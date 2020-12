Melania Trump vaati jouluksi käsittämättömän luomuksen, jota tehtiin kuukausitolkulla – näin häkellyttävä ponnistus Valkoisen talon koristelu on

Valkoisen talon joulukoristeet vetävät hiljaiseksi vuosi toisensa jälkeen. Tuore Dplayn White House Christmas -dokumentti paljastaa, miten uskomaton ponnistus ne ovat joka vuosi.

Valkoisen talon joulukoristeet herättävät joka vuosi runsaasti huomiota. Talo koristellaan joulun alla perinteisesti lattiasta kattoon toinen toistaan mykistävämmillä luomuksilla, kymmenillä kuusilla ja uskomattomalla piparkakkutalolla.

Dplayssa nähtävillä olevassa White House Christmas -dokumentissa paljastetaan yksityiskohtia Yhdysvaltojen presidentin kodin jouluilmeestä, joka on osalle sen luojista lähes ympärivuotinen työ.

Dokumentin mukaan Valkoisen talon joulutunnelman loihtiminen alkaa välittömästi kiitospäivän jälkeen. Tuolloin Valkoiseen taloon marssii noin 125 vapaaehtoista koristelijaa, jotka ahertavat kolme vuorokautta joulukoristeiden parissa.

Paikalle tuodaan rekkalasteittain koristelaatikoita, jotka vapaaehtoiset sitten asettelevat juuri oikealla tavalla juuri oikeisiin kuusiin. Urakka on valtava, sillä suurin osa 5000-neliöisestä Valkoisesta talosta saa häikäisevän ilmeen.

Voit katsoa artikkelin videolta kurkistuksen tämän vuoden joulukoristeisiin!

Jackie Kennedy aloitti perinteen, jossa Yhdysvaltojen ensimmäinen nainen valitsee Valkoisen talon joulukoristeet. Kuva vuodelta 1962.­

Aluksi koristeluiden tieltä raivataan pois mittaamattoman arvokkaat antiikkiesineet joiden mukana on yli 500 kiloa painavia mattoja ja valtava, 200 vuotta vanha kattokruunu, joka täytyy irrottaa lähes kuusimetrisen joulukuusen tieltä.

Kun ylimääräiset tavarat on raivattu pois tieltä, alkaa koristelumaraton. Taloon kärrätään yli 50 joulukuusta ja jopa kuusi kilometriä jouluvalonauhaa. White House Christmas -dokumentissa paljastuu, että valojen asennukseen on omat kikkansa ja ne kieputetaan kuusten ympäri niin, että jokainen kohta niistä loistaa ja tuikkii.

Kuusien koristeet saapuvat lajiteltuina satoihin laatikoihin kuorma-autoilla. Jo laatikon päältä näkee, mihin huoneeseen se on menossa ja mitä se sisältää. Osa koristeista on pään kokoisia lasipalloja, osa käsin valmistettuja paperikukkia. Vuonna 2014 kuusiin ripustettiin 3 200 jääpuikkokoristetta.

Valkoisen talon koristelun koordinoiminen on perinteisesti Yhdysvaltojen ensimmäisen naisen tehtävä. Hän esittelee koristeet maailmalle, pitää huolen, että presidentin pääkuusi on juuri oikeanlainen ja päättää koristeluiden teeman.

Presidentti Jimmy Carter ja hänen puolisonsa Rosalynn Carter sekä parin tytär Amy esittelivät Valkoisen talon suurinta joulukuusta vuonna 1977.­

Melania Trumpin aikana kuusia on kuorrutettu tekolumella ja Valkoisen talon käytäville on luotu talven ihmemaa asettelemalla ”lumi” juuri täydellisesti. Rouva Trumpin valitsemana vuoden 2020 teema on America the Beautiful, joka juhlistaa Yhdysvaltojen kulttuurin ja kansan moninaisuutta.

CNN:n mukaan talosta löytyy tänä vuonna 62 joulukuusta, 106 seppelettä, noin 365 metriä köynnöstä, 3 200 jouluvaloa, yli 17 000 rusettia ja 150 erilaista joulukasvia.

Presidentti Trump ja Melania Trump poseerasivat joulukuussa keskellä Valkoisen talon mykistäviä joulukuusia.­

Talon 25-metrinen East Room on yksi haastavimmista koristeltavista huoneista sen suuren koon vuoksi. Dplayn dokumentin mukaan siellä on perinteisesti neljä nelimetristä kuusta, joiden oksat notkuvat joka vuosi erilaisista koristeista. Huoneessa on myös nähty pienoismalleja maailmanpyöristä ja Chicagon siluetista sekä mykistäviä maalarinteippiveistoksia. Kuusien juurella olevaan sammaleeseen on istutettu oikeita kukkasipuleita, jotka ovat joulukuun edetessä puhjenneet kukkaan.

Tänä vuonna huoneen teemana on liikenne, joten kuuset on koristeltu lentokoneilla, junilla, autoilla ja muilla kulkupeleillä. Katosta roikkuu pienoismalleja, jotka juhlistavat Yhdysvaltojen liikenteen historiaa aina kuuhun laskeutumiseen ja ensimmäiseen rautatiehen saakka.

Valkoisesta talosta löytyy myös sotilaita kunnioittava joulukuusi, jonka koristelevat sodissa kaatuneiden amerikkalaissotilaiden omaiset. Lisäksi talossa on kuusia, joiden koristeet syntyvät erityisessä askartelupajassa käsityöläisten, floristien ja puuseppien johdolla. Tänä vuonna askartelijat valmistivat tekoperhosia, suloisia eläinhahmoja ja luontoa juhlistavia koristeita.

”Enemmän on enemmän” on Valkoisen talon joulukoristeisiin sopiva lausahdus.­

Pienoismallit juhlistavat Yhdysvaltojen liikenteen historiaa.­

Trumpien viimeisenä jouluna esiin on koristeluissa nostettu myös koronapandemian aikana tärkeässä roolissa olleet ammatit, kuten terveydenhuolto, lastenhoitajat ja postilaitoksen työntekijät.

– Haluamme kunnioittaa Amerikan jokapäiväisiä sankareita, jotka palvelevat etulinjassa maatamme. Käsin tehdyt asetelmat nostavat esiin monia ammatteja ja vapaaehtoisia, jotka tekevät anteliaasti töitä yhteiskunnan eteen, Valkoisen talon tiedottaja kertoi joulukuun alussa.

Yksi Valkoisen talon hämmästyttävimmistä jouluperinteistä on rakennusta esittävä valtava piparkakkutalo, joka valmistettiin ensimmäisen kerran vuonna 1968. Piparkakkutalon on oltava joka vuosi mahdollisimman näyttävä ja jotta tavoite toteutuu, alkaa sen suunnittelu jo toukokuussa.

Taloon kuluu yleensä noin 70 kiloa piparitaikinaa sekä 70 kiloa leipätaikinaa, muotoilumassaa ja sokerikoristeita. Lopputulos painaakin reilusti yli 150 kiloa. Talon pylväät on tehty suklaasta, sen värjäämiseen käytettään sulatettua suklaata ja kaiken siinä voisi ainakin teoriassa syödä.

Valkoisen talon piparkakkutalon suunnittelu aloitetaan aina toukokuun alussa. Tältä luomus näytti neljä vuotta sitten.­

Melania Trump on nostanut luomuksen uudelle tasolle, sillä halusi valtavasta rakennelmasta vieläkin suuremman ja vaati lisäämään siihen kaksi vuotta sitten Washington Mallin ja viime vuonna seitsemän Yhdysvaltojen kansallismonumenttia.

Tänä vuonna taloon lisättiin Melanian toiveesta sen itä- ja länsisiipi ja nyt se on suurempi kuin koskaan, peräti 210-kiloinen. Rouva Trump halusi mukaan myös koko Valkoisen talon etelänurmen kaikkine pensaineen, puineen ja kukkineen, jotka luotiin pikkutarkasti sokerimassasta valokuvien avulla. Jopa puiden sadat lehdet tehtiin erikseen kuukausien aikana.

Valkoisen talon piparkakkutalo on tänä vuonna suurempi kuin koskaan. Sen puutarhan puiden jokainen lehti on valmistettu käsin äärimmäisen herkästä sokerimassasta.­

Aiempina vuosina Valkoisessa talossa on nähty myös sokerista valmistettuja kukkakoristeita, joiden tekemiseen kakkutaiteilija Maggie Austin käytti puoli vuotta. Hän muotoili sokerista erikseen jokaisen kukkasen, lehden ja jopa maljakon.

Kaikista tärkein Valkoisen talon koriste on kuitenkin sen siniseen huoneeseen tuleva pääjoulukuusi, joka valitaan joka vuosi tarkoin. Kuusen takia kierretään lukuisia kuusitiloja ympäri maan, jotta löydetään juuri se oikea, muhkea yksilö, joka kestää koko maailman katseita. Kuusen valinnasta vastaa Dale Haney, joka on toiminut pitkään Valkosien talon puutarhurina.

Kuusen tulee tuoksua oikealta, sen pitää olla 5,6 metriä korkea, sopivan värinen, tarpeeksi tuuhea ja täydellisen muotoinen. Kun oikea yksilö sitten löytyy, se tuodaan hevoskärryiltä Valkoisen talon edustajalle, jossa ensimmäinen nainen tarkastaa ja hyväksyy sen.

Melania Trump vastaanotti Valkoisen talon suurimman kuusen tänä vuonna viimeistä kertaa.­

Joskus kuusi on ollut jopa liian näyttävä, sillä Obamien hallitessa taloa vuonna 2014 550-kiloista puuta kiskoi sisälle 15 miestä ja jopa ovet jouduttiin irrottamaan, jotta se lopulta mahtui taloon.

Tänä vuonna pääkuusi hehkuu kultaisen ja keltaisen sävyissä ja sen oksia koristavat amerikkalaislasten piirtämät koristeet.

Yhdysvaltojen merivoimien orkesteri esiintyi tuikkivien joulukuusien keskellä, kun talon koristeet paljastettiin marras-joulukuun vaihteessa.­

Vuonna 2014 Valkoisen talon pääjoulukuusi näytti tältä. Tuolloin koristeluista vastasi Michelle Obama.­

Koristeita vuonna 2016.­

Ei lempipuuhaa

Samalla kun maailma on ihaillut Melania Trumpin koordinoimia joulukoristeita, on ilmassa leijunut huhuja siitä, että todellisuudessa rouva Trump vihaa Valkoisen talon pukemista jouluasuunsa.

Melanian entinen ystävä Stephania Winston Wolkoff nauhoitti vuonna 2018 salaa hänen ja rouva Trumpin välisen keskustelun, jossa rouva Trump ilmoitti inhoavansa Valkoisen talon joulukoristeiden valitsemista.

– Teen saakelisti töitä joulun eteen, ketä kiinnostaa vi***akaan joulujutut ja koristeet, mutta minun pitää tehdä se, eikö vaan, Melania Trump totesi nauhoituksessa.

– Ja sitten hoidan sen ja sanon, että teen töitä joulun eteen ja suunnittelen joulua. Ja he sanovat: ”Entä ne lapset, jotka on erotettu vanhemmistaan?” Antakaa vi*** olla, hän jatkoi.

White House Christmas katsottavissa Dplay-palvelussa.