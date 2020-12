Suosikkibloggaaja Alexa Dagmar, 28, julkaisi rehellisen kuvan synnytyksen jälkeisestä vartalostaan – ”Edes kengät eivät menneet jalkaan”

Bloggaaja paljastaa, miten hänen vartalonsa on palautunut synnytyksen jälkeen.

Suomen seuratuimpiin bloggaajiin lukeutuva Alexa MacDonald Thomé, tutummin Alexa Dagmar sai lokakuun lopussa esikoisensa.

28-vuotias sometähti on kertonut avoimesti vauva-arjestaan tuhansille seuraajilleen Instagramissa sekä blogissaan.

Eräs seuraajista pyysi Dagmaria lisäämään hänen ensimmäisen kuvansa synnytyksen jälkeen. Pian bloggaaja julkaisi Instagramin Stories-osiossa peiliselfien hänen synnytyksen jälkeisestä vartalostaan.

– Maha ei tosiaan ihan heti katoa, ja Tenat tietty jalassa, koska jälkivuoto on real, Dagmar päivitti avoimesti.

Bloggaaja näytti seuraajilleen, miten hänen vartalonsa on palautunut kolmen kuukauden jälkeen synnytyksestä. Dagmar painotti, että hän ei ole ottanut asiasta paineita, vaan on keskittynyt täysin pienokaiseensa.

– Synnytyksen jälkeen iski hullu turvotus noin viikoksi, edes kengät eivät menneet jalkaan! Se tuli yllätyksenä. En ole diettaillut, urheillut tai treenannut vaunulenkkien lisäksi, vaan syönyt vaan tosi paljon. Kroppa tarvii energiaa ruokkiakseen kaksi ihmistä ja palautuakseen, sometähti alleviivasi.

Dagmar kertoi myös, että hänen poikavauvansa jouduttiin heti synnytyksen jälkeen siirtämään lastenosastolle hoitoon alhaisten verensokeriarvojen takia.

Esikoisensa saaneet Dagmar ja hänen puolisonsa menivät naimisiin kesällä 2018, mutta pariskunta on ollut yhdessä jo yli kymmenen vuoden ajan. Dagmar on aiemmin kertonut sosiaalisessa mediassa raskauden olleen yllätys, mutta äärimmäisen iloinen sellainen.

Alexa Dagmar on pitänyt jo vuosia suosittua muotiin ja lifestyle-sisältöön keskittyvää blogiaan. Hän on suosittu myös muualla sosiaalisessa mediassa: hänellä on kuvapalvelu Instagramissa yli 57 000 seuraajaa ja Youtubessa yli 17 000 tilaajaa. Hänet tunnetaan myös suositun Nonsense-podcastin juontajana.