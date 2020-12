Tältä Katariina Souri näytti 14-vuotiaana – silmälasit ja ”ruipelo olemus” vaivasivat Playboy-kaunotarta

Katariina Souri muistelee Instagramissa aikaa ennen Playboy-tähteyttä.

Jo useamman vuosikymmenen ajan julkisuudessa ollut Katariina Souri, 52, julkaisi viikonloppuna Instagramissa kuvan ajalta, jolloin hän ei vielä ollut tähti.

Kuvassa teini-ikäinen Souri poseeraa silmälasipäisenä leveästi hymyillen. Käsissään hän pitelee kimaltelevaa punaista keilapalloa. Kuvatekstissä Souri paljastaa, että keilailu oli hänelle hyvin rakas laji, jonka suomenmestaruuden hän voitti teini-ikäisenä.

– Minä olin Suomen mestari keilailussa, kun olin 15-vuotias. Tässä olen ehkä 14. Minä vain rakastin tuota kimaltelevaa punaista palloa, Souri kirjoittaa kuvatekstissä.

Kommenteissa ihastellaan Sourin kuvaa ja hänen vekkulia virnistystään.

– Nää on mahtavia. ei tuossa vielä neito tiennyt millaisen uran tekee vai tiesikö??? eräs kommentoija kyselee.

Souri on vastannut seuraajalleen ja myöntää, että kuvan oton hetkellä hän oli vielä autuaan tietämätön siitä, mitä tulevaisuus toisi hänelle tullessaan. Sen sijaan häntä vaivasivat hänen suuret silmälasinsa ja vartalonsa.

– Ei tiennyt mitään. Murehti vain silmälasejaan ja ruipeloa olemustaan. Ja keilasi tunnista toiseen, Souri toteaa kommentissaan.

Nykyään Souri tunnetaan taiteilijana ja kirjailijana, mutta julkisuuteen hän singahti joulukuun 1988 Playboyn kuukauden Playmatena. 19-vuotiaasta Sourista tuli tuolloin yhdessä yössä yksi Suomen seuratuimmista kaunottarista ja hänen elämänsä muuttui totaalisesti.

– Kyllä se muutti aivan kaiken ja koko elämäni suunnan. Siitä eteen päin elämä kulki sen mukaan, mitä julkisuutta se toi ja mitä mahdollisuuksia se avasi. Se on asia, joka on vaikuttanut uraani enemmän kuin mikään muu ja vaikuttaa vieläkin, Souri muisteli IS:lle maaliskuussa.

Souri kokeili Playboy-kuviensa jälkeen siipiään musiikkimaailmassa, mutta päätyi pian käsikirjoittamaan kotimaisia tv-sarjoja ja elokuvia. Hän toimi käsikirjoittajana muun muassa Samppanjaa ja vaahtokarkkeja -sarjassa sekä Vares-elokuvassa. Vuonna 1999 Souri julkaisi esikoisteoksensa Minä ja Morrison, josta tehtiin myös elokuva.

Souri kertoi aiemmin IS:lle, että Playboyn jälkeen hän joutui aluksi kamppailemaan, jotta hänet otettiin tosissaan.

– Kun kirjoitin esikoisromaanini, niin se oli todella iso shokki monille. Että eihän Playmate voi kirjoittaa romaania. Romaanikirjallisuuden ajateltiin olevan jotain niin pyhää, että täytyy olla yliopistokoulutus tai jotain muuta, jotta olet uskottava, hän sanoi.

Katariina Souri tunnettiin aiemmin Kata Kärkkäisenä. Kuvassa Kärkkäinen vuonna 1989.­

31 vuotta ensimmäisen Playboy-poseerauksensa jälkeen Souri palasi kuuluisan lehden sivuille. Hän paljasti maaliskuussa, että sai lehdeltä yllättävän yhteydenoton, jonka seurauksena hän päätyi poseeraamaan sille toistamiseen.

– Kyseessä on Playmate revisited -teemaan kuuluva juttu, jossa haastatellaan ja päivitetään aiemmin lehdessä olleen Playmaten kuulumiset. Luulen, että minut valittiin sen takia, että he halusivat henkilön, jolla on ollut hieman erikoisempi elämä, Souri pohtii IS:lle.

– Mietin, että mikäs siinä ja päätin antaa haastattelun. Oli todella kiva päästä haastateltavaksi, kun on nähnyt lehden kehittymistä entistä parempaan suuntaan.