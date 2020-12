Disney-tähtenä uransa aloittanut Christina Aguilera täytti 40 vuotta – näin popikoni on muuttunut vuosien varrella

Christina Aguilera julkaisi pyöreiden kunniaksi videon, jossa hän keimailee ihonmyötäisessä kokovartaloasussa.

Maailman menestyneimpiin poptähtiin lukeutuva Christina Aguilera vietti perjantaina 40-vuotissyntymäpäiväänsä.

Syntymäpäivänsä kunniaksi Aguilera julkaisi Instagramissa videon, jossa hän kävelee käytävää pitkin itsevarmasti ihonmyötäisessä asussa.

– 40, täältä tullaan, Aguilera kuittasi videon yhteydessä.

Toisessa päivityksessään hän pohti iän karttumista.

– Vanhenemiseen liittyy aina sosiaalista häpeää, mutta olen hyväksynyt sen. Niinhän sitä sanotaan, että elämän parhaita vuosia eletään nelikymppisenä. Et enää piittaa kaikesta p*skasta, Aguilera saneli.

– Ajatukset selkeytyvät ja elämä saa uuden tarkoituksen. Uskon vahvasti, että paras on vielä edessä – ja olen valmis siihen!

Kuvia vuosien varrelta

2000-luvun alussa valtavaan suosioon ponnahtanut Aguilera on voittanut urallaan muun muassa kuusi Grammya ja myynyt maailmanlaajuisesti yli 43 miljoonaa levyä.

Kuvassa laulaja 20-vuotiaana. Tunnistaisitko?­

Laulaja tunnetaan poikkeuksellisesta äänestään. Rolling Stone -lehti on valinnut yhdeksi erääksi maailman parhaista laulajista. Aguilera tunnetaan muun muassa hiteistään Genie in a Bottle, Fighter ja Ain’t No Other Man.

Laulaja aloitti uransa lapsitähtenä. Kahdeksanvuotiaana hän esiintyi Star Search -ohjelmassa sijoittuen toiseksi. 12-vuotiaana hänet nähtiin The Mickey Mouse Club -ohjelmassa, jossa esiintyi myös muita kuuluisuuksia, kuten Britney Spears ja Justin Timberlake.

Aguilera näytteli ja lauloi Disneyn Mickey Mouse Club -tv-sarjassa 1990-luvun puolivälissä. Kuvassa Aguileran lisäksi Nikki DeLoach, Justin Timberlake, Britney Spears, Ryan Gosling, T.J. Fantini ja Tate Lynche.­

Vuonna 1998 hän levytti Reflection-kappaleen Disneyn Mulan-animaatioelokuvan soundtrackille.

2002.­

Nykyään Aguilera on paitsi laulaja, myös kahden pienen lapsen äiti. Hän julkaisi viimeisimmän albuminsa kaksi vuotta sitten.

2008.­

Laulajan tyyli on muuttunut vuosien varrella. Kuva vuodelta 2013.­

2016.­