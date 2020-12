Veronica Verhon ja Juhani-rakkaan etäsuhde päättyi: ostivat yhteisen asunnon

Pariskunta teki asuntokaupat yhteiseksi joululahjaksi.

Radiojuontaja ja sometähti Veronica Verho, 24, ja Sohvaperunat-sarjasta tuttu Juhani Koskinen, 33, ovat ostaneet yhteisen asunnon Helsingistä.

Verho kertoi asiasta Instagram-tilillään julkaisemalla otoksen, jossa pari juhlistaa asuntokauppoja kuohuvalla.

– Ihanaa joulua kaikille! Tässä fiilikset eiliseltä, kun päätettiin ostaa joululahjaksi meille oma koti Helsingistä. Päällimmäiset fiilikset on iso onni ja odotus siitä et päästää jo muuttamaan, Verho paljasti.

– Ps. Juhani on pakannut jo osan kamoista, niin mikä mp tosta fänsistä desimitasta soijakuppina? Musta pööfekt.

Myös Juhani Koskinen päivitti asuntokaupoista Instagramissa. Hän paljasti, että parin yhteinen asunto sijaitsee Helsingin ytimessä Punavuoressa.

– Eihän se Punavuori mikään Portsa oo, mut annetaan mahdollisuus. Kaikkein tärkeimmän ihmisen kanssa home is where your heart is, vai miten se meni? Selviytyjät-ohjelmassakin nähty Koskinen saneli viitaten turkulaiseen asuinalueeseen.

Pariskunnan uutinen on kerännyt lukuisia kommentteja. Radiojuontaja Aki Linnanahde innostui varmistelemaan Koskiselta, että jalkapallon katselu onnistuu uudessa kodissa.

– Onnea teille. Nyt sitten kunnon vehkeet torppaan, niin on hyvä katsella futista yhdessä, Linnanahde kommentoi.

– Kiitos Aki! Mut joku taka-ajatus tässä taisi olla, et futiksenkatsojat ajetaan erilliseen huoneeseen... Koskinen heitti takaisin.

Pariskunta on ollut tähän asti etäsuhteessa. Koskinen on asunut Turussa ja Verho Helsingissä. Vielä syksyllä juontaja pohti tulevaa asuinpaikkakuntaa.

– Voisin joskus ehkä muuttaa takaisin [Turkuun], mutta sen aika ei ole nyt, koska työni on Helsingissä, Turusta kotoisin oleva Verho kertoi IS:lle elokuussa.

Veronica Verho ja Juhani Koskinen kertoivat suhteestaan julkisuudessa viime kesänä. Aiemmin Verho on pitänyt suhdeasiansa yksityisinä, mutta nyt hän on avoimesti kertonut parisuhteestaan.

– Keskustelimme ja kysyin, haluaako Juhani olla julkisuudessa, mihin hän vastasi myöntävästi. Se oli sillä selvä. Jos hän olisi sanonut ei, en olisi missään nimessä tuonut suhdettamme julkisuuteen, Verho perusteli Ilta-Sanomille elokuussa.

Verho on kertonut Poks-podcastissaan, että parin rakkaus syttyi vuosien ystävyyden jälkeen.

– Me ollaan oltu Juhanin kanssa ystäviä ehkä kolme ja puoli vuotta. Meidän ystävyys lähti somesta, ruvettiin vaan juttelemaan. Nähtiin Provinssissa kaksi vuotta sitten ensimmäistä kertaa, palkittu radiojuontaja paljasti.