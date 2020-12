Näin suomalaistähdet valmistautuvat poikkeukselliseen jouluun – katso tunnelmalliset kuvat

Suomalaistähtien jouluvalmistelut ovat kovassa vauhdissa.

Monen suomalaisen joulu on tällä kertaa hyvin erilainen koronapandemian asettamien rajoitusten vuoksi. Siitä huolimatta suomalaistähdet ovat viljelleet jouluista tunnelmaa ahkerasti Instagramin puolella ja kertoneet, millaista on ollut valmistella poikkeuksellista joulua.

Yrittäjä ja tv-persoona Martina Aitolehti virittäytyy joulun tunnelmaan Lapin maisemissa.

– Fiilis savusaunan jälkeen, Aitolehti hehkuttaa.

Tv-juontaja ja näyttelijä Roope Salminen on ollut nauttimassa uimisesta tänä vuonna syntyneen esikoisensa kanssa. Salminen julkaisi kuvan, jossa hän oli muokannut Star Warsista tutun Yodan lapsensa tilalle.

– Puhtaana kohti joulua, hän vitsailee.

Radio Suomipopin juontajakolmikko Janni Hussi, Jaajo Linnonmaa ja Tuukka Ritokoski sekä Hovimuusikko Ilkka nauttivat pikkujoulutunnelmasta aivan joulun alla.

– Vautsivau mitkä puitteet Jaajo oli järkänny meille Lypsyn pikkujouluihin! Kyllä kelpas skoolata Runebergin loossissa!

Juontaja Jenni Alexandrova puolestaan hyppäsi lentokoneeseen poikansa kanssa. Alexandrova kertoi myöhemmin heidän olevan matkalla Ouluun.

Nyrkkeilijä Amin Asikaisen vaimo Nadia Ammouri puolestaan julkaisi erittäin jouluisen potretin perheestään. Kuvan on ottanut WarisWörlin Photography.

– Merry Christmas. Hyvää Joulua. Toivottaa: Asikaisten perhe, Nadia Ammouri kirjoittaa.

Juontaja Anni Hautala esitteli herkullisen näköistä joulupuuroaan.

– Joulupuuro jo tänään! Hautala iloitsee.

Myös missikaunotar Isabel Ljungdell viettää jouluaan Lapin maisemissa.

– Eka kerta täällä, ja olemme rakastuneita! Ljungdell hehkuttaa.

Näyttelijä Kiti Kokkonen esitteli herkullisia jouluvalmistelujaan ja harmittelee, ettei pääse nauttimaan joulusta läheistensä kanssa.

– Vietetään kolmistaan joulu ensimmäistä kertaa. Aluksi ajatus tuntui todella haastavalta, kun on ikävä rakkaita joita muutenkin näkee liian harvakseltaan ja ennen on tiennyt, että ainakin jouluna ollaan yhdessä, mutta tämä joulu on nyt erilainen ja se on nyt näin. Lohdutukseksi tehtiin jo tänään taatelikakku (ensimmäistä kertaa sekin) ja ihan vähän salaa jo maistettiin, Kokkonen kertoo.

Pin up -malli Sini Ariellin joulua vietetään kaukana Suomesta. Ariell asuu Australiassa miehensä Stuart Bondsin ja lapsensa kanssa. Perhe julkaisikin ennen joulua trooppista tunnelmaa henkivän joulutervehdyksen.

Miss Suomi 2000 Suvi Tiilikainen julkaisi harvinaisen yhteiskuvan miehensä Jukka Tiilikaisen kanssa. Heidän perheensä virittäytyy tänä vuonna joulun viettoon ensimmäistä kertaa ilman isovanhempia.

– Meidän ensimmäinen joulu ihan keskenään ilman isovanhempia. Onneksi on seurana ihana perhe, lautapeleillä startattiin aamu ja nyt pojat ahertavat palapelin kimpussa, Tiilikainen kertoo.

Näyttelijä Sara Parikan perhe on valmistellut joulua muun muassa kattamalla herkkupöydän.

– Tulkoon joulu, Parikka iloitsee.

Näyttelijä ja juontaja Hanna Kinnunen hehkuttaa jääneensä vihdoin lomalle ja keskittyvänsä nyt joulusta nauttimiseen.

– Nyt se alkoi: LOMA! Syksy oli vauhtia täynnä ja sen kyllä tuntee... Nyt voi hyvillä mielin relata. Toivotan sinulle levollista, iloista ja ihanaa joulun aikaa!

Elokuva-alan konkarit Olga ja Tuukka Temonen ovat käyneet jo hakemassa joulukuusen.

– Nää tontut poras just joulukuuseen lisää oksia!