Niina Kuhta paljastaa yrityksensä rajut tappiot: myynti tippui 100 000 euroa – ”Nyt tehdään isoa tuhoa”

Niinatar-liikkeen omistaja Niina Kuhta kertoo, että kulunut vuosi on koetellut yritystä rankalla kädellä.

Runeberginkadulla Helsingissä sijaitseva hää- ja juhlapukujen erikoisliike Niinatar on ollut Niina Kuhdan silmäterä jo yli 15 vuotta. Nyt koronapandemia on koetellut yritystä enemmän kuin mikään aiemmin.

Kuhta paljastaa, että pelkästään loka- ja marraskuussa yritys menetti myynneistään 100 000 euroa viime vuoteen verrattuna. Myyntiin ovat vaikuttaneet ensi kesän lisäksi itsenäisyyspäiväjuhlien ja Linnan juhlien peruuntuminen sekä muun muassa vanhojen tanssien ja uudenvuoden juhlien epävarmat toteutumiset.

– Nyt tehdään isoa tuhoa. Nämä ovat juuri ne meille kriittisimmät kuukaudet. Nyt pitäisi myydä kovaa vauhtia ensi kesän pukuja. Se vähän huolettaa.

Vain lauantaisin työskenteleville niin sanotuille ekstramyyjille Kuhta ei ole voinut enää töitä tarjota, mutta vakiohenkilökuntaan kuuluvia ei ole tarvinnut irtisanoa tai lomauttaa. Osasyy siihen on se, että Kuhta ja hänen kuusihenkinen vakiohenkilökuntansa piti lomansa pois alta jo keväällä.

– Onneksi tein keväällä sen päätöksen, että lomat pidetään nyt. Sen ansiosta pystyimme tekemään kesällä pitkiä päiviä ja saimme paikattua järkyttävän huonoa kevättä ihan mukavasti.

Kuhdan mukaan pelastuksena on se, että Niinattarella on huima määrä pukuja, joita myydä. Tällä hetkellä varastossa on reilusti yli tuhat pukua.

– Meillä on niin iso varasto, että vaikka emme ostaisi yhtäkään pukua enää, niin pystymme palvelemaan asiakkaita hyvin.

Kuhta ei ole miettinyt vakavasti varasuunnitelmia yrityksen varalle. Hänellä on kova luotto siihen, että Niinatar selviää koronapandemian kourista, vaikka tilanne näyttääkin vielä toistaiseksi huolestuttavalta.

– Näen paremman tulevaisuuden. Ei tätä voi ikuisesti kestää. Uskon, että lopulta me toivumme tästäkin.