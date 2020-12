Melania Trumpin joulukortista paljastui erikoisia yksityiskohtia – epäilykset heräsivät ja kuvasta leimahti valtava kohu

Melania Trumpin julkaisema joulukortti hänestä ja presidentti Donald Trumpista on saanut aikaan mylläkän sosiaalisessa mediassa.

Yhdysvaltain ensimmäinen nainen, presidentti Donald Trumpin puoliso Melania Trump ilahdutti viikonloppuna joulutervehdyksellä virallisella Instagram-tilillään. Presidenttipari poseeraa perinteisessä joulukorttikuvassa joulukoristeiden ympäröimänä Valkoisessa talossa.

Pian tarkkasilmäiset fanit huomasivat kuitenkin erikoisia yksityiskohtia presidenttiparin jouluisessa yhteiskuvassa. Yksityiskohdat olivat niin kummallisia, että sosiaalisessa mediassa alettiin epäillä kuvan olevan reippaalla kädellä muokattu. Asiasta uutisoivat muun muassa The Independent ja In Style.

Monen huomio kiinnittyi presidenttiparin ”luonnottomaan” olemukseen.

– He näyttävät molemmat kaksiulotteisilta, irti leikatuilta animehahmoilta, jotka on liimattu kuvan päälle. Donald Trumpin kasvot ovat selvästi jostain aiemmasta kuvasta. Koko kuva on todella kummallinen, eräs seuraaja pohti Twitterissä.

Eräs Twitter-käyttäjä huomautti, että presidenttiparin varjot näyttävät varsin erikoisilta siihen nähden, että he seisovat metrien päässä takana olevasta seinästä.

Myös luonnottoman sileät hiukset kielivät hänen mukaansa kuvanmuokkauksesta.

Keskustelu roihahti entisestään, kun eräs huomautti Twitterissä, että presidentti Trump ei katso kuvassa ollenkaan kameraan, toisin kuin vaimonsa.

– Tämähän näyttää täsmälleen siltä, että heidät on muokattu eri kuvista tähän. Miksi Donald Trump ei katso kameraan? hän ihmetteli.

Pian eräs tarkkasilmäinen seuraaja huomasi, että Trumpin puku näytti kovin tutulta.

– Mikä ihana kuva (muokkaus)... Leikattiinko Donald korttiin tässä tapaamisessa otetuista kuvista? eräs päivitteli.

Kyseinen kuva on otettu Britanniassa vuonna 2019, jolloin Trump vieraili prinssi Charlesin ja herttuatar Camillan luona.

– Voi luoja, tuohan on täsmälleen sama. Se tarkoittaa, että tämä pari ei kykene edes poseeraamaan samassa kuvassa, eräs huokaisi Twitterissä.

– Trump rakastaa joulua niin paljon, että hänet pitää muokata jopa omaan joulukorttiin, toinen nauroi.

Jotkut eivät kuitenkaan lämmenneet ajatukselle, että Trump olisi muokattu joulukorttiin Ison-Britannian vierailulla otetuista kuvasta. He muistuttivat, että Trumpin ilme ja olemus on kuvissa aina samanlainen.

– Ei ole sama kuva, vain sama robottimainen feikkihymy.

– En voi sietää heitä, mutta mielestäni tuo ei ole sama kuva.

Presidenttipari on joutunut aiemminkin kuvamuokkaussyytösten kohteeksi sosiaalisessa mediassa. Heidän joulukorttiaan epäiltiin muokatuksi myös vuonna 2018.

Lisäksi ainakin Melania Trumpin on kerrottu inhoavan Valkoisen talon pukemista jouluun. Hänen entinen ystävänsä Winston Wolkoff nauhoitti vuonna 2018 salaa hänen ja rouva Trumpin välisen keskustelun, jossa rouva Trump ilmoittaa vihaavansa Valkoisen talon joulukoristeiden valitsemista.