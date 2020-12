Huhut avioeron ympärillä kiihtyvät: 32 vuotta vanhemman miljonääripuolison syrjähypyt saivat tosi-tv-tähden murtumaan

Erika ja Tom Girardin avioeron jälkipyykki jatkuu edelleen.

Marraskuussa uutisoitiin, että suomalaisillekin tutun Beverly Hillsin täydelliset naiset -ohjelman tähti Erika Girardi, 49, eroaa menestyneestä asianajajamiehestään Tom Girardista, 81.

Huhut ja kohut ovat kuitenkin jatkaneet vellomistaan eron jälkeen, vaikka alunperin ex-pari vakuutti eronneensa hyvissä väleissä.

Nyt People-lehti uutisoi, että heidän sisäpiiritietojensa mukaan Erika, joka tunnetaan myös taiteilijanimellään Erika Jayne, olisi laittanut avioeron vireille saatuaan selville miehensä syrjähypyistä. Parin läheinen ystävä kertoo lehdelle nimettömänä, että Erika ei kyennyt enää jatkamaan liitossa.

– Hän haki avioeroa, koska Tom petti häntä useiden naisten kanssa. Hän on tiennyt asiasta vuosien ajan, mutta halusi yrittää kaikkensa, jotta liitto toimisi, sisäpiiristä väitetään lehdelle.

Erika tähditti Broadway-musikaalia, ennen kuin koronapandemia katkaisi näytökset. Sisäpiirin mukaan Tom ei vaivautunut tulemaan esityksiin.

– Kun hän esiintyi viimeistä viikkoa Broadwaylle, Tom viiletti kylmästi ympäri kaupunkia sen sijaan, että olisi ollut tukemassa Erikaa ja katsomassa esityksiä. Silloin Erika tajusi, että hän ei koskaan tulisi olemaan Tomin elämässä tärkeintä. Se oli käännekohta, lähipiiri paljastaa.

Pettämishuhut eivät ole ainoita huhuja, joita ex-parin avioerosta on liikkunut. Joulukuun alussa uutisoitiin, että Tomin ja Erikan epäillään kavaltaneen suuria summia rahaa ja käyttäneen avioeroaan peitelläkseen asiaa.

People-lehden näkemien asiakirjojen mukaan Tom ja Erika olisivat väitetysti kavaltaneet rahoja, jotka oli tarkoitettu indonesialaisen Lion Airin lentoturmassa kuolleiden omaisille. Lehden mukaan Edelson PC -niminen lakifirma syyttää nyt Erikaa ja Tomia epäillystä kavalluksesta.

– Hänen epäillään kavaltaneen rahoja, jotka oli tarkoitettu turmassa kuolleiden ihmisten orvoiksi jääneille lapsille ja leskille. Tom on käyttänyt rahoja takaamaan hänen ja Erikan hulppean elämäntyylin Beverly Hillsissä, syytteessä sanotaan yhdysvaltalaislehden mukaan.

Lähipiiri kertoo People-lehdelle, että heidän mukaansa Tomin sotkeutuminen epäiltyyn kavallukseen oli syrjähyppyjen ohella viimeinen niitti Erikalle.

Erika Girardi tapasi Tom Girardin työskennellessään tarjoilijana 90-luvun lopussa Los Angelesissa. Erika oli tapaamisen aikaan hieman alle 30-vuotias, Tom puolestaan liki 60-vuotias.

Parin rakkaus roihahti toden teolla vuoden kuluttua ensitapaamisesta, kun Tom pyysi Erikaa treffeille. Naimisiin he menivät vuonna 1999 samassa losangelesilaisessa ravintolassa, jossa he tapasivat.

Tom on niittänyt mainetta yhtenä Los Angelesin tunnetuimpana asianajajana, joka on työskennellyt useissa kuuluisissa oikeuskäsittelyissä ja saanut lukuisia palkintoja työstään. Erika puolestaan on nähty jo vuosia suositussa Beverly Hillsin täydelliset naiset -sarjassa.