Yle: Eicca Toppinen joutui työkkärin luukulle koronan vuoksi – pian tuet piti palauttaa

Apocalyptican sellisti Eicca Toppinen kertoo Ylen haastattelussa rankasta koronavuodestaan, jonka aikana hänellä on ollut taloudellisesti tiukkaa.

Eicca Toppinen, kuten monet muut musiikkialan työntekijät, on joutunut taloudellisesti tiukille koronan vuoksi.­

Koronavuosi on ollut monelle yrittäjälle ja muusikolle rankkaa aikaa, sitä se on ollut myös metallibändi Apocalyptican toimitusjohtajalle, sellisti Eicca Toppiselle, 45, jonka kuulumisista kertoo Yle.

Ylen artikkelissa kerrotaan, että Toppisen työt loppuivat maaliskuussa kuin seinään. Yhtye julkaisi uuden levynsä tammikuussa, minkä jälkeen sen oli tarkoitus lähteä maailmankiertueelle tienaamaan. Keikkoja oli tarkoitus olla 96:ssa kaupungissa ympäri maailmaa, mutta lopulta bändi ehti soittaa vain yhden keikan Turun Logomossa 12. maaliskuuta. Maailmankiertue on siirretty vuoteen 2022.

Ylen mukaan Apocalyptica Agency Oy:n liikevaihto oli viime vuonna 412 000 euroa. Ylen mukaan tänä vuonna kiertueen ansiosta liikevaihto olisi ollut noin kaksi miljoonaa euroa ja vuonna 2022 miljoona euroa. Korona muutti kuitenkin kaiken.

Ylen mukaan Toppinen on elänyt säästöillä ja satunnaisilla apurahoilla ja lainoihinsa hän on ottanut lyhennysvapaata.

Eicca Toppinen kuvattuna tammikuussa 2020 ennen kuin korona iski Suomeen.­

Ylen mukaan Toppinen asioi myös työvoimatoimiston luukulla. Ylen mukaan Toppinen ehti nostaa tukea kolmen kuukauden ajalta yhteensä 2100 euroa, kunnes kävi ilmi, että hän joutuisi maksamaan lähes kaiken takaisin.

– Hakemuksen läpimenoon meni kolme kuukautta, se jäi kiinni jostain selvityksen selvityksen selvityksestä, kuvailee Toppinen.

Ylen mukaan takaisinmaksun syynä oli se, että Toppinen oli saanut samaan aikaan Teosto- ja Gramex-käyttökorvauksia aiemmilta vuosilta. Ylen mukaan Apocalyptica on saanut myös Business Finlandilta 70 000 euroa, jolla on maksettu neljän jäsenen muutaman kuukauden palkat. Ylen mukaan Toppinen ei vielä tahdo kertoa, mitä uutta tukirahalla on kehitetty.

Koronavuosi on ollut Toppiselle muutoinkin rankka, sillä maaliskuussa Toppinen ja näyttelijä Kirsi Ylijoki ilmoittivat eroavansa 23:n avioliittovuoden jälkeen. Taiteilijat julkaisivat Facebookissa samanlaiset päivitykset, joissa kertoivat erostaan.

”Maailman mullistuessa ihmeellisellä vauhdilla on meidän elämässä ollut hidas ja syvällinen prosessi, jonka myötä olemme viime vuoden lopulla päättäneet erota. Päätös on syntynyt erittäin hyvässä ja lämpimässä yhteisymmärryksessä näiden syvien pohdintojen tuloksena.”

Eicca Toppinen ja Kirsi Ylijoki kuvattuna elokuussa 2018 Iloisia aikoja, Mielensäpahoittaja -elokuvan kutsuvierasensi-illassa.­

Ex-avioparilla on vuonna 1998 ja 2001 syntyneet pojat. Pari kertoi Facebook-päivityksissään avioliittonsa olleen rakkaudentäyteinen.

”Meillä on ollut poikkeuksellisen antoisa, rikas ja rakkaudellinen 23 vuoden avioliitto, mistä olemme toisillemme suunnattoman kiitollisia. Ja yhteiselomme tulee jatkumaan monilta osin täysin ennallaan”, he kirjoittavat.