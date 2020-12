Veronica Verho julkaisi Juhani-rakkaansa kanssa auvoisen joulukuvan – sitten inboxiin kilahti tungetteleva tiedustelu

Tv-juontaja ja sometähti Veronica Verho sai julkaisemansa joulukuvan vuoksi uteluita siitä, onko hän raskaana. Lapsettomuusdiagnoosistaan julkisesti kertonut Verho kertoi, etteivät he ole puolisonsa kanssa hakeutuneet lapsettomuushoitoihin.

Televisiopersoonana, radiojuontajana ja sosiaalisen median vaikuttajana tunnettu Veronica Verho, 24, julkaisi joulun kunniaksi kuvan itsestään Juhani Koskisen kanssa. Instagramin Tarinat-osuudessa julkaistussa kuvassa onnellinen pariskunta poseeraa jouluisissa asusteissa rinnakkain.

Pian kuvan julkaisun jälkeen Verhon Instagramin yksityisviesteihin kilahti todella henkilökohtainen ja tungetteleva kysymys, jossa kysyttiin, onko Verho raskaana.

– Asioita, joita nyt ei ekana kannata ihmiselle kommentoida, Verho kirjoittaa Instagramissa.

Verho julkaisi myös Instagramin tarinoissaan toisen kuvan samaisesta tilanteesta. Kuvan tekstissä Verho selventää, ettei ole raskaana.

– Mut jos epäilyksiä jollekin heräsi, niin ei emme ole hakeutuneet hedelmöityshoitoihin, koska ei ole vielä aika siihen vaan kyseessä on lanttulaatikko.

Verho on kertonut julkisesti 20-vuotiaana saamastaan lapsettomuusdiagnoosista. Verho on kertonut asiasta esimerkiksi haastatteluissa, YouTubessa sekä suositussa Poks-podcastissaan, jota hän juontaa yhdessä Sita Salmisen kanssa. Verholla todettiin 20-vuotiaana munasarjojen vajaatoiminta.

– Mun munasarjat siis nukkuu. Se on se, miksi sitä kutsutaan. Eli ne ei toimi, ne ei eritä hormonia samalla tavalla ja silloin lapsen saaminen on huomattavasti vaikeampaa. Mahdollisuus, että mä saisin lapsen, on todella pieni. Mutta sitä hoidetaan. Mä syön hormoneja koko ajan. Konkreettisesti se tarkoittaa sitä, ettei mulla ole kuukautiskiertoa ollenkaan, Verho on kertonut diagnoosistaan podcastissaan.

Verho ja Sohvaperunat-tv-sarjasta tutuksi tullut Koskinen paljastivat seurustelevansa viime juhannuksena. Verho on kertonut podcastissaan keskustelleensa lapsettomuusdiagnoosistaan avoimesti heti suhteen alussa Koskisen kanssa.

– Mä muistan, että meidän suhteen alussa mulla oli taas se sama, että muista, että mä en oo sulle se vauvakone. Tai ei niin voi sanoa, mutta että se tulee olemaan vaikeaa. Että tuletko ottamaan minut tällaisena kuin olen, Verho on kertonut podcastissaan

Koskisen vastaus Verhon painavaan kysymykseen kuitenkin yllätti sometähden positiivisella tavalla.

– Juhani sanoi mulle ihanasti. Se sanoi, että mä aattelin Veronica tosi pitkään, että mä oon aina yksin. Koska Juhani oli ollut tosi pitkään sinkkuna ennen kuin me alettiin seurustelemaan. Hän sanoi, että se, että mä sain sut mun rinnalle on jo niin iso asia, että jos lapsi tulee, niin se on ihana asia, mutta jos ei tuu, niin hän on maailman onnellisin siitä, että hän on saanut mut edes, Verho on kertonut podcastissa pariskunnan keskustelusta.

– Kukaan ei oo sanonut mulle ennen noin, hän jatkoi.