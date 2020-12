Victoria Beckhamin olemus vuonna 1997 kuvatulla videolla vangitsi fanien huomion – paljastaa nyt, miksi juoksi kärsivän näköisenä pois lavalta

Victoria Beckham paljastaa viimein, mitä Spice Girls -megayhtyeen yli 20 vuoden takaisessa lehdistötilaisuudessa oikein tapahtui.

90-luvun suosituin ja menestynein tyttöbändi Spice Girls kiersi vuonna 1997 Brasiliassa ja piti kuuluisaksi jääneen lehdistötilaisuuden.

Videolle ikuistetussa tilanteessa bändin jäsenet Victoria Beckham, Mel B, Geri Horner, Emma Bunton ja Mel C kertoivat kokemuksistaan Etelä-Amerikassa matkustamisesta.

Videolla hyväntuuliset laulajat jutustelivat kameroiden edessä pirteinä. Huomio kiinnittyi Beckhamiin, joka näytti silmin nähden huonovointiselta. Hän piteli käsiä otsallaan ja ei sanonut sanaakaan. Kesken lehdistötilaisuuden tähti kiirehti lavalta pois verhojen taakse. Tilanne sai fanit hämilleen.

Voit katsoa videon tästä linkistä.

Spice Girls vuonna 1997.­

Yli 20 vuoden takainen video on jälleen levinnyt sosiaalisessa mediassa, kun se jaettiin eräällä Instagram-tilillä saatesanoilla: ”Victoria on kuin minä jokaisessa Zoom-kokouksessa”.

Victoria Beckham reagoi videoon paljastamalla viimein, mitä tilanteessa todella tapahtui. Hän julkaisi kyseisen videoleikkeen oman Instagram-tilinsä Stories-osiossa.

Beckhamin selitys oli varsin yksinkertainen: hän kärsi karmeasta krapulasta.

– Puolustuksekseni voin kertoa, että minulla oli tuolloin paha krapula! Beckham tunnusti.

Spice Girls teki viime vuonna näyttävän paluukiertueen. Victoria Beckhamia ei kuitenkaan kiertueella nähty.

Vaikka yhtyeestä julkisuuteen ponnahtanut Beckham ei noussut lavalle kertaakaan, hän tienasi paluukiertueella lähes miljoona puntaa.

Beckham oli oikeutettu viidesosaan kiertueen promootioiden, lisensiointisopimusten ja fanituotteiden tuotoista. Lipputuotot ja muut tulot menivät kuitenkin kiertueella esiintyneille Melanie Brownille, Melanie Chisholmille, Geri Hornerille, ja Emma Buntonille.

Paluukiertueella nähtiin Melanie Brown, Melanie Chisholm, Geri Horner ja Emma Bunton.­

Spice Girls hajosi vuonna 2001. Sitä ennen Geri Horner ehti jättää yhtyeen sen ollessa suosionsa huipulla vuonna 1998. Ensimmäisen kerran Spaissarit tekivät paluun jo vuonna 2007.

Spice Girlsin tunnetuimpia hittejä ovat muun muassa Wannabe, Spice up your life, Stop, Too much ja Viva Forever.

Spice Girls oli yksi 90-luvun parhaiten markkinoiduista brändeistä. Bändin jäsenillä oli kullakin omat lempinimensä: Emma oli Baby Spice, Mel C oli Sporty Spice, Mel B oli Scary Spice ja Geri puolestaan Ginger Spice. Victoria oli Posh Spice.

Nuorten laulajien brändillä myytiin valtava määrä oheistuotteita, kuten leluja, vaatteita, karkkeja, tarroja ja kirjoja. Heistä tehtiin aikanaan myös suosittu elokuva.