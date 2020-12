Sara ja Mikko Parikan hulppea koti huokuu idyllistä joulutunnelmaa – esittelevät kauniita koristeluitaan Instagramissa

Salatuista elämistä tuttu pariskunta viettää joulua rauhallisissa tunnelmissa idyllisessä kodissaan.

Entinen Salatut elämät -tähti ja somevaikuttaja Sara Parikka tunnetaan intohimoisena sisustajana ja koti-ihmisenä. Parikka on jakanut jo vuosien ajan palasia arjestaan ja kodistaan Instagramissa ja nyt hän esittelee siellä hulppean hirsitalonsa joulutunnelmaa.

Parikka ja hänen puolisonsa, niin ikään Salatuista elämistä tuttu Mikko Parikka rakensivat itselleen modernin hirsitalon Espooseen viime vuonna.

Pariskunnan kodissa on korkea oleskelutila, suuret ikkunat, vaaleat hirsiseinät, neutraalit värit ja yksinkertaisia sisustusratkaisuja. Joulua varten Parikat ovat lisänneet tunnelmaa koristeluilla, joista he ovat julkaisseet kuvia somessa.

Kolmelapsisen perheen suurta olohuonetta koristaa tuuhea joulukuusi, jonka he koristelivat lastensa kanssa jo marraskuun lopussa. Kuusessa tuikkii valoja, kimaltavia nauhoja ja erilaisia koristeita.

Ikkunasta puolestaan löytyy valotähti, samoin kuin talon yläkerrasta. Parikoiden kotona on myös joulusukat kaikille kolmelle tyttärelle ja katosta roikkuu koristeltu kranssi.

Sara Parikka on julkaissut Instagramissa kuvia myös leipomuksistaan. Hän on paistanut joulutorttuja ja tehnyt lastensa kanssa pipareita. Myös riisipuuroa on keitetty ja syöty kanelin kera.

Modernin hirsilinnan joulutunnelman kruunaa olohuoneessa oleva takka, jonka tuli luo lämmintä tunnelmaa.

Sara Parikka kertoo blogissaan, että koko perhe viettää parhaillaan joululomaa. Pariskunnan kolme tyttöä ovat kolmen viikkoa kotona hoidosta ja perhe aikoo joulun aikaan ulkoilla paljon, lukea kirjoja ja järjestellä kotiaan.

Parikan mukaan perheen tytöt ovat innostuneita erityisesti luistelusta ja luistimet ovatkin joulupukin toivelistalla. Mikäli toive toteutuu, on tiedossa mahdollisesti uuden taidon opettelua.

Perheen jouluun kuuluu myös perinteisten jouluruokien syömistä ja rauhasta nauttimista. Parikka kertoo blogissaan, että joulupöydän herkut tulevat tyttöjen isoäidiltä ja tarjolla on ainakin laatikoita ja kinkkua.

Kuusi vuotta sitten avioituneilla Sara ja Mikko Parikalla on kolme tytärtä, vuonna 6-vuotias Matilda, 5-vuotias Mimosa ja viime maaliskuussa syntynyt Melina.

Voit katsoa lisää joulutunnelmia Parikoiden kotoa alla olevalta videolta.