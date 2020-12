Esko Eerikäinen muistelee lapsuuden jouluja Kolumbiassa – suurin ero Suomeen liittyy pukkiin ja lahjoihin

Esko Eerikäinen vietti lapsuutensa joulut Kolumbiassa. Radiojuontaja tahtoisi tutustuttaa myös kymmenvuotiaan Victoria-tyttärensä kolumbialaisiin jouluperinteisiin.

Yhdeksän vuotta on vierähtänyt siitä, kun radioäänenä ja televisiopersoonana tunnettu Esko Eerikäinen on viimeksi viettänyt joulua kotimaassaan Kolumbiassa. Sittemmin Eerikäisen perheessä joulun pyhistä on nautittu Suomessa, mutta etenkin lapsena Kolumbiassa vietetyt joulut ovat jääneet elävästi Eerikäisen mieleen.

– Kaikki parhaat muistot liittyvät lapsuuteen, sillä kymmenvuotiaaksi asti minä Kolumbiassa asuin. Siihen aikaan joululahjoja ei juuri jaettu ja meidän perheessämme jokainen lapsista sai yhden joululahjan. Yhtenä jouluna olin toivonut koripalloa ja sen sain. Toisena jouluna sain lahjaksi polkupyörän. Sitä ei oltu edes paketoitu, mutta sen ympärillä oli iso rusetti, Eerikäinen muistelee.

– Siellä ei avata paketteja aattona monia kymmeniä, toisin kuin täällä. Suomessa monissa perheissä joululahjoja saattaa olla monta säkillistä. Kolumbiassa lahjat ovat ikään kuin bonus kaiken muun päälle. Se ei ole se juttu joulussa, vaan lähinnä se yhdessäolo, Eerikäinen toteaa.

Kolumbiassa joulua vietetään joulupäivänä. Aamu alkaa lahjoilla, jotka yön aikana ovat ilmestyneet kotiin rakennetun seimen juurelle. Kolumbialaisissa perheissä seimi toimittaa usein joulukuusen virkaa ja sen rakentamiseen sekä koristeluun käytetään Eerikäisen mukaan runsaasti aikaa.

– Kolumbiassa ei ole tällaista joulupukkiperinnettä. Siellä rakennetaan seimi, jossa on eläimiä sekä kolme itämaan tietäjää. Jouluaattona seimeen laitetaan Jeesus-lapsi. Aamulla, kun lapset heräävät, niin seimen eteen on ilmestynyt lahjoja, Eerikäinen selittää.

– Kolumbiassa isommassa osassa jouluna on ruoka, eivät niinkään lahjat. Kolumbialaisesta joulupöydästä löytyy kalkkunaa, perunaa, hedelmiä sekä erilaisia kakkuja. Täytetty kalkkuna on se joulupöydän suurin juttu, hän nauraa.

Kun Eerikäinen viimeksi vietti jouluaan Kolumbiassa vuonna 2011, oli mukana myös miehen Victoria-tytär. Tuolloin Victoria oli vasta kaksivuotias ja Eerikäisen harras toive onkin, että vielä jonakin päivänä hän voisi viedä tyttärensä Kolumbiaan ja tutustuttaa hänet paikallisiin jouluperinteisiin.

– Se on sellainen toive, mikä itselläni on. Se on kuitenkin niin erilaista kuin täällä. Kaikki se, mikä siihen sisältyy. Naapurustossa kierretään marraskuussa laulamassa joululauluja, lapset laulavat ovelta ovelle. Se esimerkiksi on sellainen perinne, joka Suomesta puuttuu kokonaan, Eerikäinen toteaa.