Muistatko Donald Trumpin yllättävän roolin Yksin kotona 2 -elokuvassa? Päätyi mukaan rakastettuun jouluklassikkoon erikoista reittiä

Donald Trump päätyi mukaan Yksin kotona 2 -elokuvaklassikkoon hieman erikoisella tavalla.

Donald Trumpilla on pieni, mutta näkyvä rooli Yksin kotona 2 -elokuvassa.­

Yksin kotona -elokuvat ovat eräitä kaikkien aikojen rakastetuimpia jouluelokuvia, joita katsotaan kotisohvilla tänäkin jouluna. Vuonna 1992 ilmestynyt Yksin kotona 2 – eksynyt New Yorkissa pitää sisällään mielenkiintoisen cameoroolin, kun Donald Trump ilmestyy yllättäen ruutuun.

Trump on ollut monessa mukana ja loi ennen politiikkaan siirtymistään uraa myös televisio- ja elokuvamaailmassa.

Monet muistavat erityisen hyvin Trumpin cameoroolin juurikin Yksin kotona 2 – eksynyt New Yorkissa -elokuvassa, kun Trump opastaa elokuvassa pienen Kevin-pojan (Macaulay Culkin) oikeaan suuntaan hotellin käytävällä.

Yksin kotona 2 -elokuvaa kuvattiin Trumpin tuolloin omistamassa Plaza Hotelissa.­

Trumpin päätyminen mukaan koko perheen suosikkielokuvaan ei ollut kuitenkaan helppo homma, vaikka elokuvaa kuvattiin Trumpin tuolloin omistamassa Plaza Hotelissa.

Elokuvan tekijätiimi nimittäin on muistellut, etteivät he olisi missään nimessä halunneet Trumpia mukaan elokuvaan, mutta heillä ei ollut muuta mahdollisuutta. Elokuvan ohjaaja Chris Columbus on kertonut, että Trump lateli kuvausryhmälle tiukat ehdot ja ilmoitti, että elokuva saataisiin kuvata hänen hotellissaan, jos hän pääsisi mukaan elokuvaan.

– Luulimme, että maksaisimme hotellissa kuvaamisesta ja kaikki olisi kunnossa. Trump kuitenkin sanoi, että voitte kuvata Plazan aulassa vain jos hän pääsee mukaan elokuvaan, Columbus on muistellut Insider-lehdelle.

– Niinpä suostuimme ottamaan hänet mukaan elokuvaan. Kun elokuvaa esitettiin ensimmäistä kertaa, niin tapahtui kummallisia asioita. Yleisö hurrasi, kun Trump ilmestyi valkokankaalle. Sanoin editoijalleni, että jätetään hänen kohtauksensa elokuvaan yleisön takia.

– Mutta kyllä, hän öykkäröi päästäkseen mukaan elokuvaa, Columbus summasi.

Yksin kotona 2 -elokuvassa neuvokas Kevin-poika (Macaulay Culkin) eksyy perheestään ja päätyy New Yorkiin. Siellä hän törmää tuttuihin rosvoihin Harryyn (Joe Pesci) ja Marviin (Daniel Stern).­

Myös muut elokuvan tekijätiimin jäsenet ovat muistelleet Trumpin käyskennelleen kuvauspaikalla ja olleen hyvin halukas kameran eteen.

– Yhtenä päivänä hän änkesi kameran eteen ja ilmoitti haluavansa olla mukana kohtauksessa. Tietysti suostuimme siihen, koska kuvasimme elokuvaa hänen hotellissaan. Hän kääntyi katsomaan suoraan kameraan, jotta varmasti kaikki näkisivät hänen kasvonsa, kuvaaja Julio Macat on kertonut Metro-lehdelle.