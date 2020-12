Suomalaisporukalla on yksi tavoite, ennen kuin kuppilat menevät kiinni klo 21 – tällainen on Jessica Ruokolan joulu Barcelonasssa

Jessica Ruokola viettää joulua ystäväporukalla koronarajoituksia noudattaen.

Barcelonassa asuva vuoden 2016 Miss Helsinkinä tutuksi tullut Jessica Ruokola viettää joulua ystäviensä seurassa.

– Täällähän joulua vietetään 25. päivä. Kokoonnumme silloin Suomi-ystäviemme kanssa brunssille ruotsalaiseen Pappa Sven -ravintolaan. Siellä on tarjolla ruotsalaisen joulupöydän herkkuja, kuten lihapullia, jotka eivät tietenkään kuulu suomalaiseen jouluun, Ruokola kertoo.

Brunssille jokainen tuo pienen lahjan. Paketit pannaan pussiin, josta jokainen saa vuorollaan poimia itselleen lahjan.

Ruokolan suomalaisista ystävistä kuuluvaan porukkaan kuuluu kymmenisen henkilöä.

– Aina yhden suomalaisen kautta tutustuu toiseen suomalaiseen. Paras ystäväni Suomesta muuttaa pian takaisin Barcelonaan ja olen innoissani, että pääsemme viettämään joulua yhdessä.

Suomi-ystävykset suunnittelevat viettävänsä koko joulupäivän yhdessä koronarajoituksia kunnioittaen. Rajoitusten vuoksi ravintolat ja kuppilat sulkevat ovensa kello 21. Ennen sitä ystävykset yrittävät löytää kaupungista anniskelupaikan, joka tarjoaisi glögiä.

– Varmaan vietämme loppuiltaa glögin merkeissä jonkun ystäväni luona.

Ruokola tunnustaa, ettei hän ole koskaan ollut jouluihminen. Silloin kun hän vielä asui Suomessa, hän pakeni joulunviettoa joko ulkomaille tai töihin.

– Nyt suomalaiset ystäväni ovat vähän laittaneet täällä Barcelonassa joulua pystyyn. Olemme yrittäneet kokkailla täältä löytyvistä raaka-aineista suomalaisia jouluherkkuja. Olen tänä vuonna myös hankkinut tekokuusen.

– Espanjalaisesta joulusta en vielä kauheasti tiedä, sillä tämä on vasta toinen jouluni täällä. Barcelonassa on kyllä kaikkein kauneimmat jouluvalot, mitä olen koskaan nähnyt. Nyt koronan vuoksi täällä on toki hiljaista, mutta jouluisin koko Barcelona on aivan autio. Tuntuu, että joulu on täällä vielä enemmän perhekeskeinen juhla kuin mitä se Suomessa on.

Ruokolan kihlattu Max on kotoisin Venezuelasta, mutta Ruokolan mukaan Max ei ole tuonut kotimaansa jouluperinteitä heidän elämäänsä.

– Maxhan on omasta mielestään nykyään niin espanjalainen, että hän ottaa kaikki juhlaperinteet mieluummin Espanjasta kuin Venezuelasta, Ruokola nauraa ja lisää.

– Hän on tosin tämän joulun kokonaan töissä.