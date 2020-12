Näihin sanoihin Sami Kuronen lopetti viimeisen lähetyksensä Radio Aallolla – tunteikas hetki päätti pitkän uran kanavalla

Sami Kuronen, Jenni Alexandrova ja Jarkko Valtee hyvästelivät kuulijansa Radio Aallon viimeisessä aamulähetyksessä. Kanava lopettaa pian toimintansa ja juontajakolmikolla on edessä uudet haasteet.

Sami Kuronen on tehnyt radiota jo yli 30 vuotta. Vaikka hänen pestinsä Radio Aallolla päättyi tiistaina, ei hän aio hylätä radiota kokonaan.­

Radio Aallolla kuultiin tiistaina kanavan kaikkien aikojen viimeinen aamulähetys, jossa juontajat Sami Kuronen, Jenni Alexandrova ja Jarkko Valtee hyvästelivät kuulijansa.

Kuronen paljasti IS:lle pari viikkoa sitten, että hänen työnsä kanavalla päättyvät pian, samoin kuin hänen kollegojensa. Kanava lopettaa pian kokonaan toimintansa ja sen tilalla aloittaa tammikuussa uusi Me Naiset Radio. Juontajakolmikosta uudella kanavalla jatkaa ainoastaan Alexandrova.

Tiistaiaamuna hieman ennen kymmentä oli aika päättää yksi aikakausi, kun Aallon aamutiimi lopetti viimeisen lähetyksensä. Lähetys sujui aluksi normaaleissa merkeissä ja tulevaa joulua pohtien, kunnes juontajat ilmoittivat viimeisessä spiikissään, että se olisi historian viimeinen puheenvuoro Radio Aallon aamussa.

– Kaksi yötä jouluun, kymmenen yötä seuraavaan vuoteen ja nyt on silleen, että eiks tässä oo jo heippojen aika, Valtee aloitti.

– Kai se on vähän niin kuin pakko, Kuronen totesi apeana.

Valtee kertoi, että hän ehti olla lähes kymmenen vuotta töissä Radio Aallolla.

– Mietin tuossa, että on ollut monet naurut, välillä vähän ehkä jopa vähän kyynelehditty ja joskus on saattanut olla niin, että on jopa väiteltykin vähän, mutta onhan täällä ollut ihan järjettömän hienoa, juontaja totesi.

– Ennen kaikkea kiitos kaikille kuuntelijoille, hän jatkoi tunteikkaana.

Alexandrova puolestaan kertoi, että kulunut vuosi oli hänen oman radiouransa parasta aikaa. Hän ja Kuronen alkoivat luotsata Radio Aallon aamuohjelmaa reilu vuosi sitten ja saivat hieman myöhemmin Valteen mukaan täydentämään tiimiään. Pyörät pyörivät Alexandrovan mukaan loistavasti ja ohjelmaa oli mukava tehdä.

– Nyt se pyörä pysähtyy tähän. Tämä on viimeinen puheenvuoro Radio Aallon aamun historiassa, Alexandrova sanoi vakavana.

– Kun saatiin se pyörä liikkeelle, niin se matkanteko tyssäsi siihen, mutta tämmöistä tämä elämä on, Kuronen totesi.

Jenni Alexandrova ja Sami Kuronen ovat paitsi kollegoja, myös ystäviä.­

Kuronen aloitti Radio Aallolla jo 14 vuotta sitten. Kanavan ensimmäinen lähetys kuultiin 11. tammikuuta 2007 ja sen aloitti juuri Kuronen.

– Sain sanoa silloin avaussanat ja ne kuuluivat: "Tsa, tsa, kuuluuks tää?", Kuronen paljasti viimeisessä lähetyksessään.

2010-luvulla Kuronen työskenteli välillä seitsemän vuotta Radio Suomipopilla, mutta jatkoi viime vuonna jälleen Aallolla. Hän kiitteli työtovereitaan hienosta vuodesta.

– Nyt on aika lähteä eri teille. Sä jatkat Jenni näillä taajuuksilla eri otsikon alla ja meidän jatkosta sitten myöhemmin lisää, Kuronen totesi.

– Niin, katsotaan nyt uutta kohti. Saa nähdä, mihin se vie. Ainakin ensimmäiseksi työkkäriin, Valtee murjaisi.

Valtee kertoi aiemmin Iltalehdelle saaneensa potkut Radio Aallolta ja paljasti Instagramissa etsivänsä uutta työpaikkaa.

Jarkko Valtee on tehnyt pitkän uran radiojuontajana.­

Radio Aallon lähetykset aikoinaan aloittanut Kuronen sai kunnian myös lopettaa sen aamuohjelman viimeisen lähetyksen. Suosikkijuontaja piti viimeisen spiikkinsä yksinkertaisena.

– Toivotetaan hyvää joulua ensin. Ei kai tässä, en mä ole mitään loppusanoja miettinyt. Kanava haihtuu historiaan, tekijät vaihtuu, mutta tarina jatkuu, Kuronen päätti lähetyksen.

Kuronen lupaili pari viikkoa sitten IS:lle, ettei hänen radiouransa pääty Aallon kuoppaamisen myötä kokonaan. Neuvottelut juontajan seuraavasta pestistä olivat kuitenkin vielä kesken.

Nyt Kuronen kertoo Instagramissa, että hänen radiouransa yksityiskohdat tarkentuvat alkuvuodesta.

– Jäähyväisiä en radiolle enkä kuuntelijoille ole suinkaan jättämässä. Työt jatkuvat, mutta ainakin hetken hieman kevyemmin kuin viimeiset 31 vuotta. Nyt ehdin (toivon mukaan) tekemään myös niitä asioita joihin ei ennen ole ollut aikaa, Kuronen kirjoittaa Instagramissa.

Kurosen Instagramissa juontajan viimeinen lähetys Radio Aallolla otettiin vastaan surullisena.

– Itku ei ollu kaukana. Kiitos, vielä kerran tämän vuoden yhteisistä arkiaamuista. Jää nähtäväksi kuinka radikaalisti tää kaikki muuttuu, eräs kuulija kommentoi Kurosen kuvaa.

– Ikävää jää teidän ”repeämisiä” lähetyksissä. Onneksi niitä sai kuulla viimeisessä lähetyksessä, toinen jatkaa.

– Oli kiva kuunnella teitä arki aamuisin pyöräillessä töihin. Nyt jää kysymykseksi ketä/keitä sitä kuuntelee jatkossa aamuisin, kolmas toteaa.

IS ja Radio Aalto kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.