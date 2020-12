Linda Lampenius avautuu ruotsalaislehdessä vuosien piinasta Peter Nygårdin kanssa – ”En halunnut enää elää”

Linda Lampenius muistelee oikeustaisteluaan Peter Nygårdin kanssa ruotsalaislehti Aftonbladetissa.

Huippuviulisti Linda Lampenius avautuu suomalaiskanadalaisesta miljonääristä Peter Nygårdista ruotsalaislehti Aftonbladetin tuoreessa haastattelussa. Nygård pidätettiin Kanadassa viikko sitten, ja hän joutuu mitä todennäköisimmin oikeuden eteen Yhdysvalloissa muun muassa alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista syytettynä.

Lampeniuksella on takanaan pitkä historia Nygårdin kanssa. Aftonbladetin haastattelussa kerrotaan, kuinka Lampenius päätyi Nygårdin järjestämiin luksusjuhliin Hollywoodissa vuonna 1997. Nygård esitteli Aftonbladetin mukaan Lampeniukselle kuvia vähäpukeisista naisista.

Ruotsalaislehden mukaan Lampenius totesi heti, ettei ole etsimässä tällaista seuraa. Lampenius kertoi kokemuksestaan myöhemmin suomalaismedioiden haastatteluissa, mikä ei miellyttänyt Nygårdia. Nygård haastoi Lampeniuksen oikeuteen kunnianloukkauksesta vuonna 1999. Siitä alkoi pitkä piina.

– Se oli niin kamalaa. Hän haastoi minut oikeuteen 10 miljoonasta dollarista, mutta korotti sitä sitten 40 miljoonaan dollariin. Raadoin hulluna rahojeni eteen, ja sitten niskaani tulee tällainen paine. Väsyin aivan totaalisesti, Lampenius kertoo ruotsalaislehdelle.

Lampeniuksen rahat loppuivat, eikä hänellä ollut enää varaa maksaa amerikkalaiselle asianajajalleen. Hän päätti pyytää julkisesti anteeksi, ja teki sen Ilta-Sanomissa vuonna 2001. Lampenius sanoi, etteivät hänen kertomansa asiat Nygårdista ole totta. Tilanne kuitattiin sovituksi.

Sen takia Lampenius ei voi edelleenkään, 20 vuotta myöhemmin, kommentoida asiaa tarkemmin. Asialla oli kuitenkin suuria vaikutuksia Lampeniuksen elämään.

– Olin henkisesti rikki. Oloni oli voimaton ja tuntui, että olen menettänyt kontrollin. Sen takia sairastuin bulimiaan, Lampenius kuvailee Aftonbladetille.

– Oksentelin koko ajan. Se alkoi syksyllä 1999, kun minut haastettiin oikeuteen. Sairaus vain paheni ja paheni, Lampenius muistelee.

Tilanne koetteli Lampeniusta äärirajoille.

– Tämä vaikutti psyykeeseeni, enkä halunnut enää elää. Mietin useita kertoja, että päättäisin tämän kaiken. Prosessi oli maksamassa minulle koko elämääni, Lampenius myöntää lehdelle.

Nyt Lampenius on jo velaton, mutta vielä muutama vuosi sitten tilanne oli eri. Hän mainitsee ruotsalaislehden haastattelussa olleensa useita miljoonia velkaa vielä silloin, kun tapasi nykyisen miehensä Martin Cullbergin. Velattomaksi hän kertoo päässeensä muutama vuosi sitten.

Tukholmassa tällä hetkellä asuva Lampenius on naimisissa juristi Martin Cullbergin kanssa. Heillä on vuosina 2009 ja 2013 syntyneet tyttäret.

Nygårdia vastaan on aiemmin nostettu Yhdysvalloissa ryhmäkanne, jossa 57 naista syyttää Nygårdia seksuaalirikoksista. Heistä 18 on kanadalaisia. Siviilijuttuna oikeudessa etenevän kanteen käsittely keskeytettiin väliaikaisesti elokuussa New Yorkissa. Kanadan yleisradio CBC:n asiantuntijoiden mukaan keskeyttäminen viittasi siihen, että Yhdysvaltain viranomaiset olivat kiinnostuneita tapauksesta.

Arvioiden mukaan siviilijutun keskeyttämisellä haluttiin varmistaa, että kanteen eteneminen ei häiritse keskeneräistä rikostutkintaa. Siviilikanteiden nostajat hakevat rahallisia korvauksia, kun taas rikosjutussa syytetty voidaan tuomita vankeuteen.

Muotialalla miljoonaomaisuuden kerännyttä Nygårdia ei ole koskaan tuomittu seksuaalirikoksista. Hän on kiistänyt häntä vastaan esitetyt syytökset.