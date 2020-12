Laulaja Anamaria Rusi joutui järkyttävään välikohtaukseen ruotsinlaivalla: mies tunkeutui lavalle kesken keikan ja kävi käsiksi

The Voice of Finlandista tuttu laulaja esiintyi ruotsinlaivalla ja pelästyi toden teolla, kun mies onnistui pääsemään kaiteiden yli esiintymislavalle.

The Voice of Finlandista ja All Together Now Suomi -ohjelmasta tuttu laulaja Anamaria Rusi esiintyi tapaninpäivänä Viking Gracella.

Kesken keikan yleisössä ollut mies pääsi kiipeämään kaiteiden yli korkealle lavalle. Rusin mukaan mies käyttäytyi aggressiivisesti.

– Hän kävi minuun käsiksi ja suuteli väkisin poskelle. Onneksi turvamiehet reagoivat tilanteeseen nopeasti ja tulivat hakemaan sekavan oloisen miehen pois, säikähtänyt laulaja kertoo IS:lle.

– Kyllä sellainen turvaton tilanne pelotti hetken aikaa, Rusi kuvaa.

Anamaria järkyttyi tilanteesta, mutta hoiti keikkansa loppuun asti.

– Tuntui pahalta, kun etenkin näin korona-aikana keikat ovat vähentyneet minimiin ja sitten käy tällaista, hän harmittelee.

Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström vahvistaa välikohtauksen.

– Miespuolinen henkilö pääsi lavan kaiteen yli lavalle. Hänet otettiin heti talteen ja poistettiin laivasta Tukholmassa, Boijer-Svahnström kertoo.

– Asiasta tehdään sisäinen tutkimus, tapaus on tallennettu filmille ja materiaali jätetään poliisille, joka jatkaa tästä, hän jatkaa.

Anamarian aviomies ja hänen managerinaan toimiva Kim Rusi toteaa olevansa huojentunut, että tilanteesta selvittiin säikähdyksellä.

– Mielessä kävi myös, että mitä jos hyökkääjällä olisi olleet toiset aikeet, Kim Rusi pohtii.

Romaniasta kotoisin oleva Anamaria Rusi, 38, muistetaan The Voice of Finlandin seitsemänneltä kaudelta. Hän kuului Redraman tiimiin.

Naantalissa asuvan Anamarian ura sai alkunsa hänen kotimaassaan, kun hän osallistui useisiin romanialaisiin laulukilpailuihin ja menestyi niissä hyvin.

16-vuotiaana hän muutti yksin Bukarestiin opiskelemaan musiikkia. Hän perusti oman bändin, joka levytti useamman albumin.

Anamaria saapui Suomeen ensimmäistä kertaa vuonna 2013, kun suomalainen ohjelmatoimisto bongasi laulajan bändin Youtubesta ja kutsui esiintymään Viking Linelle.

Samalla hän tapasi nykyisen puolisonsa, juontajana työskentelevän Kim Rusin, joka oli töissä samalla risteilyllä. Parin välillä kipinöi, ja he jatkoivat yhteydenpitoa.

– Kahden vuoden jälkeen ensitapaamisestamme näimme toisemme uudestaan ja aloimme lopulta seurustelemaan, Anamari Rusi muistelee.

Anamaria pakkasi matkalaukkunsa ja muutti Suomeen pysyvästi. Pariskunta asuu tällä hetkellä Salossa.

Anamaria aloitti laulamisen 11-vuotiaana.­

Anamaria keikkailee taiteilijanimellään Ella PAM!-nimisen bilebändin kanssa. Hän luo myös soolouraa ja on julkaissut kolme singleä.

Laulaja myöntää, että artistinura ei ole ollut helppoa vieraassa maassa.

– Suomalaisiin musiikkipiireihin ei ole helppoa päästä mukaan, varsinkaan kun ei puhu suomea. Se ei tapahdu yhdessä yössä, hän tietää.

The Voice of Finland -laulukilpailuun pääsy vuonna 2018 toimi kuitenkin hyvänä ponnahduslautana.

– Haluan opiskella lisää suomen kieltä ja lopulta tehdä musiikkia suomeksi. Se vie aikaa, hän pohtii.

Uusi askel oli myös päästä mukaan lokakuussa alkaneeseen All Together Now Suomi -uutuusohjelmaan. Hän oli yksi ohjelman tuomareista.

– Korona vei lähes tulkoon kaikki keikat Suomessa, mutta minulla on hyvä fiilis ensi vuodesta. Tutustuin ohjelman ansiosta moniin alan tekijöihin Suomessa, Anamaria summaa.