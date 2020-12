Barack Obaman Malia-tyttären poikaystävä muutti perheen luo – ex-presidentti huomasi pian hämmästyttävän muutoksen kauppalaskuissaan

Yhdysvaltojen entinen presidentti on viettänyt koronapandemian aikana runsaasti aikaa sekä Malia-tyttärensä että tämän poikaystävän kanssa.

Barack Obaman mukaan hänen Malia-tyttärensä brittipoikaystävä on mukava tyyppi.­

Yhdysvaltojen entinen presidentti Barack Obama on viime viikkoina valottanut elämäänsä harvinaisella tavalla. Obama on kertonut elämästään ennen Valkoista taloa ja presidenttikautensa aikaan Luvattu maa-elämäkerrassaan sekä puhunut arjestaan lukuisissa haastatteluissa.

Viime viikolla Obama kertoi perheensä elämästä koronapandemian aikana Bill Simmonsin podcastissa.

E Onlinen mukaan Obama paljasti nauttineensa korona-aikana erityisesti siitä, että hän pääsi viettämään poikkeuksellisen paljon aikaa tyttäriensä Sashan, 19, ja Malian, 22, kanssa.

– Se on siunaus, sillä kaikki se teiniaika alkaa olla nyt poissa ja he ovat palanneet takaisin, rakastavat sinua jälleen ja haluavat viettää aikaa kanssasi, Obama selittää podcastissa.

Obaman mukaan hänen tyttärensä ovat hyvin hauskoja. Perhe vietti koronapandemian alussa paljon aikaa pelaten, askarrellen ja toistensa kanssa rupatellen. Heidän kanssaan asui myös Malian poikaystävä Rory Farquharson, sillä tämä jäi pandemian vuoksi jumiin Yhdysvaltoihin.

– Hän on brittiläinen, ihastuttava nuori mies. Ja hän jäi tavallaan jumiin, koska siinä oli asioita viisumin kanssa ja hänellä oli valmiina työpaikka, joten otimme hänet luoksemme. Minä en halunnut pitää hänestä, mutta hän on hyvä tyyppi, Obama myönsi podcastissa.

Obama huomasi pian, että Farquharsonin muutolla perheen luo oli selkeä vaikutus heidän kauppalaskuihinsa. Obama kertoi Bill Simmonsille, että nuoren miehen saapuminen taloon aiheutti hänelle kahden tytön isänä pienimuotoisen yllätyksen, sillä parikymppinen Farquharson nimittäin syö hänen mukaansa käsittämättömän paljon.

– Tämä ei ole sinulle yllätys Bill, sillä sinulla on poika, mutta nuorten miesten syöminen... On outoa katsoa heidän kuluttavan ruokaa. Minun ruokakauppalaskuni kohosi 30 prosenttia, Obama selosti.

Rory Farquharson ja Malia Obama kuvattuna Lontoossa kesällä 2018.­

Malia Obama ja Rory Farquharson tapasivat Harvardin huippuyliopistossa, jossa he molemmat opiskelevat. Pari tutustui syksyllä 2017, kun Malia aloitti opintonsa koulussa. Lehtitietojen mukaan Farquharson tunnetaan koulun huippuoppilaana, joka on hyvin suosittu muiden opiskelijoiden keskuudessa.

Farquharson on pelannut aiemmin rugbya ja hän on lähtöisin varakkaasta perheestä. Hänen isänsä toimii sijoitusalalla ja perhe asuu Britanniassa noin 1,8 miljoonan euron hulppeassa kodissa.

Rakastuneet Malia Obama ja Farquharson on ikuistettu useaan otteeseen yhteiskuviin muun muassa New Yorkissa. Pari on kuitenkin pyrkinyt pitämään suhteensa visusti poissa julkisuudesta.