Muistatko MTV3:n Puhuvan pään? Chattirobotin luoja kertoo, miksi pää hoki ”toimitusjohtajaa”

Huippusuosittu Puhuva pää sai rinnalleen myös useita spin-offeja. Vuoden 2003 jouluaattona MTV3:n Puhuva joulupukki joutui ikävän pilailun kohteeksi.

Erilaiset chat-ohjelmat olivat tuttu näky mainosrahoitteisessa televisiossa 2000-luvun alussa.

Tyypillisesti ruudulla pyöri reaaliaikainen tekstimuotoinen keskustelu, johon pystyi osallistumaan tekstiviestitse pientä rahasummaa vastaan. Yhdelle viestille hintaa tuli noin 0,50–2 euroa, ja ne maksettiin puhelinlaskun mukana.

Vuonna 2003 chatin alareunaan ilmestyi kelluva pää, josta tuli oman aikakautensa hittituote, ja se poiki myös paljon spin-off-versioita.

Puhuva pää oli puhesyntentisaattorin ja tietokoneanimaation keinoin toteutettu miehen pää, joka luki katsojien lähettämiä viestejä monotonisella äänellä – usein hieman kömpelösti esimerkiksi välimerkit auki luettuina.

Puhuvan pään ensimmäisen version juuret ovat silloisen Teknillisen korkeakoulun (TKK) projektissa, jossa pään animointia kehitettiin. TTK:n väki tarvitsi päälleen kuitenkin äänen ja saivat sen lainaan Helsingin yliopistolla käynnissä olleesta Suopuhe-nimisestä projektista.

Projektissa mukana ollut Nicholas Volk muistelee, että he perustivat Bitlips-nimisen yrityksen, jonka kautta pään ääni myytiin MTV3:lle.

– Puhuva pää oli ihan tieteellinen projekti. Siinä pyrittiin oikeasti mallintamaan asioita ja tekemään kasvojen liikkeet oikein. Siinä oli akateeminen tutkimus taustalla, Volk sanoo.

Puhuva pää teki myös musiikkia. Kädet ilmaan! -albumi julkaistiin vuonna 2004.­

Myöhemmin Puhuvan pään ääni vaihtui, mutta kasvot säilyivät samana. MTV alkoi käyttää ohjelmiensa puheäänenä Timehouse Oy:n Mikropuhe-ohjelmistoa. Volkin mukaan juuri tämä myöhempi versio on se, jonka muistetaan lukeneen välimerkkejä ja lyhenteitä. Hänen mukaansa Bitlipsin syntentisaattori ei tätä tehnyt.

Timehousen toimitusjohtaja ja Mikropuheen kehittäjä Kristian Töyrä kertoo, että Mikropuheella oli 1990-luvulta lähtien internetissä avoin sivusto, joka luki ääneen sinne syötettyä tekstiä. Sivusto oli suosittu ja Töyrä arvelee, että MTV sattui vain bongaamaan sen ja kiinnostumaan asiasta. Timehouse näytti idealle vihreää valoa.

– Me todettiin että cool, antakaa mennä vaan. Mitä enemmän on näkyvyyttä mediassa niin sen parempi. Tämähän oli myytävä tuote – ja on vieläkin, Töyrä sanoo.

” Oli makeaa huomata, että pienellä muutoksella äänentoistomekanismissa ääni kuulostaakin Aku Ankalta. Ne oli vähän sellaisia ohjelmoijan jippoja

Mikropuhe osasi myös joitain lyhenteitä, kuten ”tj” – toimitusjohtaja. Monien katsojien suurta hupia olikin laittaa pää lausumaan toimitusjohtajaa lukuisia kertoja peräkkäin. 160 merkin mittaiseen tekstiviestiin kirjainyhdistelmä mahtui kymmeniä kertoja. Tämän lisäksi ohjelmisto ymmärsi ainakin alv:n tarkoittavan arvonlisäveroa.

Töyrä kertoo, että lyhenteiden syy pohjautuu tuotteen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Se on suunniteltu apuvälineeksi sokeille ja heikkonäköisille, jotta nämä voisivat käyttää tietokonetta ja kuunnella tekstiä.

– Sen takia siinä on kaikki tällaiset normaalin tekstinymmärtämisen ja kuuntelun tarvitsemat lisäominaisuudet – kuten vaikka lyhennelista, Töyry kertoo ja huomauttaa, että lyhennelista olisi ollut halutessa mahdollista poistaa käytöstä.

Puhuva pää ei ollut aikansa ainoa tekstiviestien robottilukija. Tekniikkaa hyödynnettiin muun muassa Puhuva joulupukki -ohjelmassa, jossa animoitu joulupukki luki katsojien lähettämiä ”kirjeitä”. Se puhui Mikropuheen äänellä ja animointi oli peliyhtiö RedLynxin käsialaa.

Jouluaattona 2003 Puhuva joulupukki joutui ikävän pilan kohteeksi, kun katsojat keksivät, että pukin puheääntä ja -nopeutta pystyi säätelemään syöttämällä tekstiviesteihin tiettyjä parametrejä. Esimerkiksi kirjoittamalla viestiin ”–AKU”, muuttui joulupukin ääni Aku Ankan ääntä muistuttavaksi.

Timehouse oy:n toimitusjohtaja Kristian Töyrä on kehittänyt Mikropuhe-puhesyntentisaattorin, josta tuli myöhemmin MTV3:n Puhuvan pään ääni.­

MTV reagoi katsojien lähettämiin viesteihin sulkemalla chatin puoleksi tunniksi. Chat-ohjelmista vastannut tuottaja Jaron Millner kertoi tuolloin, että MTV harkitsee lakimiestensä johdolla jatkotoimenpiteitä kiusanteon vuoksi.

Töyrä toteaa, etteivät parametrit olleet mitään salaisuuksia. Hän ei muista 17 vuoden takaista tapausta, mutta pitää sitä huvittavana.

– Minusta se ei kuulosta kauhean kamalalta, mutta ehkä se oli siihen aikaan kamalaa, Töyrä toteaa naureskellen.

Miksi oli ylipäänsä olemassa parametri, jolla Mikropuheen ääni muutettiin Aku Ankan ääneksi?

– Tuohon täytyy vastata, että miksi ei. Olin itse TKK:n avustajana laboratoriossa tutkimassa fonetiikkaa ja äänentuottoa jonkin verran. Totta kai kiinnosti, miksi ihmiset kokevat tietynlaisen äänen Aku Ankkana ja tietynlaisen äänen vaikka robottina. Oli makeaa huomata, että pienellä muutoksella äänentoistomekanismissa ääni kuulostaakin Aku Ankalta. Ne oli vähän sellaisia ohjelmoijan jippoja, Töyrä kertoo.

Töyrän mukaan Mikropuhe esiintyi 1990-luvulla myös ulkomailla, kun puhesynteesi oli ihmeellinen ja eksoottinen asia. Hän muistelee Mikropuheen osallistuneen ulkomaiseen talk show’hun, jossa sille kirjoitettiin suomea siten, että ulos tullut puhe kuulosti kohdemaan kieleltä.

Puhuva pää teki myös musiikkia. MC Puhuvan pään debyyttialbumi Kädet ilmaan! julkaistiin vuonna 2004. Albumin nimikkokappale julkaistiin myös singlenä, ja sille tehtiin musiikkivideo. Albumin julkaisi samoihin aikoihin Pizza Enricon taustalla vaikuttanut levy-yhtiö Magnum Music Oy.