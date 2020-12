Kotikatu-tähti Risto Autio avautuu musertavasta yksinäisyydestä – yksi hetki päivästä on aina vaikein

Näyttelijä Risto Autiolle koronavuosi on näyttäytynyt yksinäisenä. Viiden lapsen isä ei ole pystynyt näkemään lapsiaan kunnolla puoleen vuoteen.

Kotikadusta tuttu näyttelijä Risto Autio vastaa puhelimeen kiireen keskeltä.

On joulukuinen sunnuntai ja päivä on täynnä videopalavereita.

Autio on Suomen Näyttelijäliiton puheenjohtaja. Koronapandemia on myllertänyt koko teatterialan.

– On aivan hirveä vuosi, mutta hyvä puoli on, että on tekemisissä näyttelijöiden kanssa ympäri maata, Risto Autio kertoo puhelimessa seuraavana päivänä.

Päivät kuluvat tiukasti kotona Hämeenlinnan keskustassa sijaitsevassa kerrostalossa. Pahimmillaan Autio on istunut tänä syksynä 12 tuntia tietokoneen äärellä yhtä soittoa.

– On tietynlaista hulluutta istua vaan kotona. Olen sosiaalinen ja haluaisin nähdä ihmisiä.

– Korona on ollut myös yhdistävä tekijä. Loppujen lopuksi olemme kaikki samassa veneessä.

Henkilökohtaisessa elämässä on yksinäistä. Risto Autio asuu yksin.

Sairaseläkeläisenä hän kuuluu koronan riskiryhmään.

Viiden lapsen isä ei ole pystynyt näkemään lapsiaan kunnolla puoleen vuoteen paitsi isänpäivänä pienen kävelylenkin muodossa.

– Se on kova juttu, hän sanoo.

– Meni juuri kolme viikkoa, etten nähnyt 13-vuotiaita kaksospoikiani ollenkaan. Nyt tapasimme kymmenen minuuttia ulkona.

Tilannetta helpottaa, että isä ja pojat ovat päivittäin videoyhteydessä.

Aution kolme aikuista lasta asuvat Helsingissä. Vanhin poika kävi hiljattain lainaamassa isänsä autoa.

Bändiharjoitukset ja kaksi teatteriryhmää, joita Autio vetää, ovat nyt myös koronatauolla.

– Vaikeinta on alkuillasta, kun on tullut pimeä ja työt on tehty.

– Ne ovat kurjia hetkiä.

Ylen Elävästä arkistosta tulee vanhoja tv-sarjoja. Niitä Autio on katsellut paljon.

Elämän perusvire on positiivinen, vaikka terveys on reistaillut. Autio on ollut vuodesta 2014 työkyvyttömyyseläkkeellä monilihaskipureuman takia.

– Eihän terveys kohenemaan pääse, kun istuu vaan täällä. Minulla on kipuja edelleen.

– Lonkat ovat kuin tulessa, kun lähtee kävelemään.

Päivittäiset kävelylenkit on täytynyt rajoittaa pariin kilometriin. Sen pidemmälle lonkat eivät kestä.

Parhaita hetkiä ovat ne, jolloin ulkona vastaan tulee tuttu ihminen ja rupatellaan.

– Ei tämä ole elämäni kurjin vuosi. Näyttelijäliiton puheenjohtajana olen saanut olla tekemisissä pitkästä aikaa kollegoiden kanssa.

Tinderiin Autio ei ole mennyt, vaikka yksinäisyys välillä raastaa.

– En tiedä, opinko koskaan elämään yksinäisyyden kanssa.

– Totta kai haaveilen jonkinlaisesta parisuhteesta, mutta en halua väkisin alkaa sellaista rakentamaan. Se tulee, jos on tullakseen.

Näyttelijä Risto Autio kuuluu sairaseläkeläisenä koronan riskiryhmään. Hänet kuvattiin Hämeenlinnan Varikonniemessä, jonne joku tuntematon joka vuosi pystyttää joulukuusen.­

Erilaiset WhatsApp-ryhmät pitävät mukana sosiaalisessa elämässä. Niissä syntyy pitkiä viestiketjuja, jotka ilahduttavat.

Joulunpyhät Risto Autio viettää koronariskin takia yksin.

Suunnitelmissa on syödä aattona jouluruokia. Jouluvalot on jo ostettu. Niiden ripustamisen Autio aikoo säästää jouluaattoiltaan. Parvekkeella on jo pieni joulukuusi odottamassa.

– Kyllä varmaan WhatsApp laulaa jouluaattonakin. Se lieventää yksinäisyyttä.

– Mutta en ole ainoa yksinäinen jouluna. Kyllä meitä tässä maassa riittää.