Anja Pohjola, 89, on viettänyt joulua 10 eri vuosikymmenellä – yksi perinne on säilynyt vuodesta toiseen, vaikka äidin kuoltua joulu ei ollut enää entisensä

Pian 90 vuotta Anja Pohjolalla on joulusta paljon iloisia, mutta myös haikeita muistoja.­

Taiteilijakoti Lallukassa asuva Anja Pohjola, 89, ei stressaa joulusta. Hän antaa jälkipolven päättää, mikä on tämän joulun ohjelma ja millä kokoonpanolla.

– Oma keittiöni on niin pieni, ettei täällä mahtuisi joulua tekemään, kun meitä on jo viidessä polvessa, Anja toteaa.

Koronaa Anja on yrittänyt varoa, mutta suurta mörköä hän ei ole koronavaarasta itselleen tehnyt.

– Sitä on tullut nähtyä jo kaikenlaista, Anja tuumaa, mutta huolissaan hän oli, kun lapsenlapsi Anna Hanski sai koronatartunnan keväällä.

Anja Pohjola on kokenut sota-ajan joulut ja myös nousukaudet. Hänen surullisin joulunsa oli, kun aviopuoliso Per-Olof Sirén kuoli kuukautta ennen joulua.

1930-LUKU

– Ne ihanimmat joulut olivat Loimaalla, jossa synnyin. Meillä oli omakotitalo ja oma piha. Jouluksi tehtiin aina lipeäkalaa, joka haisi tiinuissa eteisessä. Sika tapettiin jo syksyllä, että saatiin joulukinkkua.

– Jännittävää oli, kun sai rahaa ostaa äidille ja isälle lahjaksi suklaa-akan ja ukon. Ne olivat jouluna jo huonokuntoisia, kun oli niin suuri houkutus käydä välillä nuolemassa niitä, Anja Pohjola muistelee naureskellen.

Sai Anja makeata välillä muutenkin kuin jouluisin. Kun vanhemmat lähtivät elokuviin, heillä oli tapana ostaa lapsille suklaalevyt. Loimaalla perheessä oli kolme lasta, Anja oli vanhin. Myöhemmin tuli vielä kaksi lasta.

– 1930-luvun pulassa menetimme kaiken. Isä oli ollut Loimaan Myllyn autonkuljettaja. Muutimme Jyväskylään vuokra-asuntoon, kun sota alkoi. Sen jälkeen oli niukkoja jouluja.

Mutta eivät joulut ihan lahjattomia olleet. Anjan isä teki nukketalon, keinuhevosen ja paljon muuta. Vaari teki Anjalle joululahjaksi potkukelkan.

– Asuttiin kolmen perheen rivitalossa, jonka pihalla kasvatettiin itse lähes kaikki. Kanejakin meillä oli iso joukko, Anja muistelee.

1940-LUKU

Sota vei paljon, mutta joulua pyrittiin viettämään leppoisasti. Ruokaa oli jouluisin tarpeeksi, koska satoa oli saatu omalta kasvimaalta.

– Oli kaikki joululaatikot ja lihapuoltakin oli. Kerran äiti sai maalaisserkultaan kermaa joulukakkuun. Kananmuniakin oli säästetty kakkua varten. Mutta tärkein oli tunnelma. Äiti säesti aina joululauluja, hän oli musikaalinen.

Jyväskylässä Anja Pohjola näytteli lapsiteatterissa. Erityisen opettavainen kokemus hänelle oli pikkulottana oleminen.

– Autoin evakoituja majapaikkoihin ja kannoin isojen lottien laukkuja. Se ei tuntunut pakkotyöltä, kun kaikki tehtiin isänmaan hyväksi. Jos olin lapsenlikkana pienemmille, se tuntui pakolta, Anja naurahtaa.

Anjan äiti kuoli 42-vuotiaana. Sen jälkeen joulut eivät enää olleet samanlaisia, vaikka isä teki parhaansa joulutunnelman luomiseksi.

1950-LUKU

Syksyllä 1954 Anja Pohjola lähti vuodeksi Joensuun teatteriin neuvoteltuaan ensin perusteellisesti isänsä kanssa.

– Mutta jouluksi menin kotiin. Isä oli valmistellut joulun kotona asuvan 12-vuotiaan pikkusiskoni Erikan kanssa. Seuraavana keväänä Erika kuoli syöpään, Anja Pohjola muistelee surullista aikaa.

Anja oli 50-luvulla kaikki joulut lapsuudenkodissaan, sillä hänellä ei vielä ollut omaa perhettä.

– Olin vanhapiika, maksoin vanhanpiian veroakin, hän naureskelee.

1950-luvun nousukaudella joululahjatkin alkoivat lisääntyä, mutta vaatimattomia ne olivat verrattuna tulevien aikojen hankintoihin.

– Kirjat ja uusi yöpaita olivat minulle aina tärkeitä. Oli ihana jouluisin lukea kirjoja uudessa pyjamassa, Anja muistelee.

Anja Pohjola näytteli Joensuun jälkeen Hämeenlinnassa neljä vuotta. Sen jälkeen hän siirtyi Tampereelle.

1960-LUKU

Anja Pohjola muutti 1963 Helsinkiin Televisioteatterin näyttelijäksi. Hän oli Televisioteatterissa 29 vuotta. Samana vuonna hänestä tuli näyttelijä Per-Olof ”Pärre” Sirénin puoliso. Perheeseen kuuluivat puolison kaksi tytärtä: Isa ja Pinocchio.

– Joulut olivat runsaita, kun Pärre teki ruuat, se oli varsinaista herkuttelua. Pärre teki itse jopa teen, Anja muistelee.

Monet Pärren tututkin saivat jouluisin hänen tekemää sinappia. Tunturikadun hallin lihakauppias jauhoi koneellaan anjovikset maksan sekaan Pärren pateeta varten. Se tapahtui päivän päätteeksi, muuten anjovisten maku olisi tarttunut muiden lihatuotteisiin.

– Meillä oli aina jouluisin myös joku yksinäinen tuttu. Pärre oli niin sosiaalinen, Anja muistelee.

Ensimmäisenä yhteisenä jouluna Anja antoi puolisolleen lahjaksi mekaanisen lelun, joka lähti liikkeelle avainta vääntämällä.

– Se piti hirveätä räpätystä. Pärre suri, kun ei ollut saanut sellaista lapsena, joten sai sitten jälkikäteen.

1970-LUKU

1970-luvulla joulut alkoivat vilkastua lisää lastenlasten myötä. Ensimmäisenä syntyi Janus Hanski, seuraavaksi Anna Hanski.

– Janus oli mahdottoman kiltti, oikea kulta, piti aina Annasta huolta. Anna oli menevä lapsi, varsinainen puuhatyttö, ja sitä hän on edelleen, Anja kertoo.

Anja Pohjola muistetaan hyvin muun muassa tv-sarjasta Hyvät herrat, jossa hän näytteli herrojen selkiä pesevää Tyyneä.­

Pian syntyivät myös Pinja ja Petra sekä heidän kaksi serkkuaan.

– Että se oli ihanaa, kun tuli niitä lapsia, Anja huokaa liikuttuneena.

Joskus tyttäret viettivät perheidensä kanssa joulua muualla, mutta usein he olivat Anjan ja Pärren luona.

Pukin kantamus ei ollut pieni, kun perheen lahjat kannettiin ovesta sisälle.

– Se lahjamäärä oli silloin ihan yletöntä, lahjoja oli pyykkikoreittain. Ihan hirvitti, kun lapset tuskin ehtivät edes nauttia niistä, Anja epäilee.

1980-LUKU

1980-luvun alussa syötiin edelleen Pärren jouluherkkuja. Surullinen joulu tuli 1986. Per-Olof Sirén kuoli 24. marraskuuta1986 sairastettuaan pitkään.

– Sen ensimmäisen joulun halusin olla yksin, oli niin paha olla. Lapset olisivat halunneet, että olisin ollut heidän kanssaan, mutta itkin mieluummin yksin. Se oli sellaista itsekkyyttä omassa surussa, Anja muistelee.

Ei Anja tosin itsekäs ollut, sillä hän ei halunnut viedä lasten jouluiloa itkemisellään.

– Siinä olisivat sitten kaikki itkeneet. Seuraavana jouluna pystyttiin jo nauramaan, kun muisteltiin Pärreä, tuntui kuin hän olisi ollut mukana joulussa.

Surullisen joulun jälkeen Anja Pohjola on viettänyt jouluja yleensä tyttäriensä tai heidän lastensa luona.

– Ollaan aina siellä, missä on eniten tilaa, Anja naurahtaa.

Eräästä joulutraditiosta Anja on pitänyt kiinni aina, kun se on mahdollista.

– Olen tehnyt aattona aamupuuron, jonka jälkeen on lähdetty Porvooseen Pärren haudalle.

Joskus nuorempi polvi on lähtenyt jouluna Lappiin. Anja-mumma ei tykkää yhtään huonoa, jos nuoremmat haluavat reissata jouluksi pois.

– Olen välillä ollut aaton ystäväperheen luona, Anja kertoo.

1990-2020-LUKU

1990-luvulla Anja Pohjola oli Kansallisteatterin näyttelijä ja suositussa Hyvät herrat -telkkariohjelmassa julkkisten selkiä pesevänä Tyynenä. Joulusta hänen ei tarvinnut stressaantua.

– Jouluisin menin aina valmiiseen pöytään, lapset valmistivat joulun. Niin on edelleen, ei nykyiseen kotiini edes mahtuisi isoa porukkaa.

– Nyt on kuusi lastenlasta, 12 lastenlastenlasta ja yksi viidettä polvea, Anja laskeskelee.

Perheen joulupöydässä on tuttuja herkkuja, mutta muutoksiakin on tullut.

– Kasvisruokia on tullut lisää, sillä Pinjan perhe on kasvissyöjiä, mutta edelleen on lihapiirakat, laatikot ja rosollit. Viime jouluna meitä oli Pinjan luona 18 henkeä, Anja kertoo.

Anja Pohjola 45 vuotta sitten kesällä 1975 rooliasussaan näytelmässä Kesä Mikumärdissä.­

Tulevan joulun suunnitelmia ei ole vielä lyöty lukkoon koronatilanteen takia. Anja-mumma täyttää maaliskuussa 90 vuotta, mitä on vaikea uskoa, mutta ikänsä puolesta hän kuuluu vahvasti riskiryhmään.

– Käydään haudalla, mutta pienemmällä porukalla – ainakin toivon sinne menemistä, Anja toteaa.

Nykyään Anjalla ja hänen jälkipolvellaan on pyrkimyksenä, että ostetaan vain käytännöllisiä lahjoja.

– Pitkään olen ostanut itselleni jouluksi kivat lakanat. Kirja on aina toiveissa, Anja naurahtaa.

Anjan mielestä kivointa joulussa on yhdessäolo ja kaunis muisteleminen.

– Jouluun kuuluu myös haikeutta, hän toteaa.