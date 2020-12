Maailmantähtien älyttömät luksuslahjat lyövät ällikällä: oligarkkivaimo sai palan Kuuta, Victoria Beckham miljoonan dollarin seksilelun...

Jos on jo kaikkea, lahjaksi voi ostaa vaikka palan Kuuta.

IS julkaisee tänä jouluna vuoden suosituimpia juttujaan uudelleen. Artikkeli on julkaistu alun perin 25. elokuuta 2020.

Kun Donald Trump jäi kiinni vaimonsa pettämisestä Aspenin laskettelukeskuksessa, huomiota herätti se, että paikalla olleet vaimo Ivana ja uusi rakas Marla olivat pukeutuneet identtisiin lasketteluasuihin, jotka Trump oli tiettävästi heille hankkinut.

Useimmiten rikkaat ja kuuluisat muistavat rakkaitaan ennen kaikkia kalliilla lahjoilla. Joskus timantteihin liittyy jotain tavallisuudesta poikkeavaa.

Pala Kuuta

Britanniassa vaikuttava venäläisoligarkki Roman Abramovitsh osti galleristivaimolleen Daria Zhukovalle vuosien varrella taidetta jopa sadoilla miljoonilla euroilla mukaan lukien Ilja Kabakovin, Francis Baconin ja Lucian Freudin maalauksia ja 11 miljoonan euron veistoksen.

Daria Zhukovalle jäi avioliitosta Roman Abramovitshin kanssa satojen miljoonien taideomaisuus.­

Kun Zhukova oli vielä malli ja tyttöystävä vuonna 2008, Abramovitsh osti tälle sadan aarin palan Kuuta. Hinta oli verrattain vaatimaton, vain pari tuhatta euroa. Syynä saattoi olla säästökuuri, joka johtui tuoreesta yli 200 miljoonaa euroa maksaneesta avioerosta. Järjestyksessä kolmannesta vaimosta Zhukovasta ero tuli vuonna 2017.

Äitienpäivälahjaksi miljoonan dollarin shekki

Viime aikoina mielenterveys- ja avio-ongelmiensa vuoksi julkisuudessa ollut rap-tähti Kanye West on suurten eleiden mies. Vuodesta 2014 mediapersoona Kim Kardashianin kanssa naimisissa ollut mies on muistanut rakastaan vuosien varrella varsin näyttävillä lahjoilla.

Kanye West lahjoo vaimoaan usein erittäin näyttävillä lahjoilla, joista Kim julkistaa kuvia sosiaalisessa mediassa.­

Vuonna 2018 Kim paljasti haastattelussa saaneensa yhtenä vuonna mieheltään äitienpäivälahjaksi miljoonan dollarin shekin. Rahat olivat kiitos ”ainaisesta tuesta” ja siitä, että Kim ei ollut suostunut mainostamaan vaatemerkkiä, jolla oli kinaa Westin vaatefirman kanssa.

Kosiessaan Kimiä West vuokrasi kokonaisen baseball-stadionin, jonka taululle hän heijasti kosintansa. 50-henkinen orkesteri tarjoili samalla taustamusiikin kaksikolle. Synnytettyään parin esikoisen North-tyttären Kim tiettävästi pyysi lahjaksi noin miljoonan dollarin arvoista Lorraine Schwartzin timanttikaulakorua – ja sai sen.

Jouluna 2013 Kanye lahjoitti Kimille himoitun Birkin-laukun, jonka taiteilija George Condo oli käsin koristellut hirviömäisillä alastomilla naisilla.

Kanye West muisti vaimoaan hirviömäisillä naisilla koristellulla luksuslaukulla.­

Jouluksi 2015 Kim sai peräti 150 lahjaa. Ystävänpäivänä 2019 parin ruusuilla koristeltuun olohuoneeseen ilmestyi saksofonisti Kenny G serenoimaan.

Tuoreena Kimin kaulassa on nähty kultainen ketju, johon West on kaiverruttanut Kimille lähettämänsä kännykkäviestin.

”Tämä elämäsi. Naimisissa ja neljä lasta. Saat ihmisiä vapaaksi vankilasta. Vogue-lehden kannessa. Käyt kirkossa joka viikko perheen kanssa. Unelmat käyvät toteen”, kuului viesti vapaasti suomennettuna.

Asein vartioitava timantti

Hollywood-tähti Richard Burton kilpaili 68 karaatin timantista vuonna 1969 pidetyssä huutokaupassa muun muassa Brunein sulttaania ja laivanvarustaja Aristoteles Onassista vastaan. Huudon voitti timanttiliike Cartier, jolta katkera Burton kävi ostamassa kiven heti seuraavana päivänä miljoonalla dollarilla (nykyrahassa noin 5,5 miljoonaa euroa). Summa oli tuolloin suurin koskaan maksettu hinta julkisessa myynnissä olleesta jalokivestä.

Timantti oli lahja vaimolle, Hollywood-tähti Elizabeth Taylorille ja se nimettiin parin mukaan Taylor Burton -timantiksi.

Richard Burton oli valmis maksamaan Elizabeth Taylorin timantista valtavan summan.­

– Halusin sen timantin, koska se on verrattoman ihana...ja se pitäisi olla maailman ihanimmalla naisella. Olisin saanut kohtauksen, jos se olisi mennyt Jackie Kennedylle tai Sophia Lorenille, Burtonin kerrotaan kirjoittaneen päiväkirjaansa.

Ennen kuin timanttti luovutettiin parille, sitä esiteltiin Cartieriin liikkeissä New Yorkissa ja Chicagossa, joissa tuhannet ihmiset jonottivat ihmettelemään kapistusta. Esittelyn jälkeen timantti kuljetettiin Monacoon, jossa Burton ja Taylor olivat lomailemassa. Tarinan mukaan jalokiven matka kesti kolme viikkoa ja sitä saattoi kolme identtisiä salkkuja kantanutta miestä. Taylor käytti timanttia ruhtinatar Gracen 40-vuotisjuhlissa, josta Burton on kirjannut ylistävän kuvauksen.

Elizabeth Taylor kaulassaan Richard Burtonilta saatu timanttikoru.­

– Tietenkään kukaan ei kanna sitä paremmin. Nuo ihmeelliset kasvot ja olkapäät ja rinnat tuovat sen täydellisesti esille.

Timantin vakuutusehtojen mukaan sitä sai käyttää vain 30 päivää vuodessa ja Tayloria piti turvata aina aseistettu vartija sen kanssa.

Parin rakkauselämä on tunnetusti myrskyisä. Kun Taylor oli eronnut Burtonista toistamiseen vuonna 1978, Taylor myi timantin ja lahjoitti osan tuotoista sairaalan rakentamiseksi Botswanaan.

Kuuden miljoonan timantti koiralle

Vuonna 1908 kultakaivosmiljonääri Thomas Walsh hankki tyttärelleen Evalynille häälahjaksi 94,8 karaatin ja 120 000 dollarin arvoisen (nykyrahassa noin 2,5 miljoonan euron) Star of the East -timantin. Kolme vuotta myöhemmin Evalynin aviomies täydensi kokoelmaa vieläkin kalliimmalla, nykyrahassa yli kuuden miljoonan euron ja 45,52 -karaatin Hope-timantilla.

Evalyn Walshin Hope-timantti­

Evalynin tiedetään käyttäneen koruja usein yhdessä ja monesti Hope-timanttia kantoi juhlissa naisen tanskandoggi kaulassaan. Evalynin kuoleman jälkeen jalokiviliike Harry Winston osti molemmat timantit ja lahjoitti Hopen Smithsonian-museolle, jossa se on edelleen vakuutettuna tiettävästi reilusta 200 miljoonasta eurosta. Star of the Eastin olinpaikasta ei ole tietoa.

Kahden miljoonan kylpyamme

Nyrkkeilyuransa huipulla Mike Tyson osti ensimmäiselle vaimoilleen, näyttelijä Robin Givensille 24-karaatin kullasta tehdyn kylpyammeen, josta hän pulitti 2 miljoonaa dollaria.

Mike Tysonin ja Robin Givensin liitto oli myrskyisä.­

Lahja ei auttanut pitkälle, sillä Givensin ja Tysonin lyhyt liitto päättyi näyttävästi, kun Givens kuvaili yhteisessä tv-haastattelussa elämänsä Tysonin kanssa olevan "kidutusta, yhtä helvettiä, pahempaa kuin mikään mitä voisi kuvitella". Givens haki eroa ja sai miehelle lähestymiskiellon, kun Tyson puolestaan kiisti syytteet pahoinpitelyistä ja syytti Givensin varastaneen hänen rahojaan.

Evalyn Walsh saattoi pukea juhlissa koiralleen miljoonien arvoisen timanttinsa.­

Vuonna 2014 Tyson myi ammeen eteenpäin englantilaiselle miljardöörille puoleen hintaan. Sittemmin on raportoitu, että brittimiljardööri etsi ammeen valmistajaa, jotta saisi pariksi yhteensopivan kultaisen wc-pöntön.

Jalokiviä takapuolen alle

Tunnetusti luksuksesta pitävä laulaja-näyttelijä Jennifer Lopez on vuosien varrella kartuttanut muun muassa suuren jalokivikokoelman. Suurta huomiota sai aikoinaan Hollywood-tähti Ben Affleckin Lopezille antama poikkeuksellinen, valtavalla vaaleanpunaisella timantilla varustettu kihlasormus.

Erikoisimman lahjan huhutaan kuitenkin olevan Affleckin lahjoittama timantein ja muin jalokivin koristeltu wc-istuin, joka maksoi liki 100 000 euroa.

Ben Affleckin ja Jennifer Lopezin suhde kesti lopulta vain lyhyen aikaa.­

– Jennifer on prinsessani ja hän ansaitsee vain parasta – myös kun puhutaan vessanpöntöistä, Affleckin väitetään sanoneen.

Affleckin kerrotaan osallistuneen suunnitteluun ja valvoneen valmistusta. Suhde kesti lopulta pari vuotta.

Miljoonan dollarin seksilelu

Lukuisten luksuslaukkujen, korujen ja muun ohessa jalkapalloilija David Beckhamin huhutaan antaneen yli 20 vuoden liiton aikana vaimolleen myös rohkeammanpuoleisia lahjoja.

David ja Victoria Beckham ovat olleet yhdessä yli 20 vuotta.­

Tunnettu lontoolaisen strippiklubin omistaja Peter Stringfellow on suunnittelut kourallisen luksusvibraattoreja, joista yhden väitetään päätyneen Victoria Beckhamille, kun tämän oli raskaana vuonna 2004. Miljoonan dollarin seksilelu on platinasta valmistettu, timanteilla koristeltu ja siihen kuuluu myös timanttikaulakoru.

Lähteet: Forbes, Eonline, Telegraph