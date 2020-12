Toni Niemisen suhdepaljastus: löysi uuden rakkaan!

Entisen mäkikotkaan vuoteen on mahtunut myllerryksiä ja kaksi eroa. Nyt hän on kääntänyt uuden sivun elämässään.

Toni Nieminen on rakentanut uutta arkeaan pääkaupunkiseudulla.­

Värikkäistä elämänkäänteistään tunnettu ex-mäkikotka Toni Nieminen, 45, aloitti syksyllä täysin puhtaalta pöydältä. Hän muutti Helsinkiin ja sai uuden työpaikan.

Syytä on hymyyn, sillä pääkaupunkiseudulta on löytynyt rinnalle myös uusi rakas.

– Suhde on vielä tuore. Rauhassa edetään ja katsotaan, mitä tuleva tuo tullessaan, Nieminen kertoo IS:lle onnellisena.

– Kaikki on oikein hyvin, hän summaa.

Vielä marraskuussa Nieminen vakuutti viihtyvänsä sinkkuna.

– Nyt on hyvä itsetutkistelun paikka. Siis hyvä hetki pysähtyä perkaamaan kaikkea sitä, mistä on itse tullut ja mitä tehnyt – ja ennen kaikkea sitä, mihin sitä on menossa. Tässä vaiheessa haluan antaa aikaa nimenomaan itselleni ja lapsilleni. Näen tämän tilanteen uudeksi alukseni, mäkikotka linjasi IS:lle.

Niemisen uudesta suhteesta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.

Niemisen vuosi vaihtuu iloisissa merkeissä.­

Parhaillaan Nieminen valmistautuu jouluun, jonka hän sanoo viettävänsä vanhempien lastensa Kertun ja Maijan kanssa. Hänen nuorimmaiset Topias ja Elsa ovat olleet hänen luonaan tällä viikolla, mutta viettävät joulun äitinsä kanssa Oulussa.

– Syödään hyvin ja vietetään laatuaikaa yhdessä. Eiköhän siinä ole riittävästi joulua, Nieminen kuvaa.

Myllerrysten vuosi

Niemisen vuoteen on mahtunut kaksi eroa. Ensin alkuvuodesta kiville karahti avioliitto Heidi-vaimon, sitten toukokuun puolivälissä parisuhde Ansku-rakkaan kanssa.

Niemisen elämäntilanteesta tekivät haastavan myös muut seikat. Viime vuodet asuntokauppiaana työskennellyt Nieminen asui Oulussa Anskun asunnossa, ja eron jälkeen hän jäi hetkeksi asunnottomaksi. Kunnes katto löytyi pään päälle ystävien luota Vihdistä, jossa hän myös työskenteli menneen kesän lapsiperheiden suosimassa PuuhaParkissa.

Tällä hetkellä Nieminen työskentelee asuntomyyjänä Helsingissä ja asiat ovat miehen mukaan mallillaan.

– Ei mulla tässä elämässä mitään valittamista ole. Ainahan jotkin asiat risovat ja ottavat kaaliin, mutta isossa kuvassa mies on jälleen täynnä tulta ja tappuraa. Marraskuun pimeyskään ei tee kipeää, Nieminen kuvaili IS:lle marraskuussa.

– Elämäniloni on palannut, mikä on tärkeää, koska toki tähän vuoteen on mahtunut niitä kipeitäkin aikoja – niitä todella raskaitakin. Keväällä olin aika maassa, hän tunnusti.