Karita Mattila ei ole päässyt kotiinsa liki vuoteen – jouluna hän aikoo olla somessa ”tiirailemassa” juttuseuraa

Huippusopraano viettää joulun yksin tilapäisasunnossaan Helsingissä. Kotiin pääsy häämöttää ehkä tammikuussa.

Sopraano Karita Mattila viettää joulun koti-Suomessa. Sitä Floridassa asuva maailmantähti ei ole tehnyt moneen vuoteen.

– Kaikki on ollut tänä vuonna erilaista, ja niin tulee olemaan joulukin. Olen omasta vapaasta tahdostani päättänyt viettää sen omissa oloissani Helsingissä, Mattila kertoo IS:lle.

– Tämä aika on sellainen, että haluan kantaa oman korteni kekoon ja mennä sääntöjen mukaan. En välttämättä tunne oloani yksinäiseksi. Otan iisisti. Minulla on kynttilöitä ja kasa kirjoja. Joulu merkitsee minulle muutenkin lepoa, rauhoittumista ja hiljaisuutta.

Karita Mattila lähetti IS:lle kuvan itsestään joulun alla.­

Vaikka onkin yksin, Mattila ei halua tinkiä kaikista jouluun liittyvistä perinteistä.

– Haen kaupasta graavilohta ja muuta kalaa. Saaristosilliä minulla on jo ostettuna. Olisin halunnut muikkukukkoa, mutta sen saamisesta en ole varma. Se voi muuttua myös joulupizzaksi. Lisäksi otan taatusti snapsin tai kaksi.

Yksinäinen joulu ei Mattilaa ahdista.

– Esiintyvälle taiteilijalle, joka matkustaa paljon, joulut ovat usein hyvin erilaisia. Kun en jouluksi Floridaan pääse, olen valtavan kiitollinen siitä, että saan olla Suomessa.

– Minulla on täällä hyvät oltavat. Varmaan tulen kaipaamaan joitakin ihmisiä, mutta kaipuukin on minulle voimavara. Elän kroonisessa kaipauksessa, kun olen niin paljon reissussa.

Koronakeväänä Karita Mattila hurmasi laulamalla parvekkeellaan Turussa.­

Mattila tunnetaan aktiivisena Twitterin käyttäjänä. Joulu ei tule tekemään poikkeusta. Sopraanotähden jouluun ei somepaasto kuulu.

– Kunnioitan sitä, mitä ihmiset päättävät omista tekemisistään, mutta itse aion olla somessa. Koska olen sinkku ja yksineläjä, käyn Twitterissä tiirailemassa, onko siellä muita, jotka haluavat jutella.

– Lisäksi aion olla yhteydessä jenkeissä ja muualla maailmassa asuviin ystäviini. Saatan myös ehkä joulupäivänä piipahtaa ystäväpariskunnan luona syömässä blinejä.

Seuraa pitää myös lainaksi Helsingin tilapäisasuntoon saatu radio.

– Kuuntelen paljon radiota. Se on minulle tärkeä seuralainen joulunakin. Itken ja nauran ohjelmia kuunnellessani.

Eikä joulua ilman musiikkia. Mattilalla piti olla Turussa kaksi joulukonserttia yhdessä pianisti Iiro Rantalan kanssa.

– Konserttien peruuntuminen oli henkisesti isku palleaan. Purin pettymyksen siihen, että ostin kukkia, kaksi joulutähteä ja hyasintin, jonka jo onnistuin tappamaankin. Annoin sille varmaan liikaa hellyyttä.

Kukat korvaavat joulukuusen. Joululahjoiksi riittävät korona-ajan kontaktit suomalaisiin – ja Twitter-ystäviin.

– Joululahjoja ovat minulle jo pitkään olleet ihmisten soitot ja viestit. On iso juttu, että joku ajattelee minua.

Vaikka joulun livekonsertit peruuntuivat, kuullaan Mattilaa ja Rantalaa aatonaattona radiossa Yle Suomen taajuudella.

– On niin ihanaa, kun tällaisena aikana saa laulaa joululauluja. Iiron kanssa on kiva tehdä töitä, siitä innostuu ja inspiroituu tämmöinen yksinäinen laulaja, joka kaipaa yleisöään ja sitä, että pääsisi laulamaan.

Mattila ei paljasta ohjelmistoa, paitsi sen verran, että viimeiseen tuttuun joululauluun toivotaan kuulijoidenkin kotona yhtyvän.

Mattilan suosikkijoulualbumi on Michael Boltonin This Is the Time: The Christmas Album, mutta lähinnä sydäntä ovat perinteiset suomalaiset joululaulut.

– Ne ovat omassa luokassaan. Tykkään erityisesti joululauluista lapsikuorojen laulamana. Jussi Björlingin O Helga Natt -tulkinnan aion myös taas itkeä läpi.

Mattila oli keväällä Lontoossa harjoittelemassa oopperaesitystä, joka ei koskaan koronan takia tullut ensi-iltaan. Hän jäi kahden matkalaukkunsa kanssa jumiin Eurooppaan eikä ole käynyt kotonaan Floridassa kymmeneen kuukauteen.

Syksyllä Mattila pääsi työn touhuun Kansallisoopperan Covid fan tutte -esityksissä.­

Pääosan ajasta Mattila on ollut Suomessa: ensin Turussa, sitten Helsingissä. Loppukesästä Mattila esiintyi kansallisoopperan Covid fan tutte -produktiossa, ja kun koronarajoituksia syksyllä lievennettiin, hän kävi esiintymismatkoilla Kroatiassa ja Espanjassa.

Nyt kalenteri on taas tyhjä ensi kesään asti. Floridaan Mattila suunnittelee palaavansa tammikuun puolivälissä – jos korona suo.

– En jaksa töiden puutetta etukäteen murehtia. Minulle on tärkeää, että pääsen tammikuussa pitkästä aikaa kotiin. Se on ehkä isoin joululahja tänä vuonna.