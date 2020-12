Laulajatähti Shania Twain lähetti Brad Pittille ilkikurisen synttäritervehdyksen Instagramissa – fanit riemastuivat

Shania Twain onnittelee Brad Pittiä Instagramissa syntymäpäivän johdosta.

Hollywood-tähti Brad Pitt täytti perjantaina 57 vuotta. Monet fanit ovat innostuneet listaamaan sosiaalisessa mediassa suosikkejaan Pittin monista rooleista. Osa faneista on myös leikkisästi listannut elokuvia, joissa Pitt on ollut heidän mielestään kaikkein komein.

Myös laulajatähti Shania Twain on onnitellut Hollywood-tähteä omassa Instagramissaan pilke silmäkulmassa kirjoitetulla viestillä. Kanadalaislaulaja muistetaan etenkin vuonna 1997 julkaistusta That Don’t Impress Me Much -jättihitistä, jonka sanoituksissa myös Pittin nimi vilahtaa.

Twain nimittäin laulaa kappaleessa kuinka komea ulkomuoto ei tee häneen vaikutusta ja käyttää Brad Pittiä esimerkkinä. Kappaleen sanat kuuluvat vapaasti suomennettuna näin:

– Olet siis Brad Pitt. Se ei tee minuun vaikutusta, Twain laulaa biisissä.

Katso Twainin That Don’t Impress Me Much -kappaleen musiikkivideo alta:

Laulajatähti viittaakin kappaleen sanoituksiin Pittille osoittamassaan synttäritervehdyksessä ja vitsailee, että synttäripäivänä Pitt todellakin tekee häneen vaikutuksen.

– Paljon onnea Brad Pittille, teen tänään poikkeuksen, Twain vitsailee Twitterissä.

Twainin fanit ovat riemastuneet tähden viestistä.

– Mahtava kuittaus, Shania, Twitterissä nauretaan.

– Eli oletko muuttanut mielesi 23 vuodessa? fanit kyselevät.

– Brad on noussut siis suosioosi vuosien saatossa

Twain on aiemmin kertonut julkisuudessa halunneensa käyttää Brad Pittia esimerkkinä That Don’t Impress Me Much -kappaleessa Billboard-lehden haastattelussa.

Brad Pitt täytti 57 vuotta.­

Twain kertoi tehneensä kappaleen vuonna 1997, kun Pittistä salaa räpsityt alastonkuvat julkaistiin Playgirl-lehdessä. Twain sanoo

– Minulla oli kaveri kylässä ennen joulua ja leivoimme. Olin kirjoittamassa biisejä albumille ja silloin oli juttua Pittin nakukuvista. Mietin tuolloin, etten tiedä miksi asiasta nostetaan niin iso haloo, Twain sanoi.

Laulaja täsmensi Billboardin haastattelussa, ettei halunnut irvailla Pittin alastonkuville, vaan pikemminkin sille, että kuvista leimahti skandaali.

– Näemme alastomia ihmisiä päivittäin. En halunnut kiusata Brad Pittiä. Olisin voinnut nimetä kappaleessa kenet tahansa upean miehen, Twain kuittasi.