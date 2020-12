Kohtuleikkauksesta toipuva Niina Kuhta teki kodistaan upean joulumaailman – juhlaa varjostaa valtava kaipaus omasta lapsesta

Niina Kuhdan koti on tänä vuonna jouluinen satumaailma. Samaan aikaan juhlaan liittyy kuitenkin valtavaa kaipausta ja toteutumaton haave omasta lapsesta.

Itähelsinkiläinen rivitaloasunto näyttää ulkoapäin tavalliselle kodille, mutta jo ulko-ovella odottaa vihje tulevasta: kynnysmatto, jossa lukee kaunokirjaimin hyvää joulua.

Eteisestä pilkistää näkyviin suuri joulukuusi, joka on viimeisen päälle koristeltu. Ruokapöydällä lepäävät näyttävät jouluornamentit ja herkulliset joululeivokset. Seinillä roikkuu jättimäisiä kransseja ja rappusten kaiteeseen on kiedottu kaunista jouluköynnöstä valoineen. Pöydillä komeilee toinen toistaan isompia joulukukkasia.

Näky on kuin amerikkalaisesta jouluelokuvasta. Suomen ensimmäisen Miss Plus Size -voittajan ja yhden maamme tunnetuimman hääpukuliikkeen Niinattaren omistajan Niina Kuhdan, 39, kaksikerroksinen koti on varsinainen joulufanin taivas.

– Jouluna halutaan hyvää kaikille. Se on minulle tärkeää. Rakastan sitä, miten Yhdysvalloissa toivotetaan täydestä sydämestä happy holidays, Kuhta kertoo.

Kuhta on muuttanut asuntoon vasta kaksi kuukautta sitten, mutta tummanpunaisen, valkoisen ja kultaisen sävyihin puettu 130-neliöinen koti on laitettu valmiiksi jouluun kuin siellä olisi asuttu aina. Asunnon yläkerran aulassa tulijaa on vastassa ”pääkuusi”, eli se isoin, komein ja tärkeimmillä koristeilla koristeltu. Kuusia löytyy lisää niin alakerrasta kuin makuuhuoneestakin.

Moni koristeista on valtameren takaa, sillä Kuhta asui nuorena Yhdysvalloissa ja kävi high schoolinsa siellä.

– Asuin 16-vuotiaana yhden kesän Etelä-Dakotassa, josta osa joulukoristeista on. Perheeni oli katolilaisia, ja he siunasivat kaikki koristeeni. Silloin ei osannut antaa tällaiselle arvoa, mutta nyt ne ovat rakkaimpia asioita, joita omistan, Kuhta sanoo.

Rakkaus Yhdysvaltoihin on säilynyt vahvana, sillä Kuhdalla on loma-asunnot Kaliforniassa ja Honolulussa.

– Isot koristekranssit lähetin aikanaan Honolulusta Suomeen, vaikka niille tuli älytön hinta postikuluineen. Kuusen latvassa oleva enkeli on rakkain joulukoristeeni. Se löytyi, kun lähdin avioeroni jälkeen ottamaan happea Kanadaan. Kannoin sen sylissäni koko lentomatkan Suomeen.

Kuhta hymyilee kameralle joulukranssiensa vieressä, kun ovikello soi. Postin työntekijä kantaa sisälle valtavan nettikaupasta tilatun pahvilaatikon. Sen sisältä paljastuu joulupalloja ja kolme isoa tonttua, jotka asetellaan rappusille muiden joukkoon.

– Nämä tontut eivät maksaneet kuin kympin kappale. Olen sellainen tarjoushaukka. Jouluasioiden metsästäminen alennuksesta on ihan lempipuuhaani. Olen joskus vielä aattonakin juossut kaupoissa, Kuhta kertoo.

Tarjouksista huolimatta vuosikymmenten ajan kerättyjen jouluesineiden arvo on yhteen laskettuna varmasti useita tuhansia.

– Toisaalta, joku lähtee etelänmatkalle, ja minä keräilen joulujuttuja. Se on minulle rakas harrastus.

Ajatus joulun ihmemaan rakentamisesta tuli jo hyvissä ajoin syksyllä, kun Kuhta mietti kulunutta vuotta. On ollut koronapandemia, murhetta ja huolta. Ideaa siivitti sekin, että Kuhdan kaksi edellistä joulua eivät menneet aivan putkeen. Viime vuonna hän ei koristellut juuri ollenkaan, kuusiakin oli neljän sijaan vain yksi.

Niinpä hän päätti, että tänä vuonna joulu alkaa aikaisin, ja siitä tulee täydellinen. Kuhta haluaa nauttia joulukodistaan hyvissä ajoin myös siksi, että aatoksi ja pyhiksi hän suuntaa Ouluun miesystävänsä Jussin suvun luokse.

– Odotan sitä innolla, koska heidän joulunviettonsa kuulosti samalta kuin meidän perheen perinteet lautapeleistä, lahjojen antamisesta ja yhdessä olosta lähtien, Kuhta sanoo.

Rakkaus jouluun juontaa alun perin juurensa Kuhdan lapsuuteen asti. Kun Kuhta pohtii rakkainta joulumuistoaan, hänen silmiinsä nousevat kyyneleet.

– Lähinnä äiti. Meillä oli aina samanlainen, valmiiksi käsikirjoitettu joulu, Kuhta sanoo ääni murtuen.

Kuhdan äiti menehtyi kesällä 2018. Viimeiset kaksi joulua ovat olleet Kuhdalle raskaita, sillä joulua on vietetty ensimmäisiä kertoja ilman äitiä.

Oman haikeutensa tilanteeseen tuo myös se, että pitkään lapsettomuudesta kärsinyt Kuhta on aina haaveillut satumaisesta ydinperhejoulusta.– Täydellinen joulu olisi sellainen fairytale christmas, että heräisin puolisoni ja lasteni kanssa jouluaattoaamuna, ja pääsisin näkemään lasten riemun. Ja että minun ja puolison äidit olisivat paikalla, Kuhta sanoo herkistyneenä.

– Se ei tule ikinä toteutumaan, mutta ehkä unelmani toteutuu jollain muulla tavalla, Kuhta sanoo kyyneliään pyyhkien.

Kuhta on jo vuosia tehnyt kaikkensa biologisen lapsen eteen, mutta haasteita on ollut matkassa kohtuuttomasti. Niistä konkreettisin on se, että Kuhdan kohdusta on jouduttu leikkaamaan useita kertoja hyvälaatuisia kasvaimia.

Kasvaimet aiheuttivat sietämätöntä kipua, joiden kanssa Kuhta joutui elämään vuosia. Kipukohtaukset olivat niin pahoja, että pahimmillaan ne veivät Kuhdan ambulanssilla sairaalaan hänen työpaikaltaan, hääpukuliike Niinattaresta

– Vakavia kipukohtauksia on onneksi harvoin, mutta silloin ne ovat niin rajuja, että lyyhistyn lattialle. Ne voivat kestää vaikka tunnin.

Ensimmäisen kerran kohdun kasvaimia leikattiin vuonna 2014. Isoin niistä oli vauvan pään kokoinen.

Marraskuun viimeisenä päivänä Kuhta joutui jälleen leikkaukseen, jossa hänen kohdustaan leikattiin pois lukuisia hyvälaatuisia kasvaimia.

Mahdollisuus raskaaksi tulemiseen kasvainten kanssa oli lähes olematon, joten leikkaus oli välttämätön. Kaikki vaikutti sujuneen hyvin, ja toipuminenkin edistyi odotetusti. Viikon kuluttua kuitenkin selvisi, että leikkaus olikin epäonnistunut siltä osin, ettei kaikkia kasvaimia saatu poistettua.

– Jäljelle jääneet kasvaimet aiheuttavat edelleen kipuja. Kolmatta leikkausta ei voida enää tehdä menettämättä kohtua, Kuhta kertoo murtuneena.

Kuhta on sairauslomalla joulukuun loppuun asti. Tällä hetkellä hän ei osaa ajatella, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

– Olen ollut itkuinen ja neuvoton, Kuhta myöntää.

Kuhdan lähipiirissä on paljon lapsia, joita hän omien sanojensa mukaan hemmottelee aina ehtiessään. Myös Kuhdan ex-miehellä oli lapsia, joille Kuhta oli äitipuoli.

Uusperhe-elämästä huolimatta toive omasta lapsesta on jyskyttänyt aina takaraivossa.

– Olen tehnyt kaiken niin sanotusti oikein, meninhän naimisiinkin 22-vuotiaana. Silti perhettä ei ole siunaantunut. Herään joka yö vähintään kerran siihen kaipuuseen, Kuhta myöntää.

– Olen monista asioista joutunut joustamaan, mutta tiettyjen asioiden osalta en aio antaa periksi. Haluan yhden tai kaksi lasta ja naimisiin. Haluan olla jonain päivänä hyvä vaimo.

Kuhta aikoo pitää haaveistaan kiinni viimeiseen asti.

– Ihmiset aina välillä tulevat kysymään, että olenko miettinyt adoptiolasta. En ole. En aio luopua unelmistani kuin vasta ehkä 45-vuotiaana.

Myös nykyisellä miesystävällä Jussilla on lapsi aiemmasta suhteesta. Jussi löytyi Tinderistä vuosi sitten. Temperamenttinen pari ehti erota jo kerran keväällä, mutta palasivat lopulta yhteen. Kuhta kertoo arvostavansa Jussissa samanlaisia perhearvoja.

Omat toiveensa ja halunsa Kuhta on myös tehnyt alusta asti selväksi.

– Sinä päivänä kun menimme ensimmäisille treffeille, oli otsikoissa minun haastatteluni, jossa kerroin haluavani miehen ja lapsia. Silloin vähän mietin, että apua, mitähän tuo mies ajattelee, Kuhta nauraa.

Tänä vuonna Kuhta keskittyy nauttimaan joulusta täysin siemauksin miesystävänsä kanssa. Raskaan vuoden aikana Kuhta on myös ymmärtänyt, että todelliseen onneen riittää usein Jussin kainalosta juotu lasi hehkuviiniä, tunnelmallinen valaistus ja vaikkapa Frank Sinatran musiikki.

– Arvostan joulussa eniten pieniä, taianomaisia hetkiä, Kuhta korostaa.

– En ole katunut hetkeäkään, että laitoin tämän joulukodin. Enkä todellakaan ota näitä vielä tammikuussakaan pois!