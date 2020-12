Billie Eilish, 19, teki rehellisen tunnustuksen: yölliset kauhut saavat megatähden turvautumaan erikoiseen ratkaisuun

Yöt ovat vaikeita musiikkimaailman huipulla tällä hetkellä paistattelevalle Billie Eilishille.

Juuri 19 vuotta täyttänyt Billie Eilish on tällä hetkellä yksi popmaailman kaikkein kirkkaimmista tähdistä. Teini-ikäisenä jättisuosioon singahtaneella laulajalla on lukuisia hittejä, hän on voittanut viisi Grammy-palkintoa, ollut ehdolla lähes kaikkiin musiikkialan pysteihin, mihin on mahdollista ja hänellä on miljoonia faneja ympäri maailmaa.

Vaikka Eilish on miljoonien ihailema tähti, on hän pohjimmiltaan hyvin tavallinen nuori nainen.

Eilishin ja hänen perheensä elämää musiikkimaailman huipulla seurataan Billie Eilish: The World's A Little Blurry -dokumentissa, jonka traileri julkaistiin viime viikolla. Trailerissa nähdään, miten Eilish pyrkii keskellä valtavaa hullunmyllyä elämään tavallista arkea vanhempiensa kanssa ja kuinka hän nauttii siitä, että saa viettää aikaa yksin.

Etenkin eräs Eilishin trailerilla tekemä paljastus on noussut otsikoihin maailmalla. Poptähti nimittäin paljastaa dokumentissa, että hän nukkuu edelleen vanhempiensa sängyssä.

– Tämä on vanhempieni sänky. Nukun täällä, koska pelkään mörköjä omassa huoneessani, Eilish kertoo kameroille.

Eilish on paljastanut aiemmin haastatteluissa, että nukkuminen on hänelle vaikeaa muun muassa painajaisten vuoksi. Eilish näkee paljon ikäviä unia ja hänen on vaikea nukahtaa. Lisäksi laulaja kärsii unihalvauksista ja yöllisistä kauhukohtauksista, hänen on vaikea nukkua vieraissa paikoissa ja hän heräilee paljon.

– Minulla kestää ikuisuuden nukahtaa. En ymmärrä, miten ihmiset voivat nukahtaa saman tien. Se on minulle todella kummallista, Eilis tilitti aiemmin.

Eilish kertoi helmikuussa Ok! Magazinelle, että hänen painajaisensa ovat muuttuneet ja nykyään hän saattaa herätä kesken uniensa niihin.

– Se on outoa, sillä normaalisti näkemäni painajaiset eivät herätä minua. Viime aikoina on kuitenkin ollut pari unta, jotka herättävät. Normaalisti painajainen kestää koko yön, joten koko yö on kammottava. Ne voivat saada minut aivan sekaisin, joten olen koko päivän poissa tolaltani, hän totesi.

Huonot yöunet ja kammottavat painajaiset ovat Eilishin mukaan hänelle ongelma, joka vaikuttaa kokonaisvaltaisesti hänen elämäänsä.

– Se vaikuttaa minuun päivittäin. Se vaikuttaa siihen, miten toimin ja ihan kaikkeen, hän totesi.

Billie Eilish palkittiin tammikuussa järjestetyssä Grammy-gaalassa peräti viidellä palkinnolla.­

Eilishin poikkeuksellisesta nuoruudesta kertova dokumentti saa ensi-iltansa Apple TV+ -palvelussa 26. helmikuuta. Siinä nähdään myös hänen äitinsä ja isänsä elämää sekä hänen veljensä Finneas O’Connell, joka on useiden siskonsa kappaleiden takana.

Eilish nousi tähdeksi hänen SoundCloud-palvelussa julkaisemien kappaleidensa avulla. Vain 14-vuotiaan laulajan ja hänen veljensä tekemästä Ocean Eyes -kappaleesta tuli viraalihitti. Kappaleen video julkaistiin Youtubessa 2016 ja se levisi myös siellä valtavalla vauhdilla.

Eilish julkaisi esikoisalbuminsa When We All Fall Asleep, Where Do We Go? viime vuonna. Albumin Bad Guy -single nousi listaykköseksi useissa maissa ja Eilish voitti sillä kaksi Grammy-palkintoa tänä vuonna.

Los Angelesista kotoisin oleva Eilish tunnetaan paitsi menestyneestä musiikistaan, myös omaleimaisesta tyylistään. Laulaja pukeutuu useimmiten suuriin t-paitoihin ja löysiin housuihin. Hän luottaa tyylissään myös mustaan, neonväreihin ja päästä varpaisiin samaa sävyä oleviin asukokonaisuuksiin.