntä, radiopsykiatri Frasieria esittänyt Kelsey Grammer, 65, tahkosi muhkean omaisuuden tv-sarjalla. Frasierin hahmo oli osa Grammerin elämää peräti 20 vuoden ajan, sillä näyttelijä nähtiin ensimmäisen kerran Frasierina jo Cheers-tv-sarjassa.

Hahmosta tuli niin suosittu, että Frasier sai oman tv-sarjansa. Suosionsa huipulla Kelsey Grammer tienasi ennätykselliset 1,3 miljoonaa euroa per jakso.

Näyttelijä on pysytellyt viime vuosina tiiviisti otsikoissa etenkin yksityiselämänsä myllerrysten takia. Grammer on kertonut avoimesti päihdeongelmistaan, jotka ovat välillä vaikuttaneet hänen työhönsä.

Frasierin tuotantotiimi on muistellut kuvausten olleen välillä melkoista hullunmyllyä Grammerin ilmestyttyä päihtyneenä kuvauksiin.

– Hän hoiperteli studioon, elämä sekaisin. Ohjaaja huusi kameran käyvän, Kelsey muuntautui Frasieriksi ja lausui vuorosanansa täydellisesti. Ohjaaja huusi kohtauksen olevan ohi ja hän vaipui taas Kelseyksi. Silmät seisoivat päässä ja hän oli puoliksi unessa. En ole eläessäni nähnyt vastaavaa, käsikirjoittaja Dan O’Shannon kertoi QG-lehdelle vuonna 2012.

Grammerin avioliitto Camille Grammerin kanssa päättyi riitaisasti vuonna 2011 ja tuli tähdelle kalliiksi. Ex-vaimo sai erossa yli 24 miljoona euroa.

– Onneksi meillä ei ollut avioehtoa. Kiitti, Kelsey, Camille Grammer on irvaillut julkisuudessa.

Kelsey Grammerin ja Camille Grammerin erosta on jo 9 vuotta, mutta välit ex-vaimoon ovat edelleen hyytävät. –En puhu hänestä juurikaan, sillä hän käyttää suurimma osan elämästään minusta puhumiseen. Se on säälittävää, Grammer on sivaltanut ex-vaimoaan.­

Erityisen kiusallisen tilanteesta teki se, että tv-katsojat pääsivät seuraamaan Grammerien erodraamaa aitiopaikalta, sillä Camille tylytti ex-miestään vuolaasti Beverly Hillsin täydelliset naiset -tosi-tv-sarjassa.

Kelsey Grammer ei jäänyt suremaan eroa, sillä hän oli aloittanut salasuhteen lentoemäntänä työskennelleen Kayte Walshin kanssa jo liiton aikana. Grammer talutti lentoemäntärakkaansa alttarille 2011, heti kun ero Camillesta astui voimaan.

Kelsey Grammer on neljättä kertaa naimisissa. Suhde Kayte Walshin kanssa alkoi kun tähti oli vielä naimisissa Camille Grammerin kanssa. Tv-tähdellä on seitsemän lasta.­

David Hyde Pierce

David Hyde Pierce on luonut komean uran teatterin parissa Frasierin päättymisen jälkeen.­

Frasierin hienostelevaa ja neuroottista pikkuveljeä Nilesia esittänyt David Hyde Pierce palkittiin roolistaan neljällä Emmy-patsaalla.

Pierce, 61, on myöntänyt säikähtäneensä Frasierin suosiota ja sitä, että hänestä tuli lähes yhdessä yössä koko maailman tuntema tv-tähti.

– Julkisuus ja minuun kohdistunut huomio oli todella epämukavaa. En ole ikinä ollut kiinnostunut julkisuudesta tai pyrkinyt tietoisesti julkisuuteen, Pierce kertoi Vulture-sivustolle vuonna 2017.

Pierce katkaisi vuosikausia velloneet huhut seksuaalisesta suuntautumisestaan vuonna 2007, kun hän kertoi julkisuudessa olevansa homo. Pierce avioitui tv-tuottaja Brian Hargroven kanssa vuonna 2008.

Frasierin jälkeen Pierce heittäytyi täysillä teatterimaailmaan ja hänet palkittiin Tony-palkinnon Broadwaylla esitetystä Curtains-näytelmästä vuonna 2007.

Hän tekee yhä satunnaisesti pikkurooleja tv:ssä ja elokuvissa.

John Mahoney

John Mahoney muistetaan erityisesti roolistaan Frasierin nukkavierussa nojatuolissa istuskelevana isänä.­

Vuonna 2018 77-vuotiaana menehtynyt John Mahoney teki tv-katsojiin lähtemättömän vaikutuksen Frasierin ja Nilesin poliisivoimista eläkkeelle jääneenä isänä Martin Cranena, jolla oli pakkomielle nuhjuiseen nojatuoliinsa.

Mahoney aloitti näyttelemisen vasta yli nelikymppisenä ja aloitti uransa Hollywoodissa 80-luvulla. Hänet nähtiin sivurooleissa lukuisissa elokuvissa, kuten Kuuhullut (1987), Tulilinjalla (1993) ja Alaston pelko (1996). Rooli Martin Cranena oli kuitenkin Mahoneyn todellinen läpimurto.

Mahoney teki töitä myös ääninäyttelijänä. Simpsonit-sarjassa onkin kuultu peräti kolmen Frasier-tähden ääntä. Mahoney antoi animaatiosarjassa äänensä Robert Terwilliger Seniorille, joka on Sideshow Bobin isä. Mikä hauskinta, hänen Simpsonit-poikiensa (Sideshow Bob ja Cecil) äänet puolestaan kuuluvat Grammerille ja Piercelle.

Jane Leeves

Brittinäyttelijä Jane Leeves teki läpimurtonsa Frasier-sarjan Daphnena.­

Brittinäyttelijä Jane Leeves esitti Frasierissa Martinin kodinhoitajaa ja fysioterapeuttia Daphne Moonia, johon Niles oli palavasti ihastunut.

Leeves, 59, on Frasierin jälkeen nähty Hot In Cleveland -sarjassa vuosina 2010–2015.

Leeves ystävystyi Frasierin kuvauksissa näyttelijä Peri Gilpinin kanssa ja heistä tuli niin läheiset, että Gilpin oli jopa Leevesin tukena, kun hän synnytti toisen lapsensa. Nykyään naiset pyörittävät yhdessä omaa tuotantoyhtiötään.

Brittinäyttelijä teki paluun parrasvaloihin muutama hiljaisemman vuoden jälkeen 2018, kun hän liittyi The Resident -sairaaladraaman näyttelijäkaartiin.

– Sarjaan haluttiin tuoda mukaan hieman huumoria. Rakastan roolihahmoani, Leeves on iloinnut haastatteluissa.

Peri Gilpin

Peri Gilpin on kertonut olevansa halukas uusimaan Rozin roolinsa, jos Frasier saa jatkoa.­

Peri Gilpin esitti sarjassa Frasierin radioshow’n tuottajaa Roz Doylea, jolla oli surkea tuuri miesten suhteen. Rozin rooliin oli alun perin kaavailtu Frendit-tähti Lisa Kudrow’ta, mutta Gilpinin onneksi hän oli tuottajien mielestä sopivampi rooliin.

59-vuotias Gilpin on Frasierin jälkeen tehnyt pikkurooleja tv:ssä ja elokuvissa, mutta hän on pysytellyt pitkälti poissa parrasvaloista viime vuodet.

Gilpin paljasti huhtikuussa Metro Newsille antamassaan haastattelussa, että vuosikausia velloneet huhut Frasier-sarjan uusista jaksoista ovat totta ja sarjalle suunnitellaan jatkoa.

Näyttelijä toppuutteli fanien intoa ja sanoi, että toistaiseksi ei ole tiedossa, milloin sarja saa jatkoa.

– Asiasta on on puhuttu, mutta tällä hetkellä mitään ei ole tekeillä, hän totesi.

Roz oli sarjassa Frasierin radio-ohjelman tuottaja. Rozilla oli sarjan aikana lukuisia miessuhteita, jotka eivät kuitenkaan johtaneet mihinkään.­

Dan Butler

Dan Butler.­

Suurisuista naistenkaatajaa, Frasierin hyperaktiivista työkaveria Bulldogia näytellyt Dan Butler, 66, on viime vuodet keskittynyt teatteriin ja tehnyt teatterityön ohella tehnyt pieniä sivurooleja tv-sarjoissa

Hän on myös kirjoittanut näytelmän elämästään ”The Only Thing Worse You Could Have Told Me...”, jossa viittaa hetkeen, jolloin kertoi isälleen olevansa homo.

Butler on ollut vuosia mukana seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ajavissa järjestöissä ja hän puhui avoimesti seksuaalisesta suuntautumisestaan jo Frasierin aikoihin.

Eddie-koira

Frasierissa seurattiin radiopsykiatri Frasierin, hänen isänsä Martinin ja veljensä Nilesin, perheen kodinhoitajan Daphnen, sekä Frasierin työtoverien Rozin ja Bobin seikkailuja.­

Entä mitä kuuluu Eddielle? Frasierin isän nokkelaa koirana nähtiin jackrusselinterrieri Moose, joka kuoli vuonna 2006. Moose-koira oli 16-vuotias ja vietti viimeiset vuotensa eläkkeellä. Moosen poka Enzo peri Eddie-koiran roolin Frasierissa.

Frasierin tekijätiimi on muistellut karvaturrin olleen kuin luotu kameroiden eteen, sillä koiraa oli koulutettu vain kuuden kuukauden ajan ennen kuin se sai roolin Frasierista.

Moosesta tuli niin suosittu tv-katsojien keskuudessa, että koira sai enemmän fanipostia, kuin kukaan muu Frasierin näyttelijöistä.

Moose nähtiin myös valokankaalla vuonna 2000 julkaistussa My Dog Skip -elokuvassa.

Frasier-sarjassa seurattiin etenkin veljesten Nilesin (David Hyde Pierce) ja Frasierin (Kelsey Grammer) välistä suhdetta.­