Hollywood-tähti Ellen Page tunnetaan nykyään Elliot Pagena.

Inception- ja Juno-elokuvista tuttu näyttelijätähti Elliot Page, 33, paljasti joulukuun alussa olevansa transsukupuolinen.

Ellen Pagena aiemmin tunnettu näyttelijä kertoi tuolloin somessa julkaisemassaan pitkässä kirjoituksessaan, että hän oli äärimmäisen onnellinen pystyessään viimein kertomaan asiasta faneilleen. Page myönsi, että matka siihen pisteeseen oli ollut pitkä ja nyt hän koki viimein kykenevänsä olemaan täysin oma itsensä.

– Haluan kertoa teille, että olen trans ja nimeni on Elliot. Olen onnellinen tätä kirjoittaessani, että olen olen päässyt tähän pisteeseen, Page kertoi.

Nyt Page on julkaissut ensimmäisen kuvansa ilmoituksensa jälkeen. Näyttelijä poseeraa selfiessään hupparissa, pipossa ja silmälaseissa ja lähettää sen yhteydessä faneilleen suuret kiitokset. Page kertoo olevansa äärimmäisen otettu siitä, miten paljon tukea hän on saanut.

– Sydämeni pohjasta, kiitos. Teidän rakkautenne ja tukenne ovat olleet upeimpia lahjoja. Pysykää turvassa. Olkaa läsnä toisillenne, Page kirjoittaa viestissään.

Page kehottaa kaikkia, jotka pystyvät, tukemaan transyhteisöä hyväntekeväisyyden avulla. Hän itse lupasi transsukupuolisuutensa paljastettuaan antaa tulevaisuudessa kaiken mahdollisen tukensa LGTB-yhteisölle.

– Rakastan olla trans ja rakastan olla queer, Page totesi.

Page on saanut valtavasti tukea myös maailmantähdiltä. Muun muassa Miley Cyrus, Kim Kardashian ja Jennifer Garner osoittivat tukensa näyttelijälle. Hänen suurin tukipilarinsa on kuitenkin ollut hänen vaimonsa, tanssija Emma Portner. Portner on kertonut olevansa äärimmäisen ylpeä puolisostaan.

Kanadalainen Elliot Page tunnetaan parhaiten hänelle Oscar-ehdokkuuden tuoneesta pääroolistaan vuonna 2007 ilmestyneessä Juno-elokuvassa. Page näytteli elokuvassa lukiolaistyttö Junoa, joka tuli yllättäen raskaaksi ystävälleen.

Page nähtiin myös Christopher Nolanin jättihitti Inceptionissa. Lisäksi hän on tähdittänyt muun muassa X-Men-elokuvia