Hyiset pulahduskuvat paljastavat, kuinka julkkikset hurahtivat talviuintiin – Pippa Laukka, Janni Hussi, Tinni Wikström....

Usea julkisuuden henkilö on löytänyt talviuinnin ilon. IS kokosi kuvakollaasin kylmään meri- ja järviveteen pulahtaneista Suomi-julkkiksista.

Kylmässä vedessä uiminen sisältää useita terveyshyötyjä ja sen ovat Instagramissa jaetuista kuvista päätellen havainneet myös Suomi-julkkikset. Euforisen olotilan lisäksi talviuinti saa aikaan useita tieteellisesti todistettuja hyötyjä, joista voit lukea lisää IS:n aiemmin tänä vuonna julkaisemasta artikkelista:

Viime aikoina moni julkisuuden henkilö on jakanut Instagramissa kuvia, joissa he pulahtavat hyiseen järvi- tai meriveteen. IS kokosi julkkisten Instagramissa jakamat talviuintikuvat sekä heidän talviuinnista kirjoittamansa mietelmät alle.

Muun muassa he ovat hurahtaneet talviuintiin:

Janni Hussi

Juontaja ja liikunta-alan yrittäjä Janni Hussi jakoi joulunaikaan itsestään kaksi kuvaa talviuintitunnelmissa. Ensimmäisessä jakamassaan kuvassa Hussi kapuaa laiturille kasvoillaan kauhistunut ilme kylmän meriveden jäljiltä. Kuva on otettu Sipoossa.

– Näissä jouluisissa tunnelmissa toivottelen sulle hyvät joulut, Hussi toivottaa seuraajilleen.

Toisessa kuvassa Hussi poseeraa avopuolisonsa Joel Harkimon kanssa. Kuvatekstissä Hussi kertoo pulahtaneen tapaninpäivänä useamman kerran järveen. Kuva on otettu Kouvolassa, josta Hussi on kotoisin.

– Tapsan tanssit tanssahdeltiin tänään saunan ja järven välillä, Hussi kertoo.

Pippa Laukka

Lääkärinä ja Olet mitä syöt -ohjelman juontajana tunnettu Pippa Laukka jakoi myös itsestään jouluna talvisen uintikivan Vantaan Kuusijärvellä. Riemukkaan oloinen Laukka poseeraa kylmässä vedessä pipo päässään.

– Ei ollut kuin linnunmaitoa tämä vesi, mutta hyvän olon teki, Laukka kirjoittaa.

Martina Aitolehti

Hyvinvointialan yrittäjä Martina Aitolehti tunnetaan himourheilijana. Triathlonissa kisaava Aitolehti ui mielellään myös talvisin. Levillä joulun viettänyt Aitolehti on jakanut kuvan itsestään pohjoisen upeissa talvimaisemissa.

– Fiilis savusaunan jälkeen, Aitolehti on kirjoittanut kuvaan tekstiksi.

Aitolehti on harrastanut kylmässä vedessä uimistaan myös Helsingissä. Aitolehti asuu merellisessä Helsingin Kalasatamassa ja on iloinnut, kuinka pikaisesti omasta kodista pääsee pulahtamaan mereen.

– Omalta takapihalta suoraan mereen, Aitolehti on kirjoittanut lokakuussa julkaisemansa uintivideon yhteyteen.

Aku Hirviniemi

Näyttelijä Aku Hirviniemi jakaa usein sosiaaliseen mediaan huumoripainotteisia kuvia ja videoita. Hyvää joulua Hirviniemi toivotti seuraajilleen avantouintikuvan kera. Kuvassa Hirviniemi poseeraa suuren haiuimalelun kanssa vastatehdyssä avannossa.

Tinni Wikström

Radio- ja tv-juontaja Tinni Wikström kertoo Instagramissa käyneensä ystävänsä kanssa uimassa Vantaan Kuusijärvessä.

– Kovin on harmaata täällä etelässä, eikä pulkkamäkeenkään pääse, niin lähettiin sitten Viivin kanssa tänään uimaan. Aivan kelpo keli tähän hommaan, Wikström kertoo Instagramissa.

Kuvan kommenteissa Wikström sanoo lämmitelleensä uinnin jälkeen autossa, sillä suositulla ulkoilualueella ei koronan vuoksi ole tällä hetkellä saunat käytössä.

Hannaleena Laaksamo

Entinen Miss Helsinki Hannaleena Laaksamo vannoutuu Instagramissa suureksi talviuinnin faniksi.

– Talviuinti on ihanaa! Välillä tosin meitäkin paleltaa, swaippaa vikaan kuvaan nähdäksesi todellisuuden lämpötilasta, Laaksamo kirjotitaa Instagramissa julkaisemansa kuvakollaasin yhteydessä.

Lotta Hintsa

Vuoden 2013 Miss Suomi Lotta Hintsa luo nykyään uraa vuorikiipeilijänä. Hintsa vannookin Instagramissa julkaisemansa talviuintikuvan yhteydessä talviuinnin olevan paras palautumiskeino urheilun jälkeen.

Piritta Hagman

Missinä alun perin tunnetuksi tullut somevaikuttaja ja fysioterapeutti Piritta Hagman poseeraa uimapuvussa, kylpytakissa ja pipossa Helsingin Lauttasaaressa joulukuun puolivälissä julkaistussa kuvassa.

– Onhan tää nyt aika suomalaista, Hagman toteaa kuvan tekstissä.

Elina Leskinen

Fitnessmalli- ja Miss Suomi -kisoista tutuksi tullut sosiaalisen median vaikuttaja Elina Leskinen kertoo pulahtaneensa meriveteen Espoon Suvisaaristossa joulupäivänä.

– Teki niin hyvää. Talviuinnin jälkeen sitä tuntee aina olevansa erityisen elossa. Kehossa tuntuu hyvälle ja sitä tunnetta kannattaakin vaalia. Vuoden jokaisena päivänä, Leskinen kirjoittaa Instagramissa.

Karita Tykkä

Malli ja juontaja Karita Tykkä tunnetaan innokkaana avantouimarina. Tykkä onkin jakanut Instagramissa useita videoita itsestään pulahtamassa kylmään veteen. Joulukuussa jakamansa videon saatetekstissä Tykkä iloitsee avantouintikauden alkamisesta.