Koronaan sairastunut Ellen DeGeneres avautuu tuskallisesta taudista – yksi kiusallinen oire tuli täysin puskista

Tv-persoona Ellen DeGeneres kiittelee kanssaeläjiään myötätunnosta. Hän kertoo jo voivansa paremmin.

Vuoden mittaan kohuotsikoissa viihtynyt tv-juontaja Ellen DeGeneres, 62, kertoi joulukuun alussa sairastuneensa koronavirukseen. Hän kertoi asian Twitter-tilillään.

Nyt DeGeneres kertoo tuoreella Twitter-videolla, kuinka koronaviruksen taudinkuva pääsi yllättämään hänet.

– Hei kaikki, haluan kiittää teitä kaikkia parane pian -toivotuksistanne. Arvostan niitä todella paljon, DeGeneres sanoo videolla ja toteaa perään voivansa jo erittäin hyvin.

– Mutta yksi asia, jota meille ei kerrota on, että siitä (koronasta) saa järkyttävän selkäkivun. En tiennyt, että se on yksi oireista, hän toteaa.

DeGeneres kertoo puhuneensa aiheesta muiden koronan sairastaneiden kanssa, jotka ovat huomanneet samoja selkäoireita.

– Pahoja selkäkipuja. Kuka olisi arvannut, DeGeneres päivittelee.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan uuden koronaviruksen tyypillisimpiä oireita ovat päänsärky, haju- tai makuaistin häiriöt, nuha, yskä, hengenahdistus, voimattomuus, kurkkukipu, kuume, pahoinvointi ja ripuli. Oirelistassa mainitaan myös lihaskivut, mutta nimenomaan selkään keskittynyttä kipua listauksessa ei ole.

THL painottaa, että taudinkuva voi vaihdella lähes oireettomasta taudista vakavaan tautiin ja oireet voivat vaihdella taudin edetessä. Monella vakavampia oireita saaneella on lisäksi ollut jokin perussairaus.

Uusi koronavirus aiheuttaa äkillisen hengitystieinfektion, mutta pelkkien oireiden perusteella ei voi päätellä, onko tulehduksen aiheuttaja koronavirus vai jokin muu virus tai bakteeri, kertoo THL.

Portia de Rossi ja Ellen DeGeneres ovat pitäneet yhtä jo vuodesta 2008.­

Ellen DeGeneres tunnetaan nimikko-ohjelmastaan, Ellen DeGeneres Show’sta, jossa on tyypillisesti paikalla monipäinen liveyleisö ja useita vieraita. Nyt ohjelman tuotantoyhtiö on ilmoittanut, että ohjelman teko on toistaiseksi jäissä. Näillä näkymin kuvaukset jatkuvat taas tammikuussa.

DeGeneresin talk show on pyörinyt televisioissa vuodesta 2003 saakka ja on sittemmin voittanut useita palkintoja.

DeGeneres on työskennellyt myös stand up -koomikkona ja näyttelijänä. Hän on lisäksi tuomaroinut American Idol -laulukilpailua. Juontaja on naimisissa näyttelijä Portia de Rossin kanssa.

DeGeneres on joutunut kuluneen vuoden aikana keskiöön kohussa, jonka mukaan hän on kohdellut työntekijöitään toistuvasti kaltoin.

Talk show -juontajan maine alkoi murenemaan viime keväänä niihin aikoihin, kun ohjelma jäi koronapandemian takia tauolle. Syytösten ketjun aloitti koomikko Kevin T. Porter, joka nimesi DeGeneresin Twitterissä ”yhdeksi maailman ilkeimmistä ihmisistä”.