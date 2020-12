Aftonbladet: Roxette-rumpali Pelle Alsing, 60, on kuollut

Asian vahvistaa lehdelle Per Gesslen manageri Marie Dimberg.

Roxetten rumpali Pelle Alsing on kuollut 60-vuotiaana, kertoo Aftonbladet. Asian vahvistaa lehdelle Roxetten perustajajäsenen Per Gesslen manageri Marie Dimberg.

Alsing aloitti uransa 1980-luvun alussa. Hän soitti rumpuja eri ruotsalaisyhtyeiden levyillä ja livekokoonpanoissa. Vuonna 1986 hän liittyi Roxetteen ja soitti yhtyeessä rumpuja sen lopettamiseen saakka.

Hän työskenteli uransa aikana monien Ruotsin eturivin artistien kanssa, kuten Niklas Strömstedtin, Py Bäckman, Ulf Lundell ja Lisa Nilssonin.

Reilu vuosi sitten Roxetten laulaja ja perustajajäsen Marie Fredriksson, 61, kuoli pitkän sairauden uuvuttamana. Fredrikssonilla diagnosoitiin vuonna 2002 aivosyöpä, jonka myötä yhtye vetäytyi tauolle useiksi vuosiksi.

Marie Fredriksson ja Per Gessle perustivat Roxetten vuonna 1986.­

Vuonna 2009 Roxette palasi keikkalavoille. Se joutui kuitenkin perumaan kiertueensa vuonna 2016, kun Fredrikssonin terveys ei enää sallinut keikkailua.

Fredriksson perusti pop rock -duo Roxetten vuonna 1986 yhdessä ystävänsä Per Gesslen kanssa. Yhtye nousi maailmanmaineeseen 1990-luvun alussa, kun sen kappale It Must Have Been Love pääsi osaksi Pretty Woman -elokuvan soundtrackia.

Single nousi listaykköseksi ympäri maailman ja myi Yhdysvalloissa triplaplatinaa. Tämän jälkeen yhtye teki useita hittikappaleita, jotka ovat edelleen aktiivisessa radiosoitossa.