Renny Harlin, 61, julkaisi lemmekkään joulutervehdyksen 26-vuotiaan Johanna-rakkaansa kanssa – tapasivat Luokkakokous 3 -elokuvan kuvauksissa

Renny Harlin ja Johanna Kokkila toivottavat hyvää joulua Instagramissa.

Renny Harlin julkaisi Instagramissa joulutervehdyksen naisystävänsä Johanna Kokkilan kanssa.

– Lähetämme lämpimät joulutervehdykset pieneltä perheeltämme läheisillemme ja ystävillemme ympäri maailmaa. Olkoon uusi vuosi täynnä energiaa, optimismia ja toteutuneita unelmia, Harlin toivottaa Johanna-rakkaansa kanssa.

Harlin, 61, on kertonut Ilta-Sanomille hänen ja porilaisen Johannan tutustuneen Luokkakokous 3 -elokuvan kuvauksissa. Pari huomasi tulevansa hyvin juttuun ja vähitellen tunteet syvenivät.

– Huomasimme yhtäkkiä, ettemme halua olla erossa toisistamme ja ymmärsimme ystävyyden muuttuneen rakkaudeksi. Johanna on upea nainen, Harlin on kertonut IS:lle.

Nyt pari asuu yhdessä Bulgariassa.

Johanna Kokkila, 26, on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri ja hän on toiminut luokanopettajana. Hän on myös fitness-kilpailija ja hän on osallistunut menestyksekkäästi muun muassa bikinifitness-kisoihin.

Ohjaaja kuvaili IS:n haastattelussa heidän suhdettaan vakavaksi.

– Suhteemme on tarkoitus kestää ja haluamme jakaa tulevaisuuden yhdessä. Johanna on ihminen, jota olen koko elämäni etsinyt.