Alisa Sieppi, 21, kohtasi baareissa usein ikävää kohtelua kuuluisan siskonsa vuoksi – juorut Jodelissa olivat jo liikaa

Somevaikuttaja Sara Siepin pikkusisko Alisa Sieppi on oppinut huomaamaan, ketkä ovat kiinnostuneita hänestä itsestään ja keitä kiinnostaa hänen kuuluisa isosiskonsa.

Alisa Sieppi, 21, oli kymmenvuotias, kun hänen siskonsa Sara Sieppi, 29, osallistui Miss Suomi -kisoihin. Hän oli kannustamassa siskoaan Helsingissä, muttei saanut olla paikalla finaalissa, sillä se oli alaikäisiltä kielletty. Niinpä Alisa jännitti ja lopulta hurrasi tuttavaperheen olohuoneessa, kun hänen 19-vuotias siskonsa kruunattiin Miss Suomen 1. perintöprinsessaksi. Myöhemmin Sara peri Miss Suomen kruunun, kun Pia Lamberg (ent. Pakarinen) luopui siitä.

Kun Alisa vielä työskenteli baareissa ja ravintoloissa, hän sai usein kuulla supinaa tai suoraa huutelua siitä, kuinka hän on Sara Siepin sisko.

– Kyllä sitä vieläkin kuulee, kun menen uuteen porukkaan, mutta olen tottunut siihen, Alisa sanoo.

– Olen tarkka sen suhteen, kenen kanssa ystävystyn. On ollut ihmisiä, joiden motiivi ystävystyä kanssani on ollut se, että olen Saran sisko tai on jotenkin siistiä olla kaverini, koska Sara on siskoni. Onneksi olen tarpeeksi hyvä ihmistuntija ja hoksaan, jos joku yrittää sellaista.

Erityisen iloinen Alisa oli siitä, että nuorten suosima anonyymi viestipalvelu Jodel poisti hiljattain juorukanavansa. Alisa luki silloin tällöin Julkkisjuorut-kanavaa, jossa hänen siskonsa usein oli puheenaiheena.

– Kyllä minua sattuu se, jos näen, että Saraa on haukuttu ja hänestä on esitetty valheellisia väitteitä. Mietin aina, miten joku voi sanoa siskostani noin.

– Pari kertaa on ollut pakko kommentoida juttuja Jodelissa, kun ne olivat niin älyttömiä eivätkä pitäneet paikkaansa. Ne olivat pieniä asioita, mutta silti ärsyttivät minua. Tahdoin oikaista huhuilta siivet ennen kuin ne alkavat elää omaa elämäänsä.

Myös Sara luki joskus kyseistä kanavaa ja ällistyi välillä kirjoituksista, joissa väitettiin, että hänet on bongattu milloin mistäkin, vaikka hän oli samaan aikaan itse kotisohvalla.

– En ymmärrä, miten ihmiset jaksavat jauhaa toisista niin paljon. En pidä hyvänä sitä, että kuka tahansa voi keksiä ja kirjoittaa mitä tahansa, Sara sanoo.