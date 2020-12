Katri Helena, 75, julkaisi harvinaisen yhteiskuvan miesystävänsä Tommi Liimataisen, 43, kanssa – sävy sävyyn pukeutunut pari hehkuu joulutunnelmaa

Pariskunta poseeraa Katri Helenan ottamassa selfie-kuvassa hymyssä suin tonttulakit päässään.

Laulaja Katri Helena,75, julkaisi Facebook-sivullaan harvinaisen yhteiskuvan miesystävänsä Tommi Liimataisen, 43, kanssa. Pariskunta poseeraa Katri Helenan ottamassa selfie-kuvassa hymyssä suin tonttulakit päässään. Taustalla avautuu lumeton luontomaisema.

Kuvatekstissä kaksikko toivottaa hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta siteeraten Joulumaa-laulun sanoituksia. Joulumaa on Katri Helenan itsensä säveltämä ja esittämä kappale, johon sanoittajalegenda Juha Vainio on laatinut lyriikat.

Katri Helena puhui vuonna 2017 Ilta-Sanomille suhteestaan itseään 32 vuotta nuorempaan Liimataiseen.

Liimatainen on Katri Helenan manageri, ja pitkään he puhuivat toisistaan ”kalakavereina”. Myöhemmin pari on myöntänyt seurustelevansa ja he ovat sanoneet, ettei yli 30 vuoden ikäero haittaa.

– Ei ikää sillä tavalla ajattele. Ihminen ei ole vain fyysinen kokonaisuus vaan hänellä on myös minuus ja henki. Minun mieleni on iätön, Katri Helena totesi IS:lle.

Heidän yhteiselossaan ei ole laulajan sanojen mukaan synny nokkapokkaa vaan asioista pystytään keskustelemaan.

– Olen iloinen, että Tommi hoitaa asioitani. Kysyn usein hänen mielipidettään, mutta teen sitten miten tykkään, hän naurahtaa.

Tommi Liimatainen ja Katri Helena edustivat helmikuussa Emma-gaalassa yhdessä Tommin veljen Ville Liimataisen kanssa.­

Katri Helenasta ilmestyy elämäkerta keväällä 2023, kun iskelmätähden ensimmäisestä levytyksestä tulee kuluneeksi 60 vuotta. Teoksen kirjoittaa Finlandia-ehdokkaana ollut kirjailija Elina Hirvonen.

Kirjailija Elina Hirvonen sanoo tunteneensa aina sympatiaa Katri Helenan henkilöä kohtaan, vaikka ei tunne laulajaa entuudestaan henkilökohtaisesti.

– Katri Helena on koskettanut musiikillaan lähes jokaista suomalaista, mutta on samaan aikaan yksityinen henkilönä. Hän on tehnyt elämässään omanlaisiaan ratkaisuja. Hän on kiehtova ihminen, jonka elämässä ja ajatuksissa on ainekset monitasoiseen teokseen, Elina Hirvonen pohtii.

Katri Helena kokee ajan olevan oikea hänen oman tarinansa kertomiselle. Lukijoilleen hän tahtoo välittää sen, mitä elämän kipeät ja kauniit asiat ovat opettaneet hänelle itselleen.

– Ajattelin kaikki nämä vuosikymmenet, että minun elämäntarinani on kerrottu lehtijutuissa pieninä palasina, ja se riittää. Viime keväänä havahduin ajatukseen, että haluan kertoa enemmän. Kuinka elämänkokemukset ovat vaikuttaneet ajatteluuni ja elämänymmärrykseeni ja sen, miten olen kaiken sydämessäni tuntenut, Katri Helena sanoo.