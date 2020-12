Kat von D sai tarpeekseen vanhoista tatuoinneistaan ja värjäsi kätensä mustaksi – katso kuva lopputuloksesta

Julkkistatuoija Kat von D peitti tatuointinsa radikaalilla tavalla.

Tatuointitaiteilija Kat von D kertoo Instagramissaan peittäneensä suurimman osan toista käsivarttaan koristaneista tatuoinneista. Julkkistatuoija päätyi tekemään radikaalin ratkaisun vanhojen tatuointiensa peittämisessä, sillä hänen käsivartensa ja osa kämmenselkää on tatuoitu nyt mustaksi.

38-vuotias von D kirjoittaa Instagramissaan olevansa onnellinen, että menneisyydestä muistuttavat kuvat on nyt saatu piiloon.

– Tuntuu niin hyvältä peittää viimeinkin iso osa tatuoinneista, jotka otin silloin, kun join. Ne tatuoinnit eivät merkinneet minulle mitään ja muistuttivat synkistä ajoistani, hän kuvailee.

Julkkistatuoija on puhunut julkisuudessa avoimesti alkoholiongelmastaan ja siitä, kuinka hän on ollut nyt raittiina yli 10 vuoden ajan. Von D säästi vanhoista käsivartensa tatuoinneista ainoastaan isänsä muotokuvan.

– Käsivarteni näyttää nyt niin siistiltä ja puhtaalta. Isäni muotokuva erottuu entistä paremmin, hän iloitsee.

Kat von D, oikealta nimeltään Katherine von Drachenberg, on kertonut antaneensa ennen ystäviensä tatuoida käsivarsiaan viinanhuuruisten bileiltojen päätteeksi. Hän on myös tatuoinut entisten miesystäviensä nimiä ja muotokuvia ihoonsa.

Hänellä oli käsivarressaan tatuoituna muun muassa drinkkilasi, pääkallo, teksti ”hermano” (espanjaksi ”veli”) ja ruusuja.

Kat von D kuvattuna 2018, jolloin hän oli viimeisillään raskaana ja käsivarret olivat vielä vanhojen kuvien täyttämät.­

Muun muassa nämä tatuoinnit Kat von D peitti mustalla tatuointimusteella. HIM-yhtyeen Heartagram-logo sai jäädä.­

Kat von D on aiemmin kertonut somessa poistattaneensa vanhoja tatuointejaan laserilla. Käsivartensa tatuointeja hän on kuitenkin peittänyt black out -tatuoinneilla, eli koko raajan peittävillä mustilla tatuoinneilla. Viime vuonna hän tatuoi oikean kätensä lähes kauttaaltaan mustaksi. Nyt vuorossa oli vasen käsi.

Von D kirjoittaa Instagramissaan tietävänsä, että käsivarren peittävä ja kokonaan musta tatuointi ei ole kaikkien mieleen.

– Ennen kuin kritisoitte tatuointiani, niin muistakaa, että kaikki eivät tykkää samoista asioista. Olen tehnyt tatuointeja yli 20 vuoden ajan ja nähnyt monia tatuointeja, joita en ikinä ottaisi. Silti sellaiset tatuoinnit voivat tuottaa iloa jollekin toiselle, sillä niillä on jokin merkitys, hän huomauttaa.