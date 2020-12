MTV: Ensitreffit alttarilla -sarjan Vesa ja Sini muuttivat viimein yhteen – edessä oli heti ”jokaisen suhteen koetinkivi”

Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa vuonna 2018 avioituneet Sini ja Vesa ovat muuttaneet yhteen. Pari kertoo MTV:lle suhteensa voivan hyvin.

Ensitreffit alttarilla -tv-sarjassa vuonna 2018 avioituneet Sini ja Vesa ovat muuttaneet yhteen, kertoo MTV. Sini ja Vesa kertovat MTV:n artikkelissa tunteidensa toisiaan kohtaan heränneen sen jälkeen, kun tv-kamerat poistuivat heidän elämästään ja pari sai olla kahdestaan.

– Ihan aitojen ja pitkien tunteiden tuleminen on aika hankalaa niin lyhyessä ajassa. Ne kasvavat sitten ajan kanssa, Vesa kommentoi MTV:lle.

MTV:n mukaan pari muutti keväällä yhteiseen kotiin ja yhteiselo on sujunut hyvin.

– Aika kivuttomasti. Toki meillä on täällä pientä pintaremonttia. Talon remontointi on jokaisen suhteen koetinkivi ja on aika hyvin siitä selvitty, Sini kommentoi MTV:lle.

Sini ja Vesa ovat ainoat Ensitreffit alttarilla -ohjelman viidennen kauden osallistujista, jotka ovat edelleen naimisissa. Heidän lisäkseen ohjelmassa tuolloin vihittiin Miina ja Heikki sekä Rosa ja Eetu.

Sekä Sini että Vesa ovat jakaneet paloja arjestaan julkisilla Instagram-tileillään. Heinäkuussa Sini jakoi remontin jälkeisen näkymän pariskunnan makuuhuoneesta. Ennen remonttia ja sen jälkeen otetuista kuvista huomaa, millaisen muutoksen huone koki:

Parin toisena hääpäivänä viime kesänä Sini jakoi pariskunnasta hääkuvan, jonka yhteyteen kirjoitti:

– Toinen vuosi takana ja monta toivottavasti edessä.

MTV kertoi hiljattain hakevansa jälleen uusia pareja uudelle Ensitreffit alttarilla -kaudelle. Suomen Ensitreffit alttarilla -ohjelmaa on esitetty vuodesta 2015 alkaen. Ohjelmassa on avioitunut 22 paria, joista naimisissa on enää viisi paria.