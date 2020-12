Katie Holmes virallisti viimein uuden suhteensa – liki kymmenen vuotta nuorempi poikaystävä hehkuttaa näyttelijärakastaan somessa

Suhde ei tule yllätyksenä, sillä näyttelijä Katie Holmes ja Emilio Vitolo ovat kuherrelleet syksyn aikana julkisesti.

Hollywood-tähti Katie Holmes ja Emilio Vitolo Jr. ovat virallistaneet suhteensa Instagramissa. Kuuluisassa ravintolassa työskentelevä keittiömestari Vitolo, 33, jakoi näyttelijän 42-vuotissyntymäpäivän kunniaksi romanttisen yhteiskuvan.

– Maailman upein, kiltein ja kaunein ihminen. Näkemisesi saa minut aina hymyilemään. Hyvää syntymäpäivää! Rakastan sinua! Vitolo hehkutti päivityksessään perjantaina.

Myöhemmin Holmes jakoi päivityksen Instagramin Stories-osiossa. Pari ei ole aiemmin vahvistanut suhdettaan.

Parin suhde paljastui alun perin syyskuussa, kun Holmes nähtiin uuden rakkaansa kanssa käsi kädessä New Yorkin kaduilla. Pari suuteli kaupungin keskuspuistossa, ja kuvat parin hellästä hetkestä levisivät kansainvälisessä mediassa nopeasti.

Peoplen mukaan tuore pariskunta on täysin hullaantunut toisistaan, vaikka he ovat olleet yhdessä vasta hetken.

– Emilio on todella hurmaava, flirttaileva ja on helppoa nähdä, miksi Katie lankesi häneen. Hän vaikuttaa olevan todella kiinnostunut hänestä. Hän tekstailee Emiliolle kaiket päivät ja hän rakastaa sitä, lähde kommentoi Peoplelle syyskuussa.

Kaksikko ei ole peitellyt hellyydenosoituksiaan.­

Holmesin uusi miesystävä on kuuluisan New Yorkissa sijaitsevan Emilio Ballato -ravintolan kokki. Vitolon isän, Emilio Vitalo Sr. perustama ravintola tunnetaan julkkisten suosimana illallispaikkana.

Daily Mail kertoi aiemmin, että parin suhteen alkaessa Vitolo oli vielä yhdessä kihlattunsa kanssa. Brittilehden mukaan kokki jätti tyttöystävänsä tylysti tekstiviestillä pian sen jälkeen, kun suutelukuvat hänestä ja Holmesista tulivat julki.

Holmes erosi vuosi sitten näyttelijä Jamie Foxxista useamman vuoden kestäneen suhteen jälkeen.

Tuhoisa avioliitto

Katie Holmes tunnetaan paitsi näyttelijänurastaan, myös avioliitostaan Tom Cruisen kanssa. Parin suhde keräsi laajaa huomiota vuosien ajan, kunnes liitto päättyi yllättäen eroon vuonna 2012. Heillä on yhteinen tytär, 14-vuotias Suri.

Katie Holmes nousi tunnetuksi teinidraama Dawson’s Creekistä. Tuolloin Holmesista uumoiltiin isoa menestystä. Avioliitto Tom Cruisen kanssa muutti uran suuntaa.­

Vuonna 2005 Holmes nappasi Bruce Waynen tyttöystävän roolin elokuvassa Batman Begins. Huomiota niittänyt roolisuoritus kiidätti Holmesin kovaa vauhtia yhdeksi Hollywoodin kirkkaimmista tähdistä.

Holmesin uran kannalta suhde Cruisen kanssa oli kuitenkin tuhoisa. Batman Begins -elokuvan tuottaneen Warner Brosin raportoitiin vuonna 2005 olevan tyytymätön Holmesin ja Cruisen suhteen keräämään mediahuomioon.

Pari oli julkistanut suhteensa samoihin aikoihin, kun Holmesin Batman Begins -elokuva oli saanut ensi-iltansa. Lähteiden mukaan Warner Bros koki suhteen vievän huomiota pois juuri julkaistusta elokuvasta.

Holmes ei enää näytellyt elokuvan jatko-osassa ja piti taukoa näyttelemisestä. Nykyään hänet nähdään harvemmin julkisuudessa.

Holmessa siirtyi vuonna 2016 uudelle urapolulle, kun hän ohjasi ensimmäisen elokuvansa All We Had.