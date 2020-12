Sara Sieppi istui siskonsa Alisan, 21, kanssa saunan lauteilla ja purki sydäntään – syntyi idea, joka hyödyttää molempia

Lapsina Sara, 29, ja Alisa, 21, Sieppi eivät olleet läheisiä ison ikäeron vuoksi. Nyt siskokset tekevät töitä yhdessä ja ovat toistensa parhaimpia ystäviä. Jouluksi he suuntaavat tuttuun tapaan lapsuudenkotiinsa Tornioon.

Helsingin kantakaupungissa sijaitsevan ullakkoasunnon ikkunoista avautuu joulukuisen iltapäivän sinisävyinen merimaisema. Tunnelmaa 60-neliöiseen vaaleapintaiseen kotiin luovat ympäri asuntoa sijoitellut joulukoristeet, kausivalot ja liekehtivät kynttilät. Olohuoneessa seisoo valkoinen tekojoulukuusi, jossa riippuvat kultavalkoiset joulukoristeet.

Asunnon omistaja Sara Sieppi tunnetaan ”jouluhulluudestaan”. Sara pohtii joka vuosi, kuinka aikaisin joulun laittamisen kehtaa aloittaa. Hän tunnustaa rakastavansa joulunodotusta, mutta taika katoaa heti juhlapyhien jälkeen, jolloin somisteet saavat väistyä odottamaan seuraavaa vuotta.

Sara, 29, ja hänen pikkusiskonsa Alisa Sieppi, 21, syövät pyöreän keittiöpöydän ääressä lounassalaattejaan. Heistä on juuri otettu tässä jutussa näkyvät valokuvat. Lähes kymmenen vuotta julkisuudessa ollut Sara on jo vanha tekijä, mitä tulee kuvissa poseeraamiseen ja haastattelujen antamiseen. Alisa puolestaan on hieman jännittänyt tilannetta.

–Alisa on todella ex tempore -tyyppinen ja huumorintajuinen. Hän ajattelee paljon muita ihmisiä, mitä todella arvostan. Olemme melko samanlaisia, siksi Alisan seurassa on myös niin helppoa olla, Sara kuvailee siskoaan.­

Alisa muutti siskosten kotikaupungista Torniosta Helsinkiin kesällä.

– Asun tuossa ihan lähellä, Alisa sanoo ja osoittaa siskonsa ikkunasta pilkottavaa kotitaloaan.

Kivenheiton päässä toisistaan asuvat siskokset ovat nykyään entistä tiiviimmin tekemisissä, sillä Alisa alkoi syyskuussa työskennellä Saran assistenttina. Sara on 200 000 Instagram-seuraajallaan yksi Suomen tunnetuimpia sosiaalisen median tähtiä. Hän tottui vuosien varrella pitämään kaikki työhönsä liittyvät langat omissa käsissään. Viimeisen vuoden aikana kasvanut työmäärä ja stressi alkoivat vaatia veronsa.

Kesällä Sara ja Alisa istuivat yhdessä helsinkiläishotellin saunassa, kun Sara alkoi purkaa sydäntään siskolleen.

– Kerroin, että olin todella loppu ja stressaantunut. Totesin, että tarvitsen jonkun, joka voisi auttaa minua töissäni. Silloin Ally totesi, että pitäisikö meidän alkaa tehdä töitä yhdessä.

Aiemmin ravintola-alalla työskennellyt Alisa etsi parhaillaan uutta työtä, sillä hänen kesätyönsä helsinkiläisravintolassa oli juuri päättynyt.

Alisa kuvailee hoitavansa kaiken, missä Sara vain tarvitseekaan apua. Hän esimerkiksi hoitaa Saran yrityksen laskut, sähköpostit, kuvaa ja suunnittelee mainoskampanjoita sekä järjestelee kuvauskohteita. Alisa hoitaa myös siskonsa kalenterin kuntoon ja katsoo, etteivät työt mene päällekkäin ja kertoo tälle, missä tämän milloinkin tulee olla.

Sara on vuosikaudet kuullut ihmettelyä työstään. Etenkään varttuneempi väestö ei aina ymmärrä, miten sosiaalista mediaa voi tehdä työnä.

– Minun ikäluokalleni sometyö on työtä siinä missä mikä tahansa muukin työ, Alisa toteaa.

Sara on ollut Alisan työnjälkeen tyytyväinen, vaikka myöntää, että haasteitakin on ollut.

– Ally on superhyvä ja taitava. Välillä on ollut myös hankalaa, koska olemme siskoja ja näemme myös paljon vapaa-ajallamme.

Sarasta ja Alisasta on aikusina tullut entistä läheisempiä keskenään.­

Stressimöykyn puristaessa rintaa Sara purkaa ongelmansa ensimmäisenä Alisalle.

– Saran päässä on aina kerrallaan miljoona asiaa. Hänellä saattaa olla päällekkäin monta somekampanjaa ja hän on tottunut siihen, että kaikki pitää miettiä yksin. Olen koko syksyn hokenut Saralle, että yksi asia kerrallaan.

Alisa on alkanut tehdä joka ilta siskolleen myös listan asioista, joita seuraavana päivänä pitää hoitaa.

– Minun ei ole ollut helppoa päästää irti ohjaksista, kun olen tottunut tekemään kaiken yksin ja olen todella tarkka kaikessa. Aluksi kun Ally lähetti laskuja, minun oli pakko varmistaa, että hän on tehnyt kaiken oikein. Nyt se on onneksi helpottanut.

Tällä hetkellä Alisa tekee assistentin töitä myös muille Instagram-vaikuttajille.

Joulun ajaksi siskokset lopettavat työnteon ja keskittyvät perheen kanssa olemiseen. Joulu on Sieppien perheelle vuoden tärkein juhla ja nykyään se on ainoita hetkiä, kun koko kuusihenkinen perhe pääsee kokoontumaan yhteen. Saran ja Alisan lisäksi perheen sisaruskatraaseen kuuluvat Sallariina, 30, ja Artturi, 26.

Siepit kokoontuvat jouluksi sisarusten lapsuudenkotiin Tornioon, jossa heidän suuhygienistina työskentelevä äitinsä ja painoalalla töissä oleva isänsä edelleen asuvat. Siskokset nauravat, että perheen joulut ovat olleet samanlaisia niin kauan kuin he muistavat. Aattopäivään kuuluvat tarkat rutiinit, joista ei jousteta. Yksi niistä on se, että Sara herää sisaruksista ensimmäisenä vanhempiensa kanssa, kun muut sisarukset vielä vetävät tyytyväisenä hirsiä.

– Te muut nukutte kauhean pitkään! Sara parahtaa.

Kello 11:n aikaan muutkin kömpivät talon alakertaan, jolloin aletaan riisipuuron keittoon. Turun joulurauhanjulistus katsotaan tv:stä suorana lähetyksenä ja sen aikana on oltava hipihiljaa.

Iltapäivällä perhe ulkoilee yhdessä, minkä jälkeen nautitaan löylyistä päiväsaunassa. Aamupäivä vietetään rennoissa kotiasuissa, mutta iltaa kohden jokainen vaihtaa ylleen juhlavammat vaatteet.

Joulupöytään kuuluvat perinteiset ruoat, jotka vanhemmat ovat yhdessä loihtineet: laatikot, kinkku, lohi, perunat ja leivät. Joinain vuosina Siepit ovat käyneet illalla joulukirkossa äidin pyynnöstä.

– Illallisen jälkeen jaamme lahjat ja pelaamme yhdessä lautapelejä. Joulumme ovat aina todella rauhallisia ja rentoja Sara kuvailee.

–Jouluisin kukaan perheessämme ei kysy, missä joulua vietetään. Meille on itsestään selvää, että se vietetään perheen kesken, Sara kuvailee.­

Aina niin ei ole ollut. Nuorempana sisarukset saattoivat vertailla lahjojaan toistensa kanssa.

– Jossain vaiheessa, kun aloimme ymmärtämään rahan arvoa, saatoimme miettiä, miksi joku toinen sai kalliimman lahjan, Sara puuskahtaa.

– Nykyään ajattelen, että mitä sitä silloin edes on kehdannut miettiä tuollaista, Alisa lisää.

Nykyään lahjat ovat pieniä ja huumoripainotteisia ja niihin liittyy usein perheenkeskeinen vitsi.

– Vaikka raha oli aina sellainen asia perheessämme, jonka eteen meidät opetettiin tekemään töitä, jouluna meitä hemmoteltiin, Sara sanoo.

Lapsina Alisa ja Sara eivät olleet yhtä läheisiä kuin mitä he nyt ovat. Siihen vaikutti kahdeksan vuoden ikäero, minkä vuoksi heillä ei vuosiin ollut samankaltaisia kiinnostuksen kohteita.

– Olemme vasta viime vuosina löytäneet toisemme kunnolla ja lähentyneet.

He kuvailevat olleena lapsina samankaltaisia: kouluun ja harrastuksiin panostettiin toden teolla. Ala- ja yläasteella molemmat tavoittelivat kokeista aina kymppejä. Jos joskus sattui tulemaan 9, se oli suuri pettymys. Silloin piti mennä kysymään opettajalta lisätehtäviä, jotta todistukseen numeroksi sai kymmenen. Yläasteen päättötodistuksen keskiarvo Saralla oli 9,5 ja Alisalla 9,7.

Siepit olivat koulussa myös pidettyjä, siitä muistuttavat jokaisen lapsen saamat hymytyttö- ja -poikapatsaat olohuoneen vitriinihyllyssä. Niiden rinnalla komeilevat urheiluharrastuksista saadut pokaalit, joita tuli muun muassa jalkapallosta, lentopallosta, hiihdosta ja tanssista.

Harrastuksia jokaisella lapsella oli runsaasti ja aikataulussa ei juuri ollut hengähdystaukoa, kun isä kuskasi lapsia harrastuksiin.

–Sara on huumorintajuinen tyyppi, jolle voin puhua mistä vaan asiasta avoimesti. Minun ei tarvitse pelätä, että Sara tuomitsisi minua mielipiteistäni.­

Kotona jokaisella lapsella oli myös omat vastuualueensa hoidettavana omalla vuorollaan, kuten imurointi, astianpesukoneen tyhjennys ja täyttö. Oman huoneen oli oltava siisti aina. Tarkat siisteyssäännöt ovat kantaneet myös aikuisuuteen ja Sara ei voi sietää, jos koti ei ole tip top -kunnossa. Alisa tosin toteaa, ettei hän ole yhtä tarkka, mikä näkyi jo lapsena, jolloin hän usein tunki kaikki vaatteensa ja tavaransa kaappeihinsa siksi aikaa, kun äiti kävi tarkistamassa huoneiden siisteyden.

Siskot kuvailevat, että he ovat erilaisia myös tempoltaan.

– Alisa on hidas. Minä en, Sara tiivistää nauraen.

– Sara on särmikäs. Se ilmenee arjessa siten, että esimerkiksi ruokakaupassa minä haahuilen ympäriinsä, kun Sara kiitää ostoskärryjen kanssa ja lappaa sinne järjestyksessä kaiken tarpeellisen, Alisa kuvailee.

– Minähän vihaan ruokakauppoja ja käyn niissä vain jos on pakko. Pääasiassa tilaan kotiin ruokaa Woltista, Sara sanoo.

Kun siskot kävelevät yhdessä Helsingin katuja, ripeää tahtia harppova Sara hoputtaa alituiseen Alisaa, jonka kävelytyyliä hän kuvailee matelevaksi.

– En ymmärrä, miksi pitää juosta joka paikkaan, Alisa parahtaa.

– En käytä mihinkään asiaan aikaa. Hoidan kaiken hyvin, mutta nopeasti, Sara kuvailee.

Sara myöntää, että hänen on vaikea olla paikoillaan, mikä näkyy myös silloin, kun vietetään aikaa yhdessä ystävien kanssa. Illanistujaisissa Sara on yleensä se, joka valmistelee tarjoilut ja varmistaa, että jokaisella on lasissaan viiniä.

Jouluna lapsuudenkodissa Torniossa Sarakin malttaa rentoutua. Silloin emännöinnistä huolen pitää äiti, joka häärää keittiössä suurimman osan joulusta.

– Äiti tekee niin, koska hän itse haluaa. Kyllä tarjoamme apua, mutta hän tahtoo tehdä asiat itse, Sara naurahtaa.

