Koira odotti pihatiellä viikkoja, mutta Senjaa, 8, ei enää ollut – Varpu Hintsanen puhuu suuresta surustaan tyttärensä kuoleman jälkeen

Varpu Hintsasen Senja-tytär kuoli 8-vuotiaana syöpään vuosi sitten kesällä. Surun keskellä Varpu yrittää muistaa olla joka päivä kiitollinen siitä, kuinka paljon tytär opetti hänelle ja muille läheisilleen elämästä.

Akaassa sijaitsevan vaaleanpunaisen omakotitalon pihalla vastaan tepsuttelee vieraita uteliaasti tapittava chihuahua. Pian koiran perässä kävelee talon emäntä Varpu Hintsanen, 42, lämpimästi hymyillen. Hän nappaa 3,5-vuotiaan Kerttu-koiran syliinsä samalla, kun ottaa vieraat vastaan.

– Tahdoin rakentaa vaaleanpunaisen kodin minulle ja tytöilleni avioeron jälkeen merkkinä siitä, että tämä on vain tyttöjen talo. No toisin sitten kävi, kun herra Hintsanen muutti tänne, Varpu naurahtaa viitaten aviomieheensä laulaja-näyttelijä Sami Hintsaseen.

Varpu erosi tytärtensä isästä seitsemän vuotta sitten. Sami Hintsasen kanssa hän alkoi seurustella loppuvuodesta 2015. Uusperheeseen kuuluvat Samin lapset Patrik, 17, ja Amanda, 9. Varpun tytär Senni on 15-vuotias. Senja-tytär menehtyi syöpään vuosi sitten kesäkuussa 8-vuotiaana.

Kun Senja sairastui vuonna 2016, Varpu ja Sami olivat seurustelleet vasta kymmenen kuukauden ajan. Tuolloin he päättivät, että puhuvat sairaudesta avoimesti.

– Mietimme silloin, että yritämmekö pitää kulisseja kasassa. Samin työ on hyvin julkista, joten ajattelin, etten jaksa syöpähoitojen keskellä esittää, että kaikki on hyvin, Varpu kertoo.

– Kun Senja sairastui, sanoin Samille, etten voi luvata hänelle yhtään mitään. Totesin, että hänen kannattaa lähteä elämästämme, sillä en tiedä, olenko enää kohta edes se sama ihminen, johon hän alun perin rakastui.

Sami torppasi Varpun puheet välittömästi ja totesi Varpun ja tämän tytärten olevan nyt hänen perhettään.

– Emme me sitten eronneet. Sen sijaan menimme kihloihin ja siitä vähän ajan päästä naimisiin.

Varpu muistelee, kuinka häät olivat etenkin Senjalle erittäin tärkeät. Tyttö kyseli jatkuvasti kihlautumisen jälkeen, milloin niitä juhlitaan.

– Ystävämme sanoivat, että pitäkää ne häät sitten, kun Senjan hoidot ovat ohi ja hän on terve. Minulle tuli vahva tunne siitä, etten uskalla elää ”sitten kun -elämää” ja jättää häitä tulevaisuuteen.

–Haaveilen tavallisesta elämästä, mutta myös siitä, että saisin tehdä juuri tätä työtä, mitä nyt yrittäjänä teen. Toivon, että pysymme terveinä ja saamme elää mahdollisimman tavallista elämää. Se olisi minun lottovoitoni, Varpu Hintsanen sanoo.­

Kun Senja sai syöpädiagnoosin, oli selvää, että koko perheen elämä muuttuu kertaheitolla. Sairaus rajoitti myös perheen muiden lasten elämää. Ennen koti oli täynnä lasten ystäviä, nyt siellä ei saanut infektioriskin vuoksi vierailla kukaan. Varpu jätti työnsä psykiatrisena hoitajana ja ryhtyi tyttärensä omaishoitajaksi.

– Vaikka sairaus vaikutti Senjan elämään eniten, hän suhtautui perheestämme asiaan parhaiten. Hän ei kertaakaan valittanut sairaalassa oloa tai hoitoja. Kerran tai kaksi hän kysyi minulta, miksi kipujen piti olla niin kovia. Kun Senjalta lähtivät hiukset, hän ei tahtonut käyttää peruukkia, vaan selitti muille lapsille, miksi on kalju.

– Äitinä oli sietämätöntä, kun hän pyörätuoliin joutuessaan joutui katsomaan sivusta, kun muut lapset hyppivät trampoliinilla. Senja kuitenkin itse totesi iloisena, että hän hyppii sitten, kun pääsee pyörätuolista pois.

Senjan sairastuessa Varpu joutui tekemään runsaasti työtä oman mielensä kanssa. Aluksi suru tuntui musertavalta.

– Mietin, että ei ole todellista, että olen itse mielen ammattilainen ja olen itse puhunut iät ja ajat positiivisesta ajattelusta. Kaikki näytti mustalta ja ajattelin, etten selviä.

Varpun käsivarsia koristavat Senjan valitsemat tatuoinnit. Senjan itse piirtämässä tatuoinnissa äiti ja tytär seisovat käsi kädessä. Senjan piirustuksen lisäksi tatuointiin lisättiin rappuset ja universumi. –Vaikka Senja on kuollut, tatuointi symboloi sitä, että olemme aina yhdessä.­

Varpu alkoi lukea ja tankata asioita, joita oli jo vuosikymmenien ajan käyttänyt psykiatrisen sairaanhoitajan työssään. Sairaalassa Varpu sanoi suoraan lääkäreille, ettei tahtonut kuulla, mikä Senjan ennuste selviytyä sairaudesta oli.

– Suojasin siten omaa mieltäni. En myöskään kokenut tiedosta olevan itselleni mitään hyötyä.

Varpua alkoi tympiä, että usein muut ihmiset kyselivät ennustetta.

– Aloin sitten kysyä kysyjiltä, että tiedätkö itse, mikä sinun oma ennusteesi on? Eihän meistä kukaan oikeasti voi tietää omaa ennustettaan elämän suhteen.

– Ajatus siitä, etten tiennyt kuoleeko lapseni vai selviääkö hän hengissä, oli niin sietämätön, etten tahtonut edes ajatella asiaa. Pidin aikaikkunan mahdollisimman pienenä ja ajattelin, että nyt meillä on tämä päivä ja tämän päivän saamme viettää yhdessä.

Varpu ei myöskään halunnut lääkitä suruaan.

– Minulle on tarjottu näiden neljän vuoden aikana niin montaa erilaista lääkettä, että voi hyvänen aika, jos olisin ne kaikki syönyt.

– En tahdo turruttaa suruani mielialalääkkeillä tai rauhoittavilla. Se voi tuoda hetkellisen helpotuksen, mutta kyllä minun on silti kohdattava asiat.

Kun Senjan parantavat syöpähoidot päätettiin lopettaa, Senjan itsensä suhtautuminen asiaan muutti jälleen kerran koko muun perheen ajattelutavan.

– Kerroin Senjalle, että hoidot eivät auttaneet ja syöpää ei saa hänestä pois. Samalla kerroin hänelle myös, että kaikki infektiorajoitukset purettiin ja että nyt voisimme taas tehdä yhdessä asioita. Senjahan keskittyi sitten vain siihen.

Senja ei ollut vuosiin voinut käydä edes tavallisessa ruokakaupassa. Tyttö nautti suuresti päästessään jälleen kauppaan, shoppailemaan ja hevostalleille.

– Senjan asenne ratkaisi kaiken. Oli valtava ristiriita, että kun itse itkin asiaa yön pimeinä tunteina, Senja oli valtavan onnellinen siitä, että hän sai jälleen tehdä kaikkea.

Varpu kysyi entisiltä kollegoiltaan, miten hänen kannattaisi puhua lapsensa kanssa kuolemasta. Hän antoi useamman kerran Senjalle mahdollisuuden keskustella asiasta, mutta tytär ei tahtonut puhua asiasta äitinsä kanssa, vaan valitsi lopulta itse keskustelukumppanikseen erittäin läheisen kummitätinsä.

– Hän varmasti tahtoi suojella minua.

Varpu ja Sami Hintsanen.­

Varpu kuvailee surun kulkevan mukanaan aina. Sen liikehdintää hän kuvailee aaltoilevaksi. Välillä on päiviä, jolloin kaikki tuntuu sujuvan hyvin. Ja sitten on päiviä, jolloin mielen ja koko kehon valtaa pohjaton ikävä – kuin betoniporsas istuisi rinnan päällä.

– En pidä sanasta suruaika. Moni on kysynyt, miksi en ota sairauslomaa. Ei suru ole mikään sairaus. Ei tämä ole kuin polvileikkaus, että saan nyt kuusi viikkoa sairaslomaa ja sen jälkeen olen taas kunnossa.

Varpu tahtoo omien kokemusten kautta oikaista käsitystä siitä, että niin sanotun suruajan jälkeen ihminen palaisi vielä entiseksi itsekseen.

– Joka kerta mietin, mitä Senja nyt tekisi ja mitä hän sanoisi. Mietin sitä, kun Senja täyttäisi kymmenen, pääsisi ripille tai ylioppilaaksi. Ainahan minussa on olemassa suru siitä, etten saanut elää lapseni kanssa, Varpu sanoo ääni särkyen.

Kerttu-koira katsoo huolestuneena kyynelehtivää omistajaansa. Varpu nappaa sen syliinsä ja kertoo sen karheaa turkkia silittäen myös Kertun ikävöivän suuresti Senjaa.

– Kerttu oli Senjan koira, jonka hän sai sairastuessaan kaverikseen, kun muita ystäviä ei voinut nähdä. Kun Senja kuoli, Kerttu odotti sitä kaksi viikkoa pihatiellä. Se istui siellä ja tuijotti autotielle. Se odotti ja odotti. Kannoin sen aina meidän muiden luokse, mutta se kipitti takaisin pihatielle odottamaan. Öisin jouduin kantamaan sen sisälle taloon.

Pieni Kerttu-koira odotti Senjaa turhaan pihatiellä sen jälkeen, kun tämä oli kuollut.­

Senjan kuoleman jälkeen paluu entiseen työhön tuntui Varpusta mahdottomalta ajatukselta. Hän tahtoi kuitenkin tehdä työtä, jolla olisi merkitys ja jossa saisi auttaa muita ihmisiä. Tärkeää oli myös, että Senjan tarina saisi kulkea hänen työssään mukana. Nykyään Varpu työskentelee mielenvalmennusalan yrittäjänä.

– Tahdoin yhdistää työssäni ammatillisen osaamiseni, mutta olla ihminen ihmiselle. Ajattelin, että minulla ehkä on jotain annettavaa ammatillisen osaamisen lisäksi myös omista elämänkokemuksistani.

Tällä hetkellä Varpu luennoi, kirjoittaa kirjaa ja pitää omia Tahto-mielenvalmennuksiaan verkossa. Hän kokee, että mielen työstäminen ja vahvistaminen tekee jokaiselle hyvää, vaikka taustalla ei olisi yhtä traagisia kokemuksia kuin hänellä itsellään.

Entistä vakuuttuneemmaksi Varpu on tullut myös siitä, että kiitollisuus suojaa katkeruudelta.

– Keskityn elämässäni kiitollisuuteen tällä hetkellä enemmän kuin mihinkään muuhun asiaan. Kirjoitan joka päivä paperille, mistä asioista olen kiitollinen. Pakotan itseni löytämään syitä kiitollisuuteen sellaisinakin päivinä, kun tuntuu, ettei missään ole mitään järkeä.

Ja joka päivä hän on myös löytänyt kiitollisuuden aiheita. Niitä voivat olla muun muassa ystävän lähettämä viesti, lämminhenkinen työpuhelu, Samin valmistama hyvä ruoka tai se, ettei hän riidellyt teini-ikäisen tyttärensä kanssa.

– Usein ajattelemme, että onnellisuus on jotain, mikä pitää löytää ja se on jossain piilossa. Ja sitten ovat vain harvat ja valitut, jotka sattuvat löytämään onnen. Eihän se niin ole. Onnellisuuden kokemus tulee siitä, että on pienistä asioista kiitollinen.

– Tahdon nähdä asian niin, että olen ylipäänsä kiitollinen siitä, että sain Senjan. Sekään ei ollut itsestään selvää, Varpu sanoo ja jatkaa:

– Olen kiitollinen siitä, että sain elää hänen kanssaan kahdeksan vuotta. Olen kiitollinen siitä, mitä kaikkea hän opetti minulle ja läheisilleen. Hän sai meidät kaikki katsomaan tätä elämää hiukan eri kantilta. Silloin kun keskityn olemaan näistä asioita kiitollinen, en katkeroidu siitä kaikesta, mistä jäin paitsi.