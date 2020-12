Poptähti Ariana Grande esittelee Instagramissa muhkeaa timanttisormusta – suhde kiinteistönvälittäjärakkaan kanssa edennyt pikavauhtia

Poptähti Ariana Granden vasenta nimetöntä koristaa muhkea timanttisormus.

Poptähti Ariana Grande, 27, julkaisi Instagramissaan kuvia poikaystävästään Dalton Gomezista ja säihkyvästä timanttisormuksesta, joka on ilmestynyt hänen vasempaan nimettömäänsä. TMZ ja muut amerikkalaismediat uutisoivat, että Grande on mitä ilmeisimmin kihlautunut kiinteistönvälittäjänä tunnetun Gomezin kanssa.

– Ikuisesti ja kauemminkin, Grande kirjoittaa sormuskuvan yhteydessä.

Voit selata kuvia painamalla kuvan oikealla puolella olevasta nuolesta:

Grande ja Gomez ovat amerikkalaismedioiden tietojen mukaan seurustelleet helmikuusta lähtien. Suhde on edennyt vauhdilla.

Poptähti on julistanut rakkauttaan Gomezille myös kappaleissaan ja julkisuudessa on epäilty, että kappale Positions kertoisi Dalton Gomezista. Kappaleessa Grande laulaa kuinka hänen uusi rakkaansa on ”taivaan lahja” ja kuinka heidän rakkautensa on ”ikuinen”.

Gomez on nähty myös Granden Stuck With U -kappaleen musiikkivideolla.

Ariana Grande on aiemmin ollut kihloissa näyttelijä Pete Davidsonin kanssa. Parin pikaromanssia seurattiin tiiviisti lehdissä vuonna 2018. Viiden kuukauden kihlauksen jälkeen pari kuitenkin ilmoitti suhteensa tulleen tiensä päähän.