Espoolaisen Elviksen nimi aiheuttaa uskomattomia tilanteita – isä passitettiin jopa kolmeksi päiväksi putkaan

Musiikki, elokuvat, sarjakuvat ja pelit ovat antaneet nimen tuhansille suomalaisille. IS esittelee kolmen populaarikulttuurista nimensä saaneen tarinan.

IS julkaisee tänä jouluna vuoden suosituimpia juttujaan uudelleen. Artikkeli on julkaistu alun perin 3. lokakuuta 2020.

Espoolainen Elvis Konomi sai nimensä isältään.

Ymmärtääksemme nimen perimmäisen merkityksen, meidän on mentävä ajassa reilut 40 vuotta taaksepäin ja Albaniaan, missä Elvis syntyi.

– Viime vuoden lokakuussa menehtynyt isäni asui Albaniassa, kun maa oli vielä kommunistinen valtio. Isäni oli antikommunisti koko elämänsä ajan. Hän vihasi sitä aatetta koko sielunsa voimilla, Elvis taustoittaa.

Vuonna 1912 itsenäistynyttä Albaniaa hallitsivat toisen maailmansodan jälkeen Enver Hoxhan johtamat kommunistit. Albania luopui kommunismista viimeisenä Euroopan maana. Ensimmäiset monipuoluevaalit järjestettiin 1991.

– Eräs tarina tulee mieleen. Isä oli pelaamassa jalkapalloa koulun pihassa. Siellä oli Stalinin patsas. Isä potkaisi pallon kohti patsasta jostain 30 metristä niin lujaa kuin lähti. Patsas putosi jalustaltaan ja meni rikki. Isä häädettiin koulusta ja se jäi häneltä kokonaan kesken.

Espoolainen Elvis.­

Pysytään vielä hetki Elviksen isässä, sillä hänen luonteellaan oli iso merkitys myös pojan nimenannossa.

– Isä oli sellainen, että hän eli vain yhtä hetkeä varten. Hän innostui aina asioista ja eläytyi kuin iso lapsi. Jos mentiin vaikka kalaan, niin siellä oltiin lopulta neljä päivää. Hän innostui niin, että ei lopettanut ennen kuin vene oli täynnä kalaa. Nukuin siellä kalojen vieressä. Nykyään jos joku pyytää mukaan kalareissulle, en lähde.

Nyt pääsemme Elviksen nimen alkuperään.

– Isä oli taitava rakentamaan radioita. Hän kuunteli niitä salaa. Elvis oli isälle iso juttu. Kun Elvis kuoli, hän päätti antaa nimen omalle pojalleen.

Päätös piti, mutta siitä aiheutui kohtuuttoman paljon ongelmia.

– Siitä muodostui erikoinen tilanne sukulaisten kanssa. Isoisä ei puhunut isälleni moneen vuoteen. Minä olin perheen esikoinen, jolle olisi pitänyt antaa isoisän nimi. Siinä rikottiin perinteitä oikein huolella ja seurauksena oli pitkä mykkäkoulu.

Elviksen nimeä ei katsottu hyvällä myöskään viranomaisten parissa.

– Asia ei jäänyt siihen. Isäni setä, isoisäni veli, oli mukana kommunistisen puolueen jutuissa ja teki isästäni ilmoituksen poliisille. Isä joutui kolmeksi päiväksi putkaan miettimään tekosiaan.

Mennäänpä hetkeksi Kiinaan. Kaukaisen maan poliittisella kehityksellä 1970-luvulla oli nimittäin vaikutuksia Euroopassa asti – ja liittyivätpä Kiinassa koetut talousuudistukset myös Elviksen nimeen.

– Olin onnekas, koska vuonna 1978 Kiina avautui amerikkalaisille. Kiina oli Albanian ainoita liittolaisia, ja virkamiehet olivat epävarmoja, oliko avautuminen hyvä juttu. Se epävarmuustekijä pelasti isäni. Muuten hän olisi ollut vankilassa pari vuotta ja minulta olisi otettu nimi pois.

– Isä oli järkähtämätön. Poliisit sanoivat, että pojan nimi pitäisi vaihtaa. Isä ilmoitti, ettei vaihda ja jää mieluummin vankilaan.

Eivät suvun vanhemmat silti Elviksen nimeä hyväksyneet.

– Vanhemmat ihmiset kutsuivat mua Costaksi, koska Elvis oli niin iso häpeä. Vasta koulussa aloin kuulla käytettävän omaa nimeäni.

Elvis muutti aikuisiällä Suomeen. Täällä hän ei ole törmännyt epäluuloihin nimensä suhteen, mutta hauskoja tilanteita on riittänyt. Hiljan psykoterapeutiksi valmistunut mies on tehnyt pitkän uran mielenterveyspalveluissa.

– Kerran olin Jorvissa osastolla töissä ja joku omainen soitti sinne kyselläkseen potilaan vointia. Vastasin tietysti puhelimeen, että Elvis tässä. Vähän ajan kuluttua hämmästynyt ääni toisessa päässä kysyi, olisiko oikeita hoitajia paikalla.

Ja näitä tilanteita on riittänyt.

– Kerran psykoosipotilas tuli kansliaan, ilmoitti olevansa Jeesus ja tarvitsevansa lääkkeensä. Totesin siihen, että mä olen Elvis ja odota hetki. Se oli ensimmäinen kerta kun näki kaverin psykoosin aikana, että hän rupesi miettimään, kumpi tässä puhuu totta.

Ja otetaanpa vielä yksi tarina.

– Kerran eräs potilas jäi kiinni kannabiksen polttamisesta eikä päässyt sen takia lomille osastolta. Kaveri livahti puhelinkoppiin soittamaan poliisille, että Elvis pitää häntä vankinaan. Etsimme potilasta ympäri sairaalaa, ja minä menin siihen puhelinkoppiin. Kaveri oli jättänyt luurin roikkumaan ja minä huutelin sinne haloota. Toisessa päässä poliisi kyseli, että olenko henkilökuntaa? Sitten se sanoi mulle: ”Et jumantsukka usko, mutta tänne soitti just mies, joka sanoi Elviksen pitävän häntä vankinaan”. No, minä olen se Elvis, vastasin. Se poliisi meni ihan hämilleen. Luuli varmaan, että pilaillaan.

Elvis suhtautuu nimeensä ilon kautta.

– Välillä se on vähän rasittavaa. Ihmiset heittävät aina samat läpät, mutta enää en reagoi niihin. Joskus ajattelin, että vaihdan nimeä, mutta luovuin koko hommasta. Elvis on mun tarina.

Hevirokkaava Zelda

Helsinkiläinen Zelda Jutila, 35, muutti nimensä suosikkipelinsä inspiroimana täytettyään 18 vuotta. Jutilan nimi tulee The Legend of Zelda -videopelisarjassa esiintyvästä prinsessa Zeldan hahmosta.

Jutila kertoo alkaneensa käyttää Zelda-nimeä jo 14–15 vuoden ikäisenä jäätyään koukkuun The Legend of Zelda: Ocarina of Time -peliin.

– Pelasin sitä niin paljon, että en lähtenyt sitten kavereiden kanssa uloskaan, kun teki vaan mieli pelata, Jutila kertoo.

Zelda Jutilan laulaa Destined To Die -yhtyeessä. Yhtye ylsi Emergenza -kilpailussa semifinaaleihin viime keväänä.­

– Sitten yksi kaveri jossain vaiheessa heitti, että ”come on Zelda, lähde nyt meidän kanssa bilettämään”. Siitä se jäi vähän päälle.

Vitsien kautta Zeldasta tuli videopelejä rakastavan Jutilan lempinimi. Lopulta Jutila päätti vaihtaa nimensä tullessaan täysi-ikäiseksi.

– Kun täytin 18 vuotta marssin maistraattiin ja sanoin, että haluan yhden nimen lisää.

Näin Jutilan etunimeksi tuli Zelda. Jutilan syntymänimi on Aino, joka on yhä toisena nimenä.

Jutilan ystävät tottuivat nimivaihdokseen hyvin. Perhe ei kuitenkaan kutsu häntä Zeldaksi.

– Perhe kutsuu mua vieläkin Ainoksi, ja se on ihan okei.

Zelda Jutilan etunimi tulee The Legend of Zelda -videopelisarjasta.­

Tunnetut nimet voivat olla hauskoja keskustelunavaajia. Jutilan mukaan ihmiset tunnistavat Zelda-nimen helposti ja reagoivat yleensä positiivisesti.

– Ne sanoo, että siisti nimi. Siitä tulee aika paljon läppää.

Jutila kertoo, että monet miehet esittelevät itsensä hänelle Link-nimellä. Link on The Legend of Zelda -pelisarjan päähahmo, joka usein pelastaa prinsessa Zeldan pulasta.

Zelda Jutila asuu Helsingissä poikansa ja avomiehensä kanssa. Hän työskentelee ravintolapäällikkönä Stadin Panimobaarissa Suvilahdessa. Vaikka aikaa pelaamiseen ei enää ole yhtä paljon kun aikaisemmin, ovat videopelit yhä lähellä Jutilan sydäntä.

Jutila on myös muusikko, ja laulaa Destined To Die -nimisessä rockyhtyeessä. Jutila kuvailee yhtyeensä musiikkia melodiseksi hevirockiksi.

Lastenkirjailija Tuutikki

Lastenkirjailija ja sanataideopettaja Tuutikki Tolonen de Arias on saanut nimensä kavereiltaan vuosikymmeniä sitten. Tuutikki-lempinimen alkuperä on 45-vuotiaalle Toloselle oikeastaan mysteeri. Tolosen ristimänimi on Arja Helena, joten nimi ei johdu siitä. Tolosella ei ole mitään ristimänimeään vastaan, mutta virallisen ja epävirallisen nimen yhdistelmän hankaluuden vuoksi Tuutikki liitettiin passiin viralliseksi etunimeksi. Useimmat ihmiset kutsuvat häntä Tuutikiksi.

Tuutikki tekee työkseen lastenkirjoja.­

– Jossakin vaiheessa parikymppisenä alkoi aiheuttaa paljon ongelmia kun koko ajan piti selittää joka paikkaan, että mikä on virallinen nimeni, miksi kaikki sanovat Tuutikiksi ja semmoista. Ajattelin sitten, että ratkaisen ongelman sillä tavalla että virallistan sen ja tuo selittely loppuu siihen. Mutta ei se täysin loppunut, vieläkin selittelen asiaa, Tolonen kertoo.

Suurempia ongelmia harvinaisesta etunimestä ei ole seurannut, useimmiten Tolosen etunimen vain luullaan olevan Tuulikki. Sähköpostit saattavat lähteä väärään osoitteeseen, kun jälkimmäinen T-kirjain muuttuu L:ksi.

Tuutikki-nimi herättää Tolosen mukaan yleensä positiivisia reaktioita ihmisissä.

– Ihmiset on että ai, Tuutikki, sehän on hauska nimi, tuleeko se muumeista ja tämmöistä. Kukaan ei ole koskaan sanonut että onpas naurettavaa, Tolonen kertoo.

Muumien Tuutikki­

Huvitusta toisinaan aiheuttaa etunimen sijaan kirjailijan hyvin moniosainen koko nimi. Argentiinalaisen puolison kautta Toloseen yhdistetty de Arias -sukunimi aiheuttaa välillä hassuja väärinkäsityksiä.

– Tämän tästä etunimekseni tulkitaan De. Ehkä se on joku tietokone, joka tulkitsee, en tiedä, mutta saan usein mainospostia, joka alkaa: ”Hyvä De!”, Tolonen kertoo.

Aviomies kuuluu niihin harvoihin ihmisiin, jotka eivät Tuutikki-nimeä juuri käytä. Puolisolle Tuutikki kun on liian vaikea lausuttavaksi.

Usein kirjailija käyttää vain Tolonen-sukunimeä sen yksinkertaisuuden vuoksi. Tuutikki Tolonen on kirjailijan nimi myös hänen kirjojensa kansissa.

– On hyvä, että joku osa nimestä on ymmärrettävä, Tolonen naurahtaa.

Tolosen etunimi ei hänen oman käsityksensä mukaan juonna juuriaan Muumi-kirjoista, toisin kuin voisi luulla. Tolonen saa nimestään jonkin verran kommentteja Muumeihin liittyen.

– Sitä on kyllä sanottu, että sehän sopii lastenkirjailijalle nimeksi.