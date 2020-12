Kurre Westerlund hiljenee ensimmäiseen jouluun ilman vaimoaan – vetäytyy samaan paikkaan, jonne pakeni Kirsin kuoleman jälkeen: ”Tuntuu turvalliselta”

Ennen joulunviettoon lähtöä Kurre Westerlund käy viemässä kynttilän Kirsi-vaimonsa haudalle. Kuten hän on tehnyt joka viikko kesäkuusta lähtien.

Kurre Westerlund on mennyt rohkeasti surua päin ja niin hän tekee myös jouluna. Viime joulun koko perhe vietti mökillä Tahkolla. Tänä vuonna Kurre suuntaa joulunpyhiksi Tahkolle 17-vuotiaan poikansa kanssa. Tytär kihlattuineen tulee Tahkolle pyhien jälkeen.

Vielä samana päivänä ennen lähtöä Kurre käy nyt jo tutussa paikassa. Hän on käynyt siellä kesäkuusta lähtien aluksi noin neljän päivän välein ja nyttemmin viikoittain.

– Käyn haudalla sytyttämässä kynttilän. Haudalla on palanut kynttilä uurnan laskusta lähtien, Kurre Westerlund kertoo.

Hänen käyttämänsä kynttilät palavat noin sata tuntia, neljä vuorokautta. Kynttilän liekki ei sammunut Kirsin haudalla kuukausiin, koska Kurre tuli aina ennen sitä uuden kynttilän kanssa. Lokakuusta lähtien hän on käynyt haudalla vähintään kerran viikossa.

Siedätyshoitoa surulle. Sellaisena voi ajatella tapaa, jolla Kurre on halunnut kokea ja käsitellä suruaan. Hän on altistanut itseään muistoille, jotta menetyksen aiheuttama suru vyöryisi täydellä voimalla. Kurre muistuttaa, että jokainen kohtaa surun omilla selviytymistavoillaan.

– Haudalla käyminen on ollut minulle toimiva tapa hoitaa surutyötä. Selviytymiskeino, jolla pidän pääni kasassa. Ja olen itselleni rehellinen, jotta pystyn viemään perheemme elämää eteenpäin.

Viime joulusta on hyvät muistot, toukokuussa menehtyneen Kirsin sairaus oli silloin rauhallisemmassa vaiheessa. Silti ei tunnu pahalta kohdata uutta joulua, enää muistojen tulva ei pelota.

– Aiemmin ajattelin, että joulusta tulisi kovempi paikka, mutta nyt luulen, ettei mikään yksittäinen päivä tuo automaattisesti huonoa fiilistä tai ikävää, Kurre miettii.

– Kesällä pakenin muistoja kotoa Tahkolle. Jo silloin tuli käytyä läpi mökin mukanaan tuomat tunteet. Tahko tuntuu tunteiden kannalta turvalliselta paikalta.

Jouluperinteisiin kuuluu osallistuminen Tahko Span kappelissa jouluseremoniaan ja myös käyminen Nilsiän joulukirkossa, mutta ilman salibandyä ei suju joulukaan.

– Siellä pelataan joka päivä, jopa jouluaattona. Tahkolla olemme ystävien ympäröimänä. Se on Tahkon parasta antia, Tahkon viehätys ja voima, Kurre arvioi.

Kurre Westerlund menee myös jouluna rohkeasti surua päin.­

Jos matkustaminen olisi sallittua, Kurre olisi suunnannut jouluksi suosikkikaupunkiinsa Las Vegasiin. Lukuisista Vegasin-matkoista huolimatta siellä on tullut vietetyksi joulua edellisen kerran noin 15 vuotta sitten.

– Jokaisella on oma henkireikänsä, Vegas on sitä minulle. Siellä rentoudun ja lataudun parhaiten. Se tulisi nyt tarpeeseen, olen monella tavalla väsynyt rankan vuoden jälkeen.

Viime viikkoina Kurre on ollut seurusteluhuhujen kohteena. Elämän mahdollisista uusista käänteistä hän ei lähde nyt puhumaan.

– Haluan rauhoittaa perheemme joulunviettoon. Kohta 90-vuotias äitini ei voi eikä halua lähteä Tahkolle, joten vietämme hänen kanssaan joulua jo ennakolta.

Perheyrityksen pyörittämisen ja salibandymanagerina työskentelyn ohella Kurre haluaa palata myös musiikin pariin. Hän on artistisivustonsa podcastissa myöntänyt pelkäävänsä, ettei enää koskaan voi esiintyessään soittaa kitaraa, koska mursi vasemman keskisormensa pelatessaan salibandyä.

Soittamisen lisäksi säveltäminen kitaraa käyttäen on tuottanut viime syksystä lähtien hankaluuksia. Sormi on edelleen jäykkä eikä useamman kappaleen soittaminen putkeen onnistu, mutta säveltäminen on alkanut sujua.

– Sormi kestää paremmin käyttöä eikä enää rupea heti särkemään. Nyt toivonkin, että sormi paranisi lisää, jotta pystyisin itse soittamaan kitaraa edes yhdessä biisissä ystävänpäivänä.

Helmikuun 14. päivä Kurre tekee elämänsä ensimmäisen striimikonsertin. Samalla kyse on pariin vuoteen ensimmäisestä esiintymisestä muualla kuin yksityiskeikoilla.

– On aivan valtava hinku tehdä musiikkia ja kova tarve purkaa tunteita, Kurre kuvailee.

Nyt kovassa mietinnässä ovat biisit, jotka mahtuvat mukaan jo myynnissä olevaan konserttiin. Omien kappaleidensa lisäksi Kurre haluaa esittää muutamia yllättäviä tulkintoja maailmankuuluista klassikoista.

– Tulen itse aina musiikista hyvälle tuulelle ja sitä tunnetta haluan jakaa myös muille. Laulan paljon surullisia kappaleita, mutta senkin teen ilolla, koska musiikki on henkisesti niin tärkeää, laulaja perustelee.