90-luvun suosikkiohjelmasta tuttu Tino Singh vaihtoi täysin alaa – yllättävä oivallus sai tv-kasvon aloittamaan bisneksen tyhjästä

Passi ja hammasharja -visailun juontaja Tino Singh on ehtinyt elämänsä aikana monenlaista.

Tino Singhin ansioluettelo on monen sivun mittainen. Nykyisin yrittäjänä toimiva mies ei muista itsekään, kuinka monta ammattia hänellä on ollut.­

Mitä pitää ottaa mukaan, kun lähtee reissuun?

Jos Tino Singhiltä kysyt, niin vastaus on passi ja hammasharja. Singh juonsi nimittäin Passi ja hammasharja -visailua MTV3-kanavalla vuosina 1996–1998.

Juontotöiden lisäksi mies on ehtinyt tehdä vaikka mitä. Singh on showtanssin maailmanmestari, hän on ollut tapahtumatuottajana ja johtanut mainostoimistoa.

Nykyisin hän toimii kahden isän perustaman, suomalaisen lasten hyvinvointibrändi Two Dadsin toimitusjohtajana.

– Tämä on mun kuudes tai seitsemäs ammatti. Ehkä kahdeksas, Singh nauraa puhelimessa.

– Mun molemmat vanhemmat ovat yrittäjiä, ja luulen, että sillä on jotain tekemistä asian kanssa. Ei se varmaan geenikysymys ole, mutta olen nähnyt koko ikäni, millaista yrittäminen on, ja sen, ettei se niin hankalaa ole.

Oma yritys lähti liikkeelle puolivahingossa.

– Tein päivittäistavaroiden mainontaa. Siinä oli esimerkiksi kola- ja suklaabrändejä. Havahduin siinä kohtaa, kun omat lapset alkoivat pyytää näitä tuotteita. Miten voin edistää sellaisten tuotteiden myyntiä, joita en halua antaa omille lapsilleni?

Singh ja hänen yhtiökumppaninsa alkoivat tutkia asioita. He huomasivat, että lasten ylipaino on kasvussa niin Suomessa kuin maailmallakin. Liikuntatottumuksetkin ovat pielessä.

– Ajattelimme – aika röyhkeästikin – että hei, mehän ollaan kaksi isää, mehän voisimme alkaa tehdä asialle jotain.

Alku ei ollut helppo, sillä miehillä ei ole alan vaatimaa ammattitaitoa.

– Istuttiin olohuoneessa joidenkin hiutaleiden kanssa ja sekoiteltiin niitä, Singh hymähtää firman alkuajoille.

– Ei me tiedetty niistä mitään. Miten sekoittaa ne terveellisesti? Miten niitä pitäisi syödä?

Apu löytyi yliopistosta, jossa ravintoalan tutkijat innostuivat miesten ideasta. Nyt firmassa on mukana niin tutkijoita kuin lääkäreitäkin.

– Sillä jengillä me mietitään, mitä pitäisi tehdä. Netti on täynnä kaikenlaisia ravitsemusterapeutteja ja kokemusasiantuntijoita. Me ei haluta olla hömppää, vaan lähdetään tieteelliseltä pohjalta.

Yrittäjän arjessa riittää puuhaa. Tinon perheeseen kuuluu neljä lasta, joista nuorin on vasta neljän kuukauden ikäinen.

– Näitten ruokkiminen ja kouluun lähtö vaatii jo melkoisen logistisen operaation, suurperheen isä hymyilee.

Mies tunnistetaan edelleen kadulla.

– Vuodet ovat olleet mulle suotuisia. Jengi moikkailee ja hymyilee. Mitään negatiivista ei ole tullut vastaan. Kerran eräs tuli kehumaan mun tekemää dance-levyä. Osa muistaa mut sellaisista kuvioista. Ruotsinkieliset taas muistaa Hype-musikaalista.