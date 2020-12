Toni Nieminen julkaisi ensimmäisen yhteiskuvan uuden rakkaansa kanssa

Toni Nieminen vietti joulun uuden naisystävänsä kanssa Helsingissä.

Toni Nieminen on tätä nykyä onnellisesti varattu mies.­

Ex-mäkikotka Toni Nieminen paljasti viime viikolla löytäneensä vierelleen uuden rakkauden.

– Suhde on vielä tuore. Rauhassa edetään ja katsotaan, mitä tuleva tuo tullessaan, Nieminen kertoi onnellisena.

– Kaikki on oikein hyvin.

Pääkaupunkiseudulle syksyllä muuttanut Nieminen kertoo IS:lle viettäneensä joulun uuden naisystävänsä kanssa. Hän julkaisi joulupäivänä ensimmäisen yhteiskuvan uuden rakkaansa kanssa.

– Taas on aika rauhoittua ja viettää laatuaikaa rakkaiden ihmisten kanssa. Hyvää joulua kaikille, Nieminen toivotti päivityksessään.

Päivityksen toisessa kuvassa ovat myös Niemisen kaksi vanhinta lasta, Kerttu ja Maija.

Värikkäistä elämänkäänteistään tunnetun Niemisen vuoteen on mahtunut kaksi eroa. Ensin alkuvuodesta kiville karahti avioliitto Heidi-vaimon, sitten toukokuun puolivälissä parisuhde Ansku-rakkaan kanssa.

Toni Nieminen sai unelmiensa työn Helsingistä ja elää nyt uutta elämänvaihetta.­

Vielä marraskuussa Nieminen vakuutti viihtyvänsä sinkkuna.

– Nyt on hyvä itsetutkistelun paikka. Siis hyvä hetki pysähtyä perkaamaan kaikkea sitä, mistä on itse tullut ja mitä tehnyt – ja ennen kaikkea sitä, mihin sitä on menossa. Tässä vaiheessa haluan antaa aikaa nimenomaan itselleni ja lapsilleni. Näen tämän tilanteen uudeksi alukseni, ex-mäkikotka linjasi IS:lle.