Puolison menettäminen muutti Hilkka Ahteen elämän pysyvästi – Matti-puoliso lausui ennen kuolemaansa sanat, jotka herkistävät edelleen

Ikävästä huolimatta Hilkka Ahde katsoo valoisasti tulevaisuuteen. – Ikävän määrä ei vähene, vaan se kasvaa, vuosi sitten menehtynyttä aviomiestään, ministeri Matti Ahdetta kaipaava Hilkka Ahde sanoo.

Hilkka Ahteen mennyt vuosi on ollut omalla tavallaan vauhdikas. Energinen nainen on muuttanut uuteen kotiin, hän toimii seitsemän vuotta sitten aivoverenvuodon saaneen Kerttu-äitinsä omaishoitajana ja on rajoitusten puitteissa tavannut ystäviään.

Vaikka vauhtia on ollut, sydän on silti alati kaivannut Hilkan elämän rakkautta. Hilkka ja edesmennyt puoliso, vuosi sitten joulun alla menehtynyt Matti Ahde, saivat elää yhdessä 43 vuotta.

Kun Hilkka miettii tätä joulua, hänen silmänsä kostuvat. Pari vietti yleensä joulut mökillään, mutta sinne Hilkka ei pysty nyt lähtemään.

– Mökkimme oli meidän tukikohtamme. Siellä vaalimme joulun perinteitä ja siksi se herättää edelleen suuria tunteita. Vietämmekin joulun Helsingissä, Hilkka Ahde sanoo.

Rakkaan aviomiehen kuolema juuri ennen joulua ja omaa syntymäpäiväänsä on Hilkalle edelleen raskas kokemus.

– Kun kuolema tulee, sitä on vaikea ymmärtää. Toisaalta toivoo, että rakas pääsisi kivuistaan ja toisaalta haluaisi pitää kiinni hänestä viimeiseen asti. Tulee suru ja ikävä, mutta päällimmäisenä on sittenkin suuri kiitollisuuden tunne, Hilkka Ahde sanoo.

Hilkka ja Matti Ahde olivat naimisissa yli 40 vuotta. He avioituivat uudenvuodenpäivänä 1977.­

Puhuessaan haimasyöpään kuolleesta miehestään Hilkan silmät kostuvat. Tunteet nousevat päivittäin pintaan ja kaipuu on edelleen suuri.

– Ikävän määrä ei vähene, vaan se kasvaa, Hilkka Ahde myöntää.

Saadessaan lääkäriltä diagnoosin haimasyövästä Matti Ahde tajusi vaimonsa kanssa, ettei toiveita paranemiseen ole.

– Se hetki muutti elämämme lopullisesti, Hilkka Ahde muistelee.

Ahde sairasti haimasyöpää kolmen vuoden ajan. Hilkka eli miehensä rinnalla ja hoiti väsymättä rakastaan. Samaan aikaan Hilkka Ahde huolehti myös puoliksi halvaantuneesta äidistään. Nyt jälkeenpäin Hilkka myöntää ihmettelevänsä, mistä löysi kaiken energian.

– En näyttänyt Matille, kuinka paljon surin hänen tilannettaan. Itkin öisin yksikseni, sillä en halunnut ahdistaa häntä omalla surullani, Hilkka Ahde muistelee.

Sitten tuli se hetki, kun Matti Ahde nukkuessaan otti viimeisen henkäyksensä, 20. joulukuuta 2019 klo 02.22. Hän menehtyi rakkaan vaimonsa kainalossa, parin yhteisessä sängyssä.

– Matin kuolema oli seesteinen ja siinä hehkui suuri rauha, Hilkka sanoo.

–Tunnen Matin läsnäolon erittäin vahvasti edelleen, Hilkka Ahde sanoo.­

Matille oli jo aiemmin kerrottu, että syöpä on levinnyt. Aina liikuntaa harrastaneena Ahde pelasi golfia vielä elokuussa 2019, mutta toki hän ymmärsi elämänsä rajallisuuden.

Linnan itsenäisyyspäivävastaanotollekin hän päätti lähteä ihan viime hetkellä. Kun Hilkka Ahde muistelee presidenttiparin tapaamista, Hilkka kuvailee Sauli Niinistön ja Jenni Haukion osoittaneen Matille suurta myötätuntoa. Se lämmitti molempien mieltä.

– Vaikka Matti ei lääkärin ohjeesta ollut kätellyt ketään kolmeen vuoteen, hän ei enää Linnassa siitä välittänyt. Ilkka Kanervallekin hän sanoi, nyt ei ole enää väliä ja Matti kätteli Kanervaa, Hilkka muistelee.

– Matille päätös lähteä Linnaan oli hyvä, sillä hän sai nähdä siellä paljon tuttuja ja ystäviä. Hän oli hyvin onnellinen päätöksestään, Hilkka kertoo ja sanoo Matin järjen pelanneen ihan loppuun asti.

Hilkka Ahde puhuu miehestään kauniisti ja realistisesti tämän viimeisestä ajasta.

– Vielä ihan viimeisinäkin päivinä hän halusi tavata ystäviään, vaikka väsymys painoi päälle. Hän muun muassa kutsui veljensä vaimoineen Oulusta meille pariksi yöksi. He lähtivät edellisenä päivänä, kun Matti kuoli.

– Matin elämäkerran kirjoittanut Timo Hakkarainen puolestaan ihmetteli sitä, kuinka selkeästi ja jäsennellysti Matti loppuvaiheessa analysoi Suomen poliittista tilannetta, Hilkka muistelee.

–Jos tulee kova ikävä, kietoudun Matin aamutakkiin, Hilkka Ahde herkistyy.­

Rouva Ahde ehti tulla sinuiksi sen kanssa, ettei hänen miehensä selviä syövästä ja sairauden aikana Hilkka valmistautui kohtaamaan kuoleman.

– Kuuntelin yö yön jälkeen Laura Närhen kappaletta Mä annan sut pois, mä päästän sut pois vaikka sattuu, Hilkka paljastaa.

Toki niin hän – kuten varmasti moni muukin vastaavan kokenut – toivoi ihmettä. Tiedossa kuitenkin oli, että haimasyöpä on yksi pahimmista syövän muodoista.

– Mattikin ymmärsi asian. Hän sai paljon ihania yhteydenottoja ihmisiltä, jotka suosittelivat vaihtoehtoisia hoitoja. Matti kuitenkin päätti tietoisesti turvautua perinteiseen lääketieteeseen.

– Hän sanoi loppuvuodesta 2019 tuntevansa, että pian tulee huonoja uutisia. Hän oli valmis lähtemään, Hilkka kertoo.

Hilkka halusi vielä toteuttaa miehensä mahdollisia toiveita, mutta tämä sanoi eläneensä hyvän elämän. Ei ollut enää mitään lisättävää.

– Hän sanoi minulle: kun kannatte minut hautaan, kannatte onnellista ihmistä, Hilkka herkistyy.

– Hän koki elämänsä merkitykselliseksi ja uskoakseni se helpotti luopumista. Haluaisin itsekin tuntea samoin sitten, kun oma aikani tulee, Hilkka miettii.

–Juttelen Matille päivittäin ja pyydän myös neuvoja. Uskon siihen, että hän haluaa huolehtia meistä verhon toiselta puolelta, Hilkka Ahde sanoo.­

Hilkka kuvailee hänen ja Matin yhteistä matkaa onnelliseksi ja sellaiseksi, jossa oli vahva yhteenkuuluvuus.

– Sain kokea suuren rakkauden loppuun asti. Se rakkaus oli elämää suurempaa, se oli sielujen sympatiaa, Hilkka kiittää yhteisistä vuosista.

– Yhteyttämme kuvaa hyvin se, että aina kun Matille kerrottiin, mitä sivuoireita kustakin hoidosta voi tulla, minä koin ne myös, esimerkiksi sormien puutumisen tai pahoinvoinnin, Hilkka kertoo.

Tietysti heidänkin liitossaan oli vaikeuksia. Ongelmat käsiteltiin aina, sillä he halusivat pysyä toistensa rinnalla.

– Kaikissa avioliitoissa on omat vaikeutensa ja haasteensa. Me olimme silti toisillemme aina ykkösiä, Hilkka sanoo.

Molemmat tekivät myös hienot työurat, Matti Ahde politiikassa ja Veikkauksessa ja Hilkka Ahde muun muassa AKT:ssa, päiväkodin johtajana Oulussa sekä Lastenklinikoiden Kummien johdossa.

Nyt Hilkka on ollut jo pari vuotta eläkkeellä. Iloa elämään tuovat kolme aikuista lasta ja erityisesti neljävuotias lapsenlapsi. Kotona onkin ajoittain mukavasti hälinää, jota liikuntakykynsä aivoverenvuoden ja kahden infarktin takia menettänyt Kerttu-mummi, 85, seuraa pyörätuolissaan.

– Kun oikein kova ikävä iskee, kietoudun Matin aamutakkiin. Silloin tunnen hänen olevan lähelläni, Hilkka paljastaa.

– Juttelen Matille päivittäin ja pyydän myös neuvoja. Uskon siihen, että hän haluaa huolehtia meistä verhon toiselta puolelta.

Hilkka myöntää, ettei elämä ole ollut viime vuosina helppoa.

– Kyllähän elämä on ollut ajoittain rankkaa, kun hoidin sekä äitiä että Mattia. Onneksi Tiina-tyttäremme ja veljeni perheineen ovat olleet avuksi, kun äiti asui vielä Valkeakoskella. Nyt Tiina jakaa omaishoitajavastuun kanssani, Hilkka kiittelee.

–Kirjoitin ylös Matin viimeisten päivien tapahtumat. Nyt, kun luen tekstiä, olen ilmiselvästi unohtanut asioita, Hillka Ahde miettii.­

Kerttu-äiti kuntoutui sairauskohtauksen jälkeen niin, että pystyi asumaan kodissaan. Kodinhoitajat ja Hilkan veli vaimoineen kävivät hänen luonaan ja viikonloppuisin Hilkka tai Tiina. Monesti he kävivät Valkeakoskella molemmat. Hilkka kertoo, että pari viimeistä vuotta hänen äitinsä sisko asui samassa talossa ja oli suureksi avuksi.

– Kun lähdin Helsingistä, minusta tuntui pahalta jättää Matti ja kun lähdin Valkeakoskelta, tuntui pahalta jättää äiti, Hilkka pudistaa päätään.

Hilkka sanoo Matin ymmärtäneen asian ja jopa viihtyneen ajoittain yksin kotona musiikkia kuunnellen ja urheilua televisiosta katsellen.

– Loppuvaiheessa hän tosin alkoi soittaa perään, jos vaikka lähdin hetkeksi ulos. Mielestäni Matin viimeinen vuosi oli seesteinen ja rauhallinen, Hilkka ymmärtää.

– Juttelimme pari päivää ennen hänen kuolemaansa siitä, kuinka loppujen lopuksi sairauden aika oli onnellista, koska kaikki turha jäi pois, Hilkka muistelee.

Hilkan sydän on täynnä rakkautta mieheensä. Katsoessaan ikkunasta ulos hän kuvailee Mattia sivistyneeksi ja avarakatseiseksi puolisoksi.

– Hän oli turvasatamani, Hilkka kiittää.