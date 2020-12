Radiojuontaja Tuukka Ritokoski veti suoran Suomipop-lähetyksen vahvassa humalassa – sisältöjohtaja: ”Sääntöjä on rikottu”

Tuukka Ritokoski esitti salibandyn huippupelaajille erikoisia kysymyksiä vahvasti päihtyneen kuuloisena.

Radio Suomipopin juontaja Tuukka Ritokoski sai aikaan hämmästelyä sosiaalisessa mediassa, kun hän veti tiistaina illalla suoran radiolähetyksen päihtyneen kuuloisena.

Ritokoski haastatteli lähetyksessä salibandyn huippupelaajia Peter Kotilaista ja Rasmus Kainulaista. Juontaja kysyi Kotilaiselta sammaltavalla äänellä, miten hän on sopeutunut Jyväskylään.

Jyväskylän Happeessa pelaava Kotilainen ihmetteli erikoista kysymystä.

– Mä olen asunut siellä aina, että kyllä kai ihan hyvin olen sopeutunut, Kotilainen vastasi.

Ritokoski esitti jatkokysymyksen:

– No mites säbä sähly on lähtenyt liikkeelle? Ritokoski kysyi sekavan kuuloisena.

– Sähly? Liikkelle? No siis sehän perustettiin vuonna 1740. Niin sitä on pelattu eri liikuntapaikoissa monta vuotta, Kotilainen vastasi kysymykseen.

Ritokoski päätti lähetyksen sanoilla: ”Oli hyvä show. Älkää antako mulle fuduja.”

Aiheesta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.

Voit kuunnellaan otteita lähetyksestä tästä ja tästä.

Ritokoski on työskennellyt Nelonen Median radioilla jo kuuden vuoden ajan.­

Nelonen Median radioiden sisältöjohtaja Johannes Saukko kommentoi tapausta IS:lle ja vahvistaa, että Ritokoski juonsi lähetyksen päihtyneenä.

– Eilen sattunut tapaus Radio Suomipopilla on valitettava. Pahoittelen tapahtunutta, Saukko viestittää.

– Tuukka on tässä rikkonut useampaa sääntöä ja suhtaudumme asiaan vakavasti. Olemme keskustelleet Tuukan kanssa asiasta, ja hän itse on tapahtuneesta vilpittömän pahoillaan. Asia on käsitelty hänen kanssaan.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Suomipopin juontaja on eksynyt taajuuksille humalassa. Vuonna 2011 Aamulypsyn juontaja Jaajo Linnonmaan ravi-ilta oli venynyt pitkäksi ja mies saapui aamulla studiolle päihtyneenä.

Hyvitykseksi törttöilystään Linnonmaa sanoi lahjoittavansa seuraavan palkkansa hyväntekeväisyyteen.